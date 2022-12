Slotcall: AEX blijft dicht bij huis, kansrijke, speculatieve tip voor beleggers

Het speculeren over wat de Fed als volgende rentestap zal zetten, kan weer van start gaan. Reden: een meevallend banenrapport in de VS. Er kwamen ruim 260.000 banen bij in plaats van de gehoopte circa 200.000 banen.

En dat betekent uiteraard dat de vrees direct werd gevoed dat de Fed de rente mogelijk verder en sneller verhoogd dan gedacht. De financiële markten reageerden dan ook (licht) negatief op het positieve macrocijfer.

BREAKING: The US added 263,000 jobs in November, topping estimates, while the unemployment rate remained unchanged at 3.7% https://t.co/fwy2RPZxXx pic.twitter.com/vSq9H0c4HH — Bloomberg (@business) December 2, 2022





Damrak

De vermoeidheid lijkt een beetje toe te slaan onder beleggers na wat toch een pittig jaar is geweest. De meeste indices bleven tamelijk dicht bij huis, al was er rond 14:30 uur wel sprake van een kleine verkoopgolf.

De AEX dipte even 1% op het meevallende banencijfer uit de VS, maar krabbelde nadien al snel weer op. Echt noemenswaardige stijgers en dalers waren er binnen de AEX feitelijk niet te vinden, allicht met uitzondering van DSM en Randstad aan de pluszijde en Adyen, ASML en Besi aan de minzijde.

En ook binnen de AMX kost het moeite echt significante stijgers en dalers te benoemen dus we richten de blik maar op de AScX waar het speculatieve Accsys en CM.com een behoorlijke winst boekten en TomTom het lelijk liet liggen.

De AEX sloot de dag af met een verliesje van 0,1% om te eindigen op een stand van 731,04 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Dan nog even dit

Hoewel de banenmarkt in de VS er nog altijd ijzersterk bij ligt, is het al sappelen geblazen voor de Wall Street bankiers en handelaren. Er worden alweer banen geschrapt en flink gesneden in de bonussen:

JPMorgan, Bank of America and Citi are all weighing plans to cut bonus pools for their investment bankers by as much as 30%, according to Bloomberg reporting https://t.co/dDXwqZM3ao via @wealth — Martin Crum (@martinjancrum) December 2, 2022



Minder overnamedeals hebben een abrupt einde gemaakt aan de gouden jaren en de 'war on talent' is ook al enige tijd flink afgekoeld. Werkgevers kunnen weer de voorwaarden bepalen en dat betekent lagere startsalarissen en minder bonussen.

Acomo

Handelshuis Acomo blijft dit jaar wat achter op het Damrak. Het aandeel noteert year-to-date nog altijd circa 20% lager, daar waar de bredere markt toch een aardig herstel heeft laten zien na de lows van afgelopen zomer.

Aanleiding voor de Beleggersdesk het fonds nog eens onder de loep te nemen om te bezien of er structurele redenen vallen aan te voeren voor de underperformance, of dat de markt het in de AScX genoteerde aandeel onterecht over het hoofd ziet:

Hoog dividend portefeuille

De markt als mens

Benjamin Graham schreef in 1949 de klassieker 'The Intelligent Investor.' Een échte must read, maar dat zullen de meeste door de wol geverfde IEX bezoekers ongetwijfeld al hebben gedaan, toch..? Anders een echte aanrader voor de koude wintermaanden.

De aandelenmarkt als mens, Erik Mauritz denkt er het zijne van:

De markt als mens IEX Premium https://t.co/qW5sf1Pokt via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) December 2, 2022

Wall Street

Een sterk meevallend banencijfer viel ook op Wall Street slecht, al gold ook hier, net als op het Damrak, dat na een eerste vrij negatieve reactie de markten toch weer wat bijtrokken.

De chipsector was uit de gratie met enkele procenten verlies voor spelers als Intel, AMD en Nvidia. Beleggers die in de chipaandelen zitten, zullen echter niet snel wakker liggen van koersdalingen van 3 à 4%.

Na twee uur handel noteerde de Dow Jones 0,6% lager, de S&P 500 moest 0,9% inleveren en de wat beweeglijker Nasdaq stond op een tussentijdse min van 1,1%.

Rentes

Een weinig enerverende dag op de internationale obligatiemarkten, zeker gezien de forse uitschieters eerder deze week:

Tienjaarsrente Nederland 2,14% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 1,85% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,17% (plus 7 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,60% (plus 7 basispunten)

Tienjaarsrente Italie 3,76% (plus 3 basispunten)

Brede markt

De brede markt vertoonde vandaag ook weinig inspiratie, ook hier is het zoeken naar echte uitschieters. De VIX loopt wat terug, goud levert wat in en bitcoin blijft ondanks de vele defaults er opmerkelijk goed bijliggen.

Het Damrak

Ahold (+ 0,1%) wist niet te profiteren van een forse koersdoelverhoging van een Amerikaanse zakenbank

(+ 0,1%) wist niet te profiteren van een forse koersdoelverhoging van een Amerikaanse zakenbank Just Eat Takeaway (+ 0,9%) behoorde opnieuw tot de dagwinnaars, maar de shortposities in de maaltijdbezorger blijven hardnekkig hoog

(+ 0,9%) behoorde opnieuw tot de dagwinnaars, maar de shortposities in de maaltijdbezorger blijven hardnekkig hoog Philips (+ 1,5%) is al enige tijd bezig aan een flinke opmars op het Damrak, dit in weerwil van hoofdzakelijk negatieve headlines

(+ 1,5%) is al enige tijd bezig aan een flinke opmars op het Damrak, dit in weerwil van hoofdzakelijk negatieve headlines Shell (- 0,7%) heeft interesse om met kleine kernreactoren waterstof te produceren. Het geeft nog maar eens aan dat het concern prima weet aan te haken bij de energietransitie

(- 0,7%) heeft interesse om met kleine kernreactoren waterstof te produceren. Het geeft nog maar eens aan dat het concern prima weet aan te haken bij de energietransitie Aalberts (+ 1,6%) wist een aardige koerswinst bijeen te sprokkelen vandaag, wellicht mede dankzij een forse koersdoelverhoging van Kempen & Co

(+ 1,6%) wist een aardige koerswinst bijeen te sprokkelen vandaag, wellicht mede dankzij een forse koersdoelverhoging van Kempen & Co JDE Peet's (+ 0,1%) kon nog niet te herstellen van de koersdreun gisteren naar aanleiding van een somber analistenrapport

(+ 0,1%) kon nog niet te herstellen van de koersdreun gisteren naar aanleiding van een somber analistenrapport Acomo (+ 1,8%) werd vandaag nog eens onder de loep genomen door de IEX Beleggersdesk

(+ 1,8%) werd vandaag nog eens door de IEX Beleggersdesk B&S Group (+ 5,5%) heeft mogelijk zijn langste tijd alweer gehad op het Damrak: luister voor details naar de IEX Beleggerspodcast .

(+ 5,5%) heeft mogelijk zijn langste tijd alweer gehad op het Damrak: luister voor details naar . TomTom (- 4,8%) kreeg een lager koersdoel mee van ABN Amro, maar blijft wel koopwaardig volgens de bank

(- 4,8%) kreeg een lager koersdoel mee van ABN Amro, maar blijft wel koopwaardig volgens de bank Op de lokale markt leverde het fraaie Holland Colours (- 5,4%) stevig in.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Ahold: naar €35,71 van €28,20 en naar kopen van houden - Morgan Stanley

ING Groep: naar €16,20 van €16,30 en kopen - Jefferies

Unilever: naar £39 van £36 en verkopen - JPMorgan

Wolters Kluwer: initial coverage verkopen

Aalberts: naar €53 van €33 en kopen - Kempen & Co

ABN Amro: naar €13,20 van €11 en houden - Jefferies

TomTom: naar €10 van €12 en kopen - ABN Amro

Colruyt: naar €25,90 van €42,50 en naar verkopen van houden - Morgan Stanley

