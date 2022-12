Slotcall: warboel AEX, rente en dollar en OCI, Shell, JET, Exor én Cathie!

Ze preekt het al het hele jaar. Cathie Wood, de roemruchte manager van Ark Innovation ETF, roert zich weer met haar intussen bekende verhaal: de Fed zit op het verkeerde spoor.

Daar was ze eerder te vroeg mee, gezien de inflatie- en rente-explosie dit jaar, maar begint het verhaal plausibel te worden?

Rillingen over uw rug? Want zie inderdaad het verschil tussen de Amerikaanse tien- en tweejaars rente:

Hier ziet u ze in het eggie, de tweejaars geeft bijna een procent hogere rente dan de tien! Dat gaat tegen alle marktlogica in, want hoe langer u uw geld uitleent, hoe meer vergoeding u wilt. Als het andersom is bent u blijkbaar ergens anders bang voor: recessie op korte termijn:

Wat in ieder geval klip en klaar is, is dat de rentes op korte termijn dalen. En dat aandelen nu niet stijgen, zoals precies een jaar lang aandelen en rentes perfect correleerden. Dat lijkt er nu uit te lopen. Wellicht duidt dit er op dat de markt van zeg maar rente-inflatiemodus nu overschakelt naar een rente-recessiemodus.

Zie hier de AEX en onze tienjaarsrente:

Om terug te keren bij Wood's verhaal: zie hier de logaritmische S&P 500 versus de Fed Fund Rate, de gerealiseerde winsten en recessies. In de regel gaan in een recessie en aandelen en rentes onderuit.

Of Wood gelijk krijgt zien we wel. Misschien kunt u nog het beste haar Ark Innovation ETF volgen voor een draai in de markt. Haar niet-winstgevende groei-techfonds, pro-cyclischer is er bijna niet, ging als eerste een bear market in en zou ook weer als eerste een buil market moeten signaleren? Daar is nog geen sprake van.

Over naar de waan van de dag, de opvallendste beweger vandaag is... EUR/USD! Out of the blue kwam er vandaag een centje bij en nu levert het valutapaar weer in. Nota bene, er zijn vandaag geen centrale bankiers die speechten en behalve wat slappe Chinese im- en exportcijfers is er geen economisch nieuws. En dan dit...

Hoezo dollar en euro, wat is er met mijn OCI's aan de hand, denkt u? JPMorgan Chase verlaagt het fonds naar €40 van €43,50. Een snel persbericht van OCI vanmiddag dat ze ergens een ammoniakfabriek bouwt, helpt er niet aan.

Wellicht zit u zich niet als ik ook te ergeren aan Shell, dat niet meer vooruit te branden is. Misschien moeten we er aan wennen en de vinger aan de pols houden bij de andere grondstof- en (economische) cylusfondsen. Als er echt een recessie komt en de winsten dalen... Dat is het wonder van 2022: doen ze nog steeds niet echt.

Verwachte winst per aandeel Shell en de gemiddelde olie prijs per kwartaal. De conclusie is simpel. De winstverwachtingen zijn te hoog.

Nu eur 4,90 per aandeel, eur 3,75 lijkt reeler. pic.twitter.com/1csrzK8ZwK — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 7, 2022

Dan deze nog, Just Eat Takeaway (oranje) gaat uit de AEX en - hoe heet het fonds ook alweer? - Exor (paars) er in. Vind er wat van, maar het verandert toch niet, want indexregels zijn indexregels. Lees maar, het hoe en waarom van onze indices.

Onderschat die Italianen echter niet. Zie hier de performance van het fonds aan de Italiaanse beurs - het verhuisde dit najaar naar Amsterdam - dat op 6 maart 2009 naar de beurs ging. Wat een geniale timing! Die dag werd de bodem gezet van de Kredietcrisiskrach 2008 en begon de grote bull market 2009-2022.

In de loop van morgenochtend mag u een portret en advies verwachten van ons over dit in feite beleggingsfonds van de familie Agnelli. Het is zeg maar het Italiaanse HAL, of Sofina. Helaas niet vandaag, de waarde uitzoeken en bepalen van de niet-genoteerde deelnemingen van Exor is veel werk.

Geklokt op het Amsterdamse slot, u ziet het zo: alles is stom met een nul voor de komma met goud en de euro als enige uitzondering:

De rentes nog:

Vastgoed, normaal gesproken is dat laat-cyclisch, maar dit jaar waren de stenen er als de kippen bij om ook hard te dalen. Zo ook WDP, dat juist zo goed deed de afgelopen jaren. Peter Schutte van onze beleggersddesk kijkt door de dikke daling dit jaar heen:

WDP maakt goed gebruik van hoge waardering #WDP https://t.co/lKR7xMEns7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 7, 2022

De FlatexDeGiro CEO koopt 35.000 aandelen. Moet u ze ook kopen? Onze analist Niels Koerts wikt en weegt. Oh ja, Saxo Bank blaast de voorgenomen beursgang af. Als u de cijfers ziet van haar Duitse concurrent begrijpt u waarom.

Biedt de recente koersimplosie van FlatexDegiro kansen? #FLATEXDEGIROAGNAO.N. https://t.co/sSz8z5sFrg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 7, 2022

Goed nieuws voor de Franse farmaceut. De koers gaat en moet u nog? Koerts duidt:

Verder nog iets? Voor 2022 begrippen zijn er vandaag niet al te veel uitdebochtvliegers, de meeste fondsen bewegen vrij gestaag op weinig tot geen nieuws. Er is geen grote gemene deler als waarde versus groei. Alles bweegt door elkaar.

Wolters Kluwer en RELX zijn stijgers van de dag in de AEX. Hoe defensief wilt u het hebben?

Shell, Fugro en SBM Offshore liggen slecht, iets met olie en conjunctuur wellicht

ASMI en Besi zijn de enige fondsen met echt een dikke uitslag, maar (gek genoeg?) houdt ASML wel de voeten droog

Pak de grafiek er bij en dan zie u in één oogopslag een technische uitdaging, breekt Corbion doort de weerstand of niet?

Pak nog maar een grafiek er bij, want Alfen zijwaartst, ondanks steeds forse daguitslagen

De stijging van JDE Peet's ziet er leuk uit, maar het fonds zit nog in een dikke neergaande trend

Sligro shopt in België, maar de koers verblikt of verbloost er niet van

Zie hieronder het plaatje, in de AEX worden zowel het linkerste als het rechterste rijtje weer ingenomen door de bekende usual suspects. Er is geen nieuws! Van geen enkel fonds, zelfs Fastned niet, dat nota bene een beleggersdag hield.

Tot slot nog deze uitsmijter, zelden zag u zo'n porto, zal ik dan maar zo neutraal mogelijk zeggen.