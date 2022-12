Het wil weer niet vlotten voorbeurs en het is een en al recessievrees

Stijgt de beurs deze week ook nog een keer?

Wie weet, maar het houdt niet over. De AEX-indicatie is +0,3% na weer een min op Wall Street. Recessievrees, heet het op de networks.

Europese futures openen weer, net als alle dagen deze week, net een tiende groen of rood

De Amerikaanse kleuren ook maar een paar hondersten groen

In Azië staan de grote markten een halfje lager, maar Chinese technologie vliegt. Hongkong gaat verder open. Tencent doet daar +5,2%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) loopt 2,3% op naar 22,7

De dollar stijgt +0,1% op 1,052

Goud doet vlak, olie stijgt bijna 1% en crypto miezert een paar tienden in het rood

De rentes dalen weer, onze tienjaars nadert zelf 2% na eerder dit jaar 2,85% te hebben aangetikt, maar aandelen stijgen niet. Ofwel, de perfecte correlatie rente-aandelen van dit jaar is bezig weg te ebben. Nogmaals, de markt draait zo te zien van inflatie- en rente- naar recessiemodus.



Plaatje van gisteren en dan gaat in principe alles lager: winsten, rente en aandelen.



Eerst dit, het is nog onduidelijk of en hoeveel dit ASML raakt, schrijft Bloomberg ook. Onze andere chippers noemt ze niet.

Citaat:

"The new export limits under consideration by the Netherlands could bar the sale of equipment capable of making chips designated as 14 nanometers or those that are more advanced"#ASML #ASMI #Besi #NXP #AEXhttps://t.co/tUy4GnmEk0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 8, 2022



Eindelijk en gelukkig: onze inflatie komt hard af. De kerninflatie zakt naar 6,8% van 6,9%.

Consumentengoederen en -diensten waren in november 9,9 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Exclusief energie en motorbrandstoffen was de inflatie 6,8 procent.https://t.co/NJoaOPMot2

Engels: https://t.co/aPPYuBl8UP pic.twitter.com/u8aOjvvWmM — CBS (@statistiekcbs) December 8, 2022



Het lange plaatje:



China versoepelt weer Covid-19-maatregelen en van alle Chinese beurzen en markten gaat de Hang Seng Techindex weer het hardst. De index vecht een stevig robbertje uit met haar eigen neergaande trend van alweer bijna twee jaar:



Eén nieuwtje maar op het Damrak, gisteravond herhaalde Unilever, dat vandaag een beleggersdag houdt, al de outlook voor 2022:



Mag ook wel een keer, hoor ik u al brommen, maar het fonds ligt goed de laatste tijd. Voor fantasie is het wachten vooral op wie de nieuwe CEO wordt.



Dan had dit fonds gisteravond nog cijfers en dat leverde nabeurs +4,0% op.

GameStop reports decline in revenue and sharp decrease in cash https://t.co/mL9hVvFBxF — CNBC (@CNBC) December 7, 2022



Hoe is het eigenlijk met GameStop bijna twee jaar ná? Valt mee? Het fonds zijwaartst vooral. Het volume wordt wel steeds lager. En Carl Icahn zit short.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Unilever: naar 3900P van 4000P - HSBC

En dan nog even dit

Weer een min:

Stocks fell in a choppy session Wednesday as traders weighed the possibility of a recession, and the likelihood of a longer-than-expected hiking cycle from the Federal Reserve.



The Dow ended flat.

The S&P 500 slipped 0.19%.

The Nasdaq fell 0.51%. https://t.co/gbx0oxcnCB pic.twitter.com/nTMHzaV5kW — CNBC (@CNBC) December 7, 2022



Wie gaat er niet uit van recessie?

The biggest U.S. banks like Bank of America and JPMorgan Chase & Co are bracing for a worsening economy next year as inflation threatens consumer demand, according to executives https://t.co/uIbvMr4cS8 pic.twitter.com/jVItI3thha — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2022



Er liggen zestien Russische tankers op de rede in Turkije:

EU sanctions, Russian oil price cap cause tanker bottleneck as crude moves through Turkey @loriannlarocco https://t.co/4AbaSx786J — Ted Kemp (@TedKempCNBC) December 8, 2022



De Black Friday-uitgaven waren hoger dan vorig jaar:

American shoppers plan to watch their wallets closely this holiday shopping season, with 41% saying they plan to spend less this year than last, according to the CNBC All-America Economic Survey. https://t.co/84yFzo4FGe pic.twitter.com/7QB7fqJMul — CNBC (@CNBC) December 8, 2022



De halve S&P 500 levert wel iets aan het Pentagon:

Correction: Google, Oracle, Amazon and Microsoft awarded Pentagon cloud deal of up to $9 billion combinedhttps://t.co/hrAU6nd4fD — CNBC (@CNBC) December 8, 2022



Tesla (-3,3%) nog even:

EXCLUSIVE: Elon Musk’s bankers are considering offering him new margin loans backed by Tesla stock to replace some of Twitter's high-interest debt https://t.co/Mnfk1ipPl8 pic.twitter.com/ths2eSTaba — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2022



Jammer?

House Financial Services doesn't plan to subpoena Sam Bankman-Fried to testify at hearing on FTX collapse https://t.co/OdzgcgRCjA — CNBC (@CNBC) December 7, 2022



Nog eentje... De voormalige Theranos-COO krijgt ook even dertien jaar.

Former Wirecard boss goes on trial in fraud scandal that rocked Germany https://t.co/eMHMsknBp0 pic.twitter.com/lJivvfzzZT — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2022



Veel plezier en succes vandaag.