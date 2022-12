Houdt de AEX momentum en haalt de rally de kerst?

Verliest de al half oktober gestarte eindejaarsrally, want zo mogen we het echt wel noemen, momentum?

Het is weer volkomen richtingloos voorbeurs na een bar dagje (-1,8%) in New York. De AEX-indicatie is nu een nikserige -0,1%:

Europese futures openen -0,1% à -0,3%

De Amerikaanse staan 0,1% in het rood

In Azië plussen Shanghai en Tokio een halfje, de rest daalt. Hongkong, Seoul en Taipeh zelfs meer dan 1%

Zo, leven in de brouwerij! Zijn we niet meer gewend, ook niet met een sell-off op Wall Street. De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +8,9% op 21,8

De dollar zakt 0,1% naar alweer 1,049 euro. Zo meer

Goud, olie en crypto stijgen allemaal rond 0,2%

De Amerikaanse rente moet misschien nog kleur bekennen, maar de stijgende Europese lijken nu de opwaartse ruimte van aandelen te beperken. Alleen leert 2022 dat ook de rentemarkt finaal en drastisch kan draaien intradag, ofwel er zijn nog geen conclusies te trekken.



Het is duidelijk dat de AEX (oranje) even door een dood puntje heen moet. De bulls moeten duimen dat de index momentum vasthoudt. Weerstand overwinnen, is ongetwijfeld de technische diagnose. Onze tienjaars rente (paars) bevestigt het beeld, want die oogt ook wat zijwaartsig en uittoppig.

Er is geen nieuws nog op het Damrak. Prosus houdt een beleggersdag, maar er zijn nog geen persberichten en headlines. Tencent staat -1,6% in Hong Kong.



Het ritje in EUR/USD begint echt op te vallen. Vannacht stond er alweer 1,0512 op het bord, de hoogste stand sinds deze zomer, die het valutapaar naar 0,9534 bracht. Historsich gezien ziet het er nu weer wat toonbaarder uit. De stijging is goed voor ons bezit, maar dit dollarwindje is slecht voor de AEX-winsten.



China is momenteel misschien de spannendste markt. Daar zit weer leven in, nu de Covid-maatregelen steeds minder strikt zijn. Breekt de Hang Seng nou echt uit, of...? De index staat dik 30% boven de bodem, maar zo'n zware bear market is niet meteen van het bord.



Voor mij was, met de wijsheid achteraf, de afgelaste beursgang van dochter Ant Group van Alibaba eind oktober 2020 het begin van het einde van de grote buill market 2009-2022. Dit is de Amerikaanse notering van het fonds, die ook alweer 43% boven de bodem staat. En nog ziet het er niet allesovertuigend uit?



Dat geldt ook voor de chippers; de (vroegcylische) Philadelphia Semiconductor Index (SOX) houdt het ook nog even spannend. En zo is het marktbreed nog allerminst duidelijk of we de bear market van dit jaar inruilen voor een nieuwe bull market. En of de eindejaarsrally de kerst haalt.



Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 Duitse fabrieksorders stijgen sterker dan verwacht

07:55 AEX vermoedelijk licht lager van start

07:47 AMC benoemt interim-CEO

07:09 Australië verhoogt rente voor derde keer met 25 basispunten

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

05 dec Wall Street lager gesloten

05 dec Olieprijs lager gesloten

05 dec Wall Street koerst af op lager slot

05 dec Europese beurzen overwegend lager gesloten

De agenda:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Oktober (Dld)

09:00 Prosus - Beleggersdag

14:30 Handelsbalans - Oktober (VS)

De networks weten altijd een mooie reden te verzinnen, maar dit is toch wel fors:

Stocks fell Monday on fears that the Federal Reserve may continue tightening until it tips the economy into a recession.



The Dow fell 1.40%.

The S&P 500 lost 1.79%.

The Nasdaq shed 1.93%. https://t.co/9mPrhrFbGd pic.twitter.com/IAufxmsCS8 — CNBC (@CNBC) December 5, 2022



Vannacht op de Chinese beurzen:

#China mourns former leader #JiangZemin at a memorial service in #Beijing. Financial markets halt trade for 3min out of respect... then gain as the capital announces a relaxation of testing requirements @StreetSignsCNBC pic.twitter.com/2Nk6G1VZmB — Sam Vadas (@sam_vadas) December 6, 2022



Verder:

China is reporting fewer Covid cases as a wave that started to accelerate last month appears to be tailing off https://t.co/y7EQbKoQu8 — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2022



Eén kwartje maar:

JUST IN: Australia's central bank raises its key rate by 25 basis points and signals flexibility for future decisions as inflation shows signs of moderating https://t.co/6UPM6Gp3ns pic.twitter.com/vqlZNFq7j3 — Bloomberg Australia (@BloombergAU) December 6, 2022



Goed voor ArcelorMittal?

The US and EU are weighing new tariffs on Chinese steel and aluminum as part of a bid to fight carbon emissions and global overcapacity, sources say https://t.co/LnmMupKc6k — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2022



Zoals altijd is er wel iets om u zorgen over te maken:

Blackstone’s leveraged private credit fund BCRED has swelled to over $50bn in assets, making it almost as big as Pimco’s Total Return Fund.



Could it be the next to limit withdrawals? https://t.co/HNhW3Kswye — FT Alphaville (@FTAlphaville) December 6, 2022



De volgende:

PepsiCo plans to cut hundreds of corporate jobs, report says https://t.co/zj12hObXMH — CNBC (@CNBC) December 5, 2022



Oh jee:

Exxon Mobil is raising the annual base salaries of its top boss and other executives for next year. The pay hikes come after the U.S. oil major posted record quarterly profits as sanctions on Russia sent crude and gas prices soaring. Read more https://t.co/oCFxflM2Ct pic.twitter.com/xmg2Kh5K6r — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2022



Ieder de keuze:



Schrijf 13 december maar in uw agenda:



En verder geen smoezen meer:

.@SBF_FTX,



Based on your role as CEO and your media interviews over the past few weeks, it’s clear to us that the information you have thus far is sufficient for testimony. (1/3) https://t.co/YUVVjOkC40 — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) December 5, 2022



Van gistermiddag al, maar het maakte niet uit? -6,4%:

Watch: Tesla has denied it will slash output in Shanghai, following media reports which said its plant would cut December output of its Model Y https://t.co/Zi46D70iZq pic.twitter.com/mHRUhgjE0U — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2022



Alsof 'ie nog niet genoeg aan z'n hoofd heeft...

A U.S. federal investigation is underway on testing and treatment of animals in Elon Musk's Neuralink, where current and ex-staff say pigs, monkeys and other animals suffered and died unnecessarily in rushed tests under Musk's pressure cooker environment https://t.co/kOYhyiw028 pic.twitter.com/55raV0ZQpZ — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2022



Veel plezier en succes vandaag.