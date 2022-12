Koersen doen voorbeurs nog niks, maar er is veel aan de hand

De AEX-indicatie is +0,1%. China opent verder, de markten vliegen daar en het is (nog) rustig aan het oliefront, ondanks die westerse price cap nu op Russische olie.

Europese en Amerikaanse futures doen allemaal groen of rood een nul voor en achter de komma, ofwel er gebeurt helemaal niks

In Azië wel! In China dan, waar alle beurzen procenten stijgen. Zo meteen volgt aparte vermelding Hang Seng Tech Index en Tencent, want die bakken ze helemaal bruin

Terug onder welbekende nervositeitsgrens 20, de volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,9% op 19,6

De dollar daalt 0,2% naar alweer 1,056

Goud doet +0,2% op precies $1800, olie stijgt 0,2% en crypto loopt ruim een procent met bitcoin alweer op $17.300

De rentes lopen zowaar wat op vandaag, wellicht laat dit weinig ruimte voor aandelen.



Toch even in beeld hoor, EUR/USD is écht aan een rit bezig:



Het nieuws van dit moment dus:

Oil prices climb after OPEC+ keeps output cut targets, China eases COVID curbs https://t.co/VYtmImrtsq pic.twitter.com/BzjkEy4AM8 — Reuters (@Reuters) December 5, 2022

Die olieprijsstijging val wel mee overigens. Dit is West-Texas Light Internediate (WTI) de laatste week, eigenlijk is hier niet zoveel te zien de laatste dagen ondanks die price cap. Olie doet wel eens gekker zonder nieuws.



In Hong Kong is meer te zien, de Hang Seng Tech Index staat hoeveel hoger?! Zoveel dus. En zeg maar of de gruwelijke neergaande trend sinds begin 2021 al naar de knoppen is. Tencent staat +6,6% in Hong Kong, eens zien hoe Prosus daar straks mee om gaat.



Kijk nou en wat is dit? Hoewel CNBC misschien de soep iets heter opdient dan dat die wordt gegeten. Misschien een beetje boos over een voetbaluitslag misschien :-)



Copy paste, hier staat geen nieuws bij in de zin van nieuwe maatregelen, Nederland of ASML dat zich niet aan gemaakte afspraken zou houden, of onenigheid:



De agenda is vrijwel leeg deze week - rentebesluiten Fed en ECB en VS inflatie zijn volgende week - en het voornaamste punt is al vandaag, inkoopmanagersindices dienstensector november. Het houdt niet over tot nu toe met China, India valt wel mee en zie de verdrietige consensus Duitsland, Frankrijk en VK.



En dan dit nog, na Shell, Unilever en DSM vertrekt er weer een beursbedrijf uit Nederland:

Met het schaamrood op de kaken, deze ook nog even:

"#FlatexDeGiro verstevigt organisatie na kritiek Bafin", was het nieuws al gisteravond... waar ik zelf verder niet naar om keek. Gelukkig deed collega @KoertsNiels dat wel en... #AEX https://t.co/qziiNCjKHR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 5, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:02 AEX start handelsweek waarschijnlijk afwachtend

07:53 Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel JDE Peet's

07:14 Forfarmers houdt buitengewone aandeelhoudersvergadering in januari

07:11 Chinese dienstensector krimpt nog harder

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:04 Japanse dienstensector groeit nog maar nauwelijks

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

04 dec FlatexDeGiro verstevigt organisatie na kritiek Bafin

04 dec OPEC+ handhaaft productieverlaging

04 dec Video: 2023 wordt positief jaar voor beleggers

04 dec Uitgelicht: Heineken maakt werk van productiviteit

04 dec Beursagenda voor komende week beperkt gevuld

08:02 AEX start handelsweek waarschijnlijk afwachtend

07:53 Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel JDE Peet's

07:14 Forfarmers houdt buitengewone aandeelhoudersvergadering in januari

07:11 Chinese dienstensector krimpt nog harder

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:04 Japanse dienstensector groeit nog maar nauwelijks

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

04 dec FlatexDeGiro verstevigt organisatie na kritiek Bafin

04 dec OPEC+ handhaaft productieverlaging

04 dec Video: 2023 wordt positief jaar voor beleggers

04 dec Uitgelicht: Heineken maakt werk van productiviteit

04 dec Beursagenda voor komende week beperkt gevuld

Analistenadvies:

JDE Peet's: naar €35 van €38 (buy) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niet zo heel veel voor:

10:00 Inflatie - November (Tur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (eur)

16:00 Fabrieksorders - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Reuters blikt terug:

U.S. service sector data released on Monday will offer an economic health check. Any sign of rising input prices for business will dampen hopes that the Fed can ease back on the rate hikes. Here are the big stories to watch out for in business and finance https://t.co/ULIM27itZW pic.twitter.com/ojVFbwwx2U — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2022

Reuters blikt vooruit op de Amerikaanse inkoopmanagersindex straks:

U.S. service sector data released on Monday will offer an economic health check. Any sign of rising input prices for business will dampen hopes that the Fed can ease back on the rate hikes. Here are the big stories to watch out for in business and finance https://t.co/ULIM27itZW pic.twitter.com/ojVFbwwx2U — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2022

Gaat de Chinese rergering daar niet over in plaats van economen?

Economists see China’s exit from Covid Zero happening sooner than expected, from the second quarter of 2023 or earlier https://t.co/rBMgxIKqKC — Bloomberg Markets (@markets) December 5, 2022

Learning and reviewing: dat is ook een manier om te omschrijven hoe je met $10 miljard aan klantengeld deed waar je zin in had:

Rep. Waters, and the House Committee on Financial Services:



Once I have finished learning and reviewing what happened, I would feel like it was my duty to appear before the committee and explain.



I'm not sure that will happen by the 13th. But when it does, I will testify. https://t.co/c0P8yKlyQt — SBF (@SBF_FTX) December 4, 2022

Ergens deze maand nog, grill 'm!

Bankman-Fried says he will testify before U.S. House committee https://t.co/Q0i0DHpv0J pic.twitter.com/noTnbFCwJj — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2022

China bezit ook de kritische supply chain voor EV's:

Demand for EVs is growing in China, the world's largest car market.



Western automakers like VW, General Motors and Tesla risk falling behind, reports @nicola_news https://t.co/4h5BnQUtAL pic.twitter.com/9GR9MUKGDW — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 5, 2022

De markt lost het probleem vast op:

Dozens of startups in Sweden are working on clean energy mobility, creating an ecosystem for green tech akin to Silicon Valley in the 1990s https://t.co/aBS2ODIPdk — Bloomberg Markets (@markets) December 5, 2022

Nog één keer dan:

Veel plezier en succes vandaag.