Slotcall: Het is een wonder dat dit AMX-aandeel stijgt

Beste IEX,



Ik heb een vraag voor Niels en Arend-Jan aangezien jullie ontzettend bullish zijn op tesla. Tesla moet dus een “groeiparel” zijn maar de bmw group heeft de afgelopen 11 jaar harder de productie opgeschroefd dan tesla. Terwijl bmw zelfs een premium merk is en tesla niet (ze mikken op betaalbaarheid) en de autobusiness is geen exponentiële groei business… wordt tesla niet schromelijk overschat. Aangezien autonoom rijden niveau 4 en 5 ook niet uit de verf Komt en inmiddels al achterhaald zijn op niveau 3. En qua innovatie op modellen ze ver achterlopen op VW bmw en Mercedes aangezien hun laatste model uit 2013 stamt. En nu ze in ontwikkelde markten gigantisch marktaandeel verliezen. Zie model Y waar amper vraag naar is terwijl tesla amper 1 mil auto’s maakt in totaal. Een teken van een zwak merk lijkt me.



Groeten Davisch