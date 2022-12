Het is zowaar groen voorbeurs en ABP, wat doe je nu?

De AEX indicatie is +0,6% na eindelijk een groen Wall Street. Er is amper nieuws, maar er is genoeg te vertellen.

Europese futures openen 0,3% hoger

De Amerikaanse stijgen 0,1% à 0,3% voor tech, ofwel ook onze AEX tech ligt wellicht wat beter

In Azië stijgt alles een procent of meer, met weer Hong Kong als uitschieter. De Hang Seng en Hang Seng Tech Index stijgen 1,8%. Tencent staat +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,7% op 21,3

De dollar zakt 0,2% naar 1,058

Goud stijgt 0,4%, olie loopt 0,7% op en crypto stijgt procenten, maar ik zie niet zo gauw een reden

De rentes stijgen! Niet blazen, maar toch.



Het beeld van de AEX (oranje) wordt er niet beter op, de top was al lager dan de vorige, die ook alweer lager was dan de vorige. Ondanks die ook stagnerende rente (paars) dus, hoewel het nog te vroeg is om van draai te spreken.



Procentueel stelt het nog altijd niet veel voor, maar de omzet- en winstverwachtingen voor de AEX zakken. Hoeveel upside heeft de index dan nog? Ze wordt de daling deze week al duurder.



EUR/USD ziet er beter uit? Wat mij betreft wel, met de stijgende euro wordt ons bezit meer waard en dollar items goedkoper. Het is wel een tegenwindje voor de omzet en winst van de beursbedrijven. De euro staat dit kwartaal liefst 11% hoger, dat is echt veel.



Eerst maar de giller van de dag? Tussen ESG zeggen en ESG doen zit nog wel eens verschil, zo blijkt veelvuldig dit jaar. Andermans geld beleggen, daar een hele dikke boterham mee verdienen en dan nog jokkebrokken ook. ExxonMobil verhoogt overigens de aandeleninkoop naar $50 miljard, maar dit verder terzijde.

Hoe groot het belang in fossiel nu is vindt het ABP, dat vorig jaar bekend maakte fossiele beleggingen af te bouwen, ‘ ingewikkeld’ om te zeggen. ?? — Hella Hueck (@hellahueck) December 9, 2022

ESG staat zeker ook niet voor Eerlijk Seggen wat er Gebeurt, zo is dit jaar wel vaker gebleken. Wat mij betreft is 2022 af, een jaar waarin er met veel hypes en onzin hardhandig is afgerekend op de beurs. Crypto, ESG dus, gratis geld, kansloze maar hyperdure groeiaandelen et cetera.



Er is nul nieuws op het Damrak, maar het CBS heeft nog een cijfertjes. Tja, het momentum loopt er langzaam uit:

De Nederlandse industrie produceerde gemiddeld per dag in oktober ruim 3 procent meer dan in oktober 2021. De groei is lager dan in de afgelopen anderhalf jaar.https://t.co/MblwiLJDUS pic.twitter.com/REAF9l6Cwt — CBS (@statistiekcbs) December 9, 2022

Er zijn wel Chinese cijfers:



Lieg ik ook nog, er is wel nieuws op het Damrak.

08:05 'Bol.com gaat saneren'

07:53 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:09 Productie Nederlandse industrie groeit minder hard

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:00 Chinese inflatie daalt naar 1,6%

06:58 Chinese producentenprijzen dalen opnieuw

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

08 dec Hogere resultaten Broadcom

08 dec Wall Street sluit hoger

08 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

08 dec FTC wil overname Activision Blizzard blokkeren

08 dec Olieprijs daalt verder

08 dec Wall Street koerst hoger

08 dec Europese beurzen sluiten licht lager

08 dec Video: verder herstel euro in 2023

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - November (Chi)

06:30 Industriële productie - Oktober (NL)

14:30 Producentenprijzen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg (VS)

En dan nog even dit

Eindelijk een plus deze week:

Stocks rose Thursday as the S&P 500 broke its longest losing streak since October and Wall Street evaluated the odds of a recession ahead.



The Dow gained 0.55%.

The S&P 500 rose 0.75%.

The Nasdaq surged 1.13%. https://t.co/Cvj4wSN8gB pic.twitter.com/mtoQYuxMof — CNBC (@CNBC) December 8, 2022

Geldt wellicht ook voor de koersen van aandelen en niet alleen Chinese:

China's reopening from Covid won't be a straight path forward https://t.co/tj70MwauJI — CNBC (@CNBC) December 9, 2022

Iets voor u?

Chinese equities will outperform the broad emerging markets and even their global peers as Beijing’s moves toward reopening help sentiment, Morgan Stanley says https://t.co/IqLkSVo0b8 — Bloomberg Markets (@markets) December 9, 2022

Niet de eerste grote joekel dit jaar, Nvidia mocht eerder al ARM niet overnemen (van de Britten):

WATCH: The U.S. Federal Trade Commission files a complaint aimed at blocking tech giant Microsoft's $69 billion bid to buy 'Call of Duty' games maker Activision https://t.co/Wa3o3OCiEp pic.twitter.com/9GDz3NV0TW — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2022

Ja, hij zal echt niet zeggen dat het een puinhoop is en dat u moet wegwezen :-)

Investors nervous about Blackstone’s real estate investment trust should view it as a long-term vehicle that’s well-positioned for the future, Blackstone president and COO Jon Gray says. https://t.co/cyiFjepKpC pic.twitter.com/GcbLM03cSe — CNBC (@CNBC) December 9, 2022

Niet te stoppen, we tiktokken wat af:

The rise of TikTok has prompted companies like Amazon to ramp up their short-form video efforts.

https://t.co/dbNPXBtDcE — MarketWatch (@MarketWatch) December 9, 2022

Of dat ooit ook voor de metaverse geldt, is nog even de vraag:

The Biden administration accused Meta Platforms of trying to buy its way to dominance in the metaverse, kicking off a high-profile trial to try to prevent the Facebook parent from buying virtual reality app developer Within https://t.co/bcP68CFrJ6 pic.twitter.com/tVOIRbee25 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2022

Niet alle A-merken en luxegoederen vliegen nog de winkels uit, -7,5%:

Lululemon forecast holiday-quarter revenue and profit largely below analysts' estimates, as shoppers turn cautious about spending on higher-priced clothing amid decades-high inflation https://t.co/53pRbu4CEQ pic.twitter.com/rzgWkjGCNY — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2022

Bouwt hij nou een geniaal imperium, of doet hij maar wat?

Elon Musk has enlisted Tesla, SpaceX and Boring Co. execs to help him at Twitter -- more details on his cross-companies entourage... via @CNBC https://t.co/3FRxgJ5drV — Lora Kolodny (@lorakolodny) December 8, 2022

Houden markten meestal niet van:

The US is preparing a fresh round of sanctions on Russia and China for what it describes as human rights abuses by both countries, according to an official familiar with the matter https://t.co/DDELc8L2xd — Bloomberg Markets (@markets) December 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.