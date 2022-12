Slotcall: Het is een wonder dat dit AMX-aandeel stijgt

Vlakke borden in aanloop naar de rentebesluiten van volgende week. Toch sloot de AEX (+0,2%) licht in het groen. Prosus (+3%), dat profiteert van de koersstijging van Tencent (+5,7%), mag zich de grootste plusser noemen. Philips (-2,5%) sluit de rij.

In de AMX (+0,1%) is het Air France-KLM (+2,3%) dat het hardste stijgt. Een wonder, want zoals analist Niels Koerts al vaker heeft aangegeven, is dit aandeel niet serieus te nemen als belegging. "Een parodie op een belegging", noemde Koerts de vliegmaatschappij zelfs. Het lijkt me dan ook sterk dat er veel langetermijnbeleggers in zitten. De koersschommelingen zullen voornamelijk ontstaan door handelaren en beleggers die een snel ritje naar boven hopen te maken met het volatiele aandeel.

Macronieuws

Zoals u gewend bent, behandelen wij in elke slotcall even het belangrijkste macronieuws. Daarom staan we vandaag weer even stil bij de initial jobless claims, het cijfer waaruit blijkt hoeveel nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de afgelopen week zijn gedaan in de VS. Zoals verwacht steeg dit aantal licht tot 230.000. Iets meer dan de 226.000 van de week ervoor, maar van een afgekoelde arbeidsmarkt spreken we voorlopig nog niet.

Zoom

"Groeiaandelen als Zoom () werden anderhalf jaar geleden nog gewaardeerd op omzetgroei, vervolgens werd het dan toch maar winstgroei en inmiddels is het vrije kasstroom geworden alsof we naar een eeuwenoud waardeaandeel kijken. Een aparte gang van zaken in zo'n korte tijdsspanne, die vooral zijn oorzaak vindt in de snelle rentestijging en ook in de teruglopende groei van veel groeiaandelen, waar Zoom er een van is", zo begint Paul Weeteling zijn analyse van Zoom.

Kijken we naar die vrije kasstroom, dan zien we dat deze over de eerste negen maanden van het huidige boekjaar meer dan $1 miljard begroeg. Op een marktkapitalisatie van $20 miljard is dat al meer dan 5% rendement in 9 maanden. Het rendement op de vrije kasstroom over het gehele boekjaar, dat eindigt op 31 januari 2023, zal volgens Weeteling oplopen naar 6%. Niet gek, maar maakt dat het ook een goede belegging? U leest het in de complete analyse.

Exor schopt Just Eat Takeaway uit de AEX

Maandag 19 december neemt Exor () de plaats over van Just Eat Takeaway () in de AEX. De investeringsmaatschappij heeft pas sinds augustus een notering aan het Damrak en is voor velen een onbekende. Voor analist Niels Koerts een mooi moment om eens wat dieper op deze belegging in te gaan.

"Exor is de investeringsmaatschappij van de familie Agnelli. Deze rijke familie is oprichter en voor 52% eigenaar van het Fiat-concern dat nu onderdeel is van Stellantis. Momenteel kent Exor een market cap van €18 miljard en daarmee behoort het tot de grootste beursgenoteerde holdings ter wereld. Ter vergelijking: HAL is momenteel €11 miljard waard op de beurs", schrijft Koerts.

"Wat in het voordeel van de Italianen spreekt, is dat het track record sinds de beursgang in 2009 ijzersterk is en de jaarlijkse kostenvoet relatief laag. Nadeel is wel dat u als minderheidsaandeelhouder niets te vertellen heeft." Of dit genoeg is voor een koopadvies, leest u in Koerts' uitgebreide analyse van Exor.

Lukas Daalder in de IEX BeleggersPodcast

Top 3 stijgers en dalers

De top drie en de flop drie van vandaag.

Rentes

Wederom valt er niet veel te beleven in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt met één basispuntje tot 2,1%.

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (-0,1%) en de Duitse DAX (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22,8 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,7%%), Dow 30 (+0,6%%) en de Nasdaq (+1%%).

De euro stijgt 0,4% en noteert nu 1,056 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+1,8%) stijgen.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (-0,3%) worden het niet eens.

Bitcoin (-0,0%) blijft liggen.

Het Damrak:

Volgens Bloomberg overweegt Unilever (-0,2%) zijn Amerikaanse ijsmerken in de etalage te zetten. Het gaat dan niet om internationale merken als Ben & Jerry's, maar om merken als Klondike en Breyers. Unilever zou adviseurs hebben gevraagd wat de opties zijn. Mogelijk zou de verkoop van de ijsmerken $3 miljard opleveren.

(-0,2%) zijn Amerikaanse ijsmerken in de etalage te zetten. Het gaat dan niet om internationale merken als Ben & Jerry's, maar om merken als Klondike en Breyers. Unilever zou adviseurs hebben gevraagd wat de opties zijn. Mogelijk zou de verkoop van de ijsmerken $3 miljard opleveren. ArcelorMittal (+2,2%) laat vandaag een mooie koers zien. De staalgigant biedt binnen zijn sector de meest aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Dit concludeerden analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley vandaag.

(+2,2%) laat vandaag een mooie koers zien. De staalgigant biedt binnen zijn sector de meest aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Dit concludeerden analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley vandaag. Een flinke koersdoelverlaging voor Air France-KLM (+2,3%) van Bank of America: van €2,60 tot €1,20. Dit koersdoel ging - uiteraard - gepaard met een verkoopadvies.

(+2,3%) van Bank of America: van €2,60 tot €1,20. Dit koersdoel ging - uiteraard - gepaard met een verkoopadvies. Zakenbank KBC heeft vandaag een aantal nieuwe namen waaronder Adyen (+0,5%), Fagron (-0,8%) en TKH Group (+1,3%) op zijn favorietenlijst geplaatst. In de aandelen uit deze lijst blijft KBC geloven voor komend jaar.

(+0,5%), (-0,8%) en (+1,3%) op zijn favorietenlijst geplaatst. In de aandelen uit deze lijst blijft KBC geloven voor komend jaar. Een mijlpaal voor groothandel Sligro (-0,1%) uit het Brabantse Veghel. Die koopt het merendeel van de in surseance verkerende Belgische Metro-activiteiten. Vóór de gerechtelijke reorganisatie waren de negen groothandels goed voor een jaaromzet van €300 miljoen. In de analyse van Sligro geeft analist Peter Schutte aan dat Sligro hiermee een grote slag slaat.

Adviezen:

Air France-KLM: naar €1,20 van €2,60 en verkopen - Bank of America

ASML: naar €735 van €570 - Citi Research

Adyen: naar €1.125 van €1.100 en verkopen - Citi Research

Agenda vrijdag 9 december 2022

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - November (Chi)

06:30 Industriële productie - Oktober (NL)

14:30 Producentenprijzen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg (VS)