De rente volgt de inflatie omlaag

Maar Toerist: dat die vent veel wist van de systemen van de bank, dan bedoel je toch de risicomanagementsystemen die gaan alarmbellen als je handelsrisico te hoog is? Wat hebben wij daaraan? Staat toch los van de handel an sich?

daar heb je gelijk in maar hij weet ook perfect hoe de " handel" werktiedere positie die je inneemt is logisch gekend want alles is verbonden,dus iedere call of put die ik bv plaats staat genoteerd en heeft geen invloed maar vanaf een zeker aantal word je wel een doelwit,heb het gedaan met 232 puts in the money en wat dacht je...wat later liepen ze mooi af op zero,daarom is het ook zo winstgevend om tegen de grote hoop in te gaan,wel gevaarlijk en doe ik nietverder als bv zoals gisteren de aex tot 715 zakt wist ik dat hij terug omhoog moet en vlug want de puts zijn nog teveel waard maar ik neem dan geen calls 715 maar eronder,min 4 punt dus C 711 en ik weet niet tot waar hij doorzkt of doorstijgt dus bv de eerste aankoop 711 dus bij stand 715 rond de 4,5,direct leg ik orders in 4,25/4/3,75/3,5 en dan bij stijging van ongeveer 0,30-0,50 alles eruit en onmiddellijk de rest niet uitgevoerde annuleren, dit gaat dus over dagcalls en om 14h switchen naar volgende dag