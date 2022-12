De 10 bizarre voorspellingen van Saxo

Het is inmiddels traditie: het lijstje met 10 waanzinnige voorspellingen van Saxo Bank aan het eind van het beursjaar. Het zijn vaak onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar mochten ze tóch plaatsvinden, dan zal dat ongetwijfeld tot een enorme schokgolf op de financiële markten leiden.

De voorspellingen, uit de koker van Chief Investment Officer Steen Jakobsen, staan dit jaar in het teken van 'oorlogseconomie'. Nu de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne de kwetsbaarheden van de globalisering hebben blootgelegd, stellen veel landen hun eigen economie voorop en sturen ze aan op zelfredzaamheid.



Jacobsen voorspelt dat de rivaliteit tussen de VS en China op het gebied van handel en technologie zal voortduren. Voor andere landen kan het moeilijk worden om een neutrale positie in te nemen in deze 'koude handelsoorlog'. Ook voorziet hij dat de inflatie nog wel een tijd zal aanhouden.

De tien voorspellingen wijken af van de basisvoorspellingen van Saxo Bank. Ze zijn vooral bedoeld om stof tot nadenken te geven. Maar dat betekent niet dat alle voorspellingen volkomen uit de lucht gegrepen zijn. Zo heeft Saxo Bank eerder de Brexit en de opmars van de bitcoin voorspeld, jaren voordat dit werkelijkheid werd. Neem de voorspellingen dus niet met een al te grote korrel zout.

1. Miljardairscoalitie starten gigantisch energieproject

Het wil maar niet vlotten met de ontwikkeling van een goede energie-infrastructuur, terwijl dat noodzakelijk is om alle technologische dromen na te jagen en de noodzakelijke energietransitie in goede banen te leiden.

Daarom slaat een club van eigenaren van grote techbedrijven en andere miljardairs de handen ineen. Onder de codenaam 'Third Stone' proberen ze meer dan een biljoen dollar te verzamelen om te investeren in energieoplossingen.



Jakobsen trekt de vergelijking met het Manhattan Project: een geheime operatie van de VS, Canada en het Verenigde Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, die leidde tot de ontwikkeling van de atoombom.

2. Franse president Macron treedt af

De Franse president Emmanuel Macron en zijn bondgenoten zijn de absolute meerderheid in het parlement kwijt en worden geconfronteerd met een sterke oppositie. Er zit niets anders op dan belangrijke wetten via een snel decreet goed te keuren; een werkwijze die niet past in een democratie.

Macron beseft dat hij de komende vier jaar een 'lame duck' zal zijn en dat het onmogelijk wordt om de door hem ondertekende pensioenhervorming door te voeren. Daarom neemt hij een voorbeeld aan Charles de Gaulle in 1946 en 1969: hij treedt af.

3. Goudprijs schiet omhoog

De goudprijs zal komend jaar naar ongekende hoogtes stijgen, voorspelt Jakobsen. Dit komt door een reeks van factoren. In de financiële markten dringt het besef door dat de hoge inflatie voorlopig niet voorbij is. Centrale banken zien zich na een reeks renteverhogingen genoodzaakt de monetaire teugels weer te laten vieren. Tegelijkertijd neemt in China de vraag naar grondstoffen fors toe, nu de coronarestricties worden opgeheven.

Verder zullen landen proberen om hun buitenlandse valutareserves flink terug te dringen, en in plaats daarvan goud aankopen. Ook de massale investeringen van landen in energiebronnen, de energietransitie en toeleveringsketens zullen een flinke impuls geven aan de prijs van het edelmetaal.

4. Oprichting EU-strijdmacht

De Russische inval en het besef dat Europa minder kan vertrouwen op de VS als militair bondgenoot, zal ertoe leiden dat de Europese Unie besluit om voor 2028 een eigen strijdmacht op te richten, en daar 10 biljoen euro aan uit te geven, verspreid over 20 jaar.

Om deze nieuwe legermacht te financieren worden EU-obligaties uitgegeven op basis van de verhoudingen van het BBP van elke lidstaat. Mede door de enorme investeringsimpuls zal de euro een sterk herstel laten zien.

5. Eén land verbiedt alle vleesproductie per 2030

Om de doelstelling geen CO2-emissies uit te stoten in 2050, moet volgens een rapport de vleesconsumptie drastisch worden teruggebracht tot 24 kilogram per persoon per jaar, tegen het huidige OESO-gemiddelde van ongeveer 70 kilogram.

Eén land (mogelijk Zweden of Nederland) zal besluiten om voor de troepen uit te lopen, door in 2025 vlees zwaar te belasten en in 2030 zelfs de binnenlandse productie volledig te verbieden. Kweekvlees moet de rol van gewoon vlees overnemen in de strijd tegen klimaatverandering.

6. Groot-Brittannië houdt un-Brexit-referendum

Een verpletterende recessie zal leiden tot grote politieke onrust. Peilingen in Engeland en Wales wijzen uit dat steeds meer Britten zich afvragen of de Brexit wel zo'n goed idee was. Premier Rishi Sunak schrijft verkiezingen uit en treedt af.

In het derde kwartaal treedt een Labour-regering aan, die belooft voor 1 november een referendum uit te schrijven om de Brexit terug te draaien en terug te keren naar de Europese Unie. De ReJoin-stem wint.

7. Invoering van grootschalige prijscontroles

Zoals gezegd zal de inflatie lastig te beteugelen zijn. Jakobsen wijst eruit dat de geschiedenis leert dat een oorlogseconomie doorgaans gepaard gaat met rantsoenering en prijscontroles. Denk bijvoorbeeld aan het belasten van overwinsten van energiebedrijven en invoering van prijsplafonds, afgelopen jaar.

Dat zal ook dit keer gebeuren: beleidsmakers introduceren strikte prijscontroles - en misschien zelfs looncontroles - om de officiële inflatie te beteugelen.



Maar dit zal onbedoelde gevolgen hebben, waarschuwt Jakobsen, zoals nóg meer inflatie en een dalende levensstandaard. "Alleen prijzen die in de markt tot stand komen kunnen zorgen voor een hogere productiviteit en efficiëntie door investeringen", meent Jakobsen.

8. OPEC+, China en India vertrekken uit het IMF en creëren nieuwe reservemunt

Landen die de VS niet als bondgenoot beschouwen, zijn flink geraakt door de sancties tegen Rusland en de bewegingen in de dollar. Daarom nemen ze een drastisch besluit: ze laten het IMF los en creëren een nieuwe reservemunt.

Het gevolg is dat niet-gebonden centrale banken massaal hun dollarreserves verlagen, waardoor de rente op Amerikaanse Treasuries stijgt en de koers van de greenback hard daalt.

9. Japan koppelt USD/JPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen

Na de uitdagingen voor de Japanse yen in 2022 probeert de Bank van Japan te voorkomen dat de munt wegglijdt. Omdat dit niet haalbaar lijkt op de lange termijn, zal Japan een reset van zijn volledige financiële systeem aankondigen.

10. Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om

Zoals gezegd hebben landen meer oog voor hun nationale belangen en komen ze meer voor zichzelf op. Daarom richten de OESO-landen hun pijlen op belastingparadijzen en verbieden ze deze volledig. Beursgenoteerde private equity-bedrijven kunnen een flinke tik krijgen.