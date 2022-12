December, en feestdagen beginnen meteen? Jerome Powell, bedankt!

December is aangebroken en dan kennen we op het Damrak geen bulls & bears meer, maar alleen nog maar Bambi!

Eindejaarsrally? Statistisch gezien stijgt de Dow Jones sinds 1896 met gemiddeld 1,4% in december (Mark Hulbert).



De AEX-indicatie is +1,2%, want... De Fed lijkt over twee weken niet met drie, maar met twee kwartjes te verhogen en doet volgend jaar iets kalmer aan dan ze eerst zelf ook dacht. Want de inflatie loopt terug. Straks blijkt die nog echt transitory te zijn geweest, maar daar maken we tegen die tijd wel grappen over.

Er was trouwens ook nog een Fed Beige Book, dat bekend in de oren klonk.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell confirmed Wednesday that smaller interest rate increases are likely ahead even as he sees progress in the fight against inflation as largely inadequate. https://t.co/9PEzuo3btO pic.twitter.com/cl2vdG1kDV — CNBC (@CNBC) November 30, 2022



Het belangrijkste is dat de markten het een fijne boodschap vonden: risk-on en en flink ook. De AEX staat dit jaar trouwens op -9,2% (herbelegd -6,9%). Wie durft - in de roes van nu - het wedje aan dat we nog gaan plussen? Ik zeker niet...

Europese futures openen allemaal rond een procent hoger

De Amerikaanse staan nu zo vlak als onze polders

In Azië stijgt ook alles, mede op signalen dat China de Covid-politiek zou versoepelen. Tencent staat +3,3% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -6,0% op 20,6

De dollar verliest 0,4% op alweer €1,045, bodem in de euro gezien...?

Goud doet -0,7%, olie verliest 0,3% en crypto beweegt tussen vlak en mooie plussen. Bitcoin heeft weer $17K op het bord

De rentes dan en moet u die Bund en Treasury eens zien! Zelfde vraag als bij de dollar, maar dan andersom: rentepiek gezien...?



Dit deed de technologie-index Nasdaq 100 gisteren, die vloog het hardste op de Fed-voorzitter.



Voor de verwachtingen van het Fed-rentebesluit op 14 december maakt het niet veel uit:



Wel voor die van december volgend jaar; die 5% raakt uit beeld?



Ik wil de pret niet bederven, maar bedenk wel dat de AEX met iedere punt stijging extra duurder wordt, want de winstverwachtingen dalen. Dus of er nou zoveel upside is...? Want rente en inflatie zijn natuurlijk nog niet weg.



Eerste van de maand en we doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices industrie over november. Wat een verschil met het koersenbord, hier vooral malaise en recessieachtige toestanden.



Onze nationale Nevi inkoopmanagersindex is al om 07:00 uur door, in plaats van de gebruikelijk 09:00 uur. Het wordt er in ieder geval niet beter op, dit duidt duidelijk op recessie:



Zie hier het persbericht maar, nieuwe orders en de rest dus. En even dat laatste zinnetje.



Is er nog nieuws op het Damrak? Ja, Corbion en Heineken houden beleggersdagen. Salesforce deed gisteravond nog -6,5% op Q3's.



De agenda stelt behalve die inkoopmanagersindices weinig voor:

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Dld)

09:00 Corbion - Beleggersdag

09:00 Heineken - Beleggersdag (tweedaags)

11:00 Werkloosheid - Oktober (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Ja, het werd heel gezellig gisteren:

WATCH: Wall Street ended higher after Federal Chair Powell said the central bank might scale back the pace of its interest rate hikes https://t.co/eHhswXg9RN pic.twitter.com/el481KSGJS — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2022



Intussen in China:

The rally in Chinese stocks extends into the new month during fresh signs that the nation is moving away from Covid Zero https://t.co/HCXZj4XW9N — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2022



Ai:

DoorDash said it was cutting 6% of its total workforce, after a sudden drop in demand from inflation-wary customers left the company grappling with ballooning costs https://t.co/mbeSAk5rym pic.twitter.com/cM7Z1Ydw8T — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2022



Boom & bust:

WATCH: High inflation and rising interest rates have soured market sentiment, driving down IPO proceeds more than 90% this year, Lynn Martin, president of the New York Stock Exchange said at the #ReutersNEXT conference https://t.co/fTi6pjsJbS pic.twitter.com/4UOY2BCyQG — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2022



To the moon en weer terug:

Sam Bankman-Fried, who at one point was worth $26 billion, says he now has “close to nothing” https://t.co/a5zQ0bPEDc — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2022



Veel plezier en succes vandaag.