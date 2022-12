Slotcall: Niks stijgt sterker dan dit AMX-aandeel

De toespraak van Fed-voorzitter Powell gisteravond geeft de markt hoop dat de rente in december met maar twee in plaats van drie kwartjes zal worden verhoogd en in China lijkt beweging te komen in het lockdownbeleid - redenen te over voor groene borden.

De chippers, Heineken (+3,3%) en zelfs Just Eat Takeaway (+4,3%) voerden de AEX (+1,1%) aan; Prosus (-0,9%) was al op de muziek vooruitgelopen en wordt nu verkocht. In de Midkap zijn beleggers zeer positief over de omhoog bijgestelde doelen van bioplasticsmaker Corbion (+13,2%) en lijdt JDE Peet's (-3,5%) onder een koersdoelverlaging door Credit Suisse.

Corbion houdt beleggers een aantrekkelijke worst voor

Gezien de enorme koerssprong moeten we toch nog even wat langer stilstaan bij Corbion. "Het bedrijf heeft de Capital Markets Day vandaag benut om de doelstellingen voor de komende jaren een tikje aan te scherpen. Het concern is feitelijk zelfs tamelijk ambitieus voor de periode 2023 - 2025", schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van Corbion.

Corbion wil de autonome omzetgroei jaarlijks laten toenemen met 5% tot 8% totaan 2025. Voorheen hanteerde het concern een bandbreedte tussen de 4% en 7%. Daarnaast wil het zijn Ebitda verbeteren. "Kanttekening bij het Ebitda-target is dat de Ebitda-marge de afgelopen jaren lelijk is geslonken, dus hier ligt ook zeker volop ruimte voor verbetering", merkt Crum op.

Baidu

De rust lijkt weer te keren op de Chinese beurzen, al is dat daar nooit met zekerheid te zeggen. Baidu (+5,1%) - het Google van China - levert een ijzersterke cijferset af over het derde kwartaal. De omzetkrimp is omgeslagen in groei en ook het herstel van de marges zet overtuigend door. De onvoorspelbaarheid van de Chinese overheid staat uitbundig enthousiasme echter in de weg. Lees in de analyse van Baidu hoe techaandelenanalist Paul Weeteling hiernaar kijkt.

Macrorondje

Nog even een rondje langs de belangrijkste macrocijfers. De initial jobless claims verschenen weer en daaruit blijkt dat het aantal Amerikanen dat afgelopen week voor het eerst een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd, is gedaald. Het waren er 225.000 terwijl gerekend werd op 235.000. De week ervoor waren het er nog 241.000.

Om vier uur vanmiddag verscheen ook de inkoopmanagersindex van ISM. De verwachting was dat de index zou dalen van 50,2 in oktober, tot 49,8 in november. In werkelijkheid daalde de index nog iets harder, namelijk tot 49. Deze indexstand onder de 50 geeft aan dat er sprake is van krimp.

Top 3 stijgers en dalers

Corbion is met afstand de grootste stijger van vandaag.

Rentes

Zoals verwacht dalen de rentes. De Nederlandse tienjaarsrente gaat met elf basispunten tot 2,13%.

Brede markt

De AEX stijgt 1,1% en presteert beter dan de Franse CAC 40 (+0,1%) en de Duitse DAX (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 20,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,2%), Dow Jones (-0,9%) en de Nasdaq (+0,1%).

De euro klimt met 0,9% tot 1,050 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,9%) en zilver (+1,6%) klimmen.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+1,8%) stijgen ook.

Bitcoin (-1,6%) daalt.

Het Damrak

De AEX (+1,1%) lijkt weer een bull market te ruiken. De afgelopen 35 dagen is de Nederlandse hoofdindex met ruim 20% gestegen.

(+1,1%) lijkt weer een bull market te ruiken. De afgelopen 35 dagen is de Nederlandse hoofdindex met ruim 20% gestegen. Voor 2022 blijft Heineken (+3,3%) uitgaan van stabiele tot licht hogere marges en voor 2023 moet de operationele winstgroei tussen 5% en 10% autonoom uitkomen. De volumes zullen in 2023 stabiel zijn of bescheiden groeien, ondanks een krimp in Europa, zei de bierbrouwer in een persbericht voorafgaand aan de beleggersdagen in Amsterdam. Heel verrassend was deze informatie volgens analisten van Deutsche Bank niet.

(+3,3%) uitgaan van stabiele tot licht hogere marges en voor 2023 moet de operationele winstgroei tussen 5% en 10% autonoom uitkomen. De volumes zullen in 2023 stabiel zijn of bescheiden groeien, ondanks een krimp in Europa, zei de bierbrouwer in een persbericht voorafgaand aan de beleggersdagen in Amsterdam. Heel verrassend was deze informatie volgens analisten van Deutsche Bank niet. ASMI (+5,6%) behoort vandaag tot de grootste stijgers van het Damrak. Wat helpt is de koersdoelverhoging van ABN Amro. De bank verhoogde zijn koersdoel voor de chipper met €20, waarmee het uitkomt op €320. Een koopadvies blijft uiteraard van kracht.

(+5,6%) behoort vandaag tot de grootste stijgers van het Damrak. Wat helpt is de koersdoelverhoging van ABN Amro. De bank verhoogde zijn koersdoel voor de chipper met €20, waarmee het uitkomt op €320. Een koopadvies blijft uiteraard van kracht. ING heeft zijn koersdoel voor Aperam (-0,5%) teruggeschroefd. Hoewel het koopadvies nog altijd geldt, gaat dit nu gepaard met een koersdoel van €43 en niet meer met een van €58.

(-0,5%) teruggeschroefd. Hoewel het koopadvies nog altijd geldt, gaat dit nu gepaard met een koersdoel van €43 en niet meer met een van €58. BAM (+0,9%) heeft een omvangrijke kredietfaciliteit vernieuwd. De nieuwe faciliteit van €330 miljoen heeft een looptijd van vier jaar met de optie om de lening twee keer met een jaar te verlengen. De kredietfaciliteit wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen.

(+0,9%) heeft een omvangrijke kredietfaciliteit vernieuwd. De nieuwe faciliteit van €330 miljoen heeft een looptijd van vier jaar met de optie om de lening twee keer met een jaar te verlengen. De kredietfaciliteit wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen. Sligro (-0,5%) heeft een bod uitgebracht op de groothandels van Metro Belgium en zou daar in één klap marktleider kunnen worden. Meer weten? Lees dan de complete analyse van Sligro.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aperam: naar €43 van €58 en kopen - ING

ASMI: naar €320 van €300 en kopen - ABN Amro

Azerion: naar €6,50 van €7,90 en Houden - Credit Suisse

JDE Peet's: naar €26 van €30 en verkopen - Credit Suisse

Philips: naar €14 en houden - Bank of America

Prosus: naar €83,80 van €82,60 en kopen - Goldman Sachs

Agenda vrijdag 2 december

07:00 Consumentenvertrouwen - November (Jap)

08:00 Handelsbalans - Oktober (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - November (VS)