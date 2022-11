Slotcall: Hoe de AEX dit jaar 'gewoon' +6,5% doet?!

Zo op en rond AEX 725 doet de index ongeveer 2,8% dividendrendement.

Dat is nog niet alles. Er is dit jaar maar liefst een - nieuw beurswoord - aandeleninkooprendement van ongeveer 3,7%! De AEX staat dit jaar zo'n 9% lager en zonder die aandeleninkoop was dat -12,5% geweest. Complimenten FD, de krant heeft een mooi cijfermatig overzicht hiervan:

Het extraatje voor aandeelhouders: verslavend voor beleggers én bedrijven https://t.co/V3oTaYOnCW — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 30, 2022

De samenvatting van FD:

Inkoop eigen aandelen wordt steeds populairder bij beursbedrijven

In 2021 werd voor een recordbedrag van €27,3 miljard ingekocht

Dat is meer dan er is uitgekeerd aan dividend

Er is ook kritiek: bedrijven investeren te weinig en keren te veel kapitaal uit aan aandeelhouders

De propnose lijkt me wel hachelijk? Het aantrekkelijke van aandeleninkoop voor bedrijven is dat het lekker flexibel en zonder verdere verplichtingen is. Geen cash? Geen aandeleninkoop. Simpel. Dividend is veel meer een verplichting. Verlagen of passeren betekent onherroepelijk boze gezichten op de beurs.

Niettemin is er met dividend en aandeleninkoop dit jaar zo'n 6,5% aandeelhouders-return van de AEX bedrijven. Dat is heel mooi. In een normaal jaar komt daar nog een koersstijging bij, maar dit jaar dus even niet. Hoewel, de AEX herbeleggingsindex staat maar -6,7%, ofwel u weet maar nooit.

Goed nieuws voor de stieren, de AEX (oranje) zet vandaag niet een hogere intradag topje neer, maar wel weer een hogere slotkoers sinds de draai half oktober. Onze rente doet het zowaar een keer vlak. Normaal heel normaal, maar dit jaar abnormaal.

December is de maand van de outlooks en hier is meteen die van de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Banken en fossiel dus, we vragen het volgende week in onze IEXBeleggersPodcast zelf aan BlackRock. Er komt een hoge functionaris van het huis langs als gast, die we ook alles over rentes en obligaties vragen.

Citaat Reuters:

Asset manager BlackRock has said 2023 will require a new investment playbook, backing banks and energy sectors to do well while slapping 'underweights' on longer-term European government bonds and emerging market local currency debt.

The BlackRock Investment Institute (BII) said in its 2023 global outlook that while the case for investment credit has brightened and short-term government debt yields looked attractive, the pressures of higher interest rates would weigh on longer-term sovereign bonds.

?? Our 2023 Global Outlook is out now! ??



We’re in a new, more volatile regime – driven by production constraints. What worked for investors in the past won’t work now. A new investment playbook is needed ?? https://t.co/lJYFzek1jy pic.twitter.com/NX5rgvihnW — BlackRock (@BlackRock) November 30, 2022

Veel beursnieuws is er niet vandaag, het wachten is nog op Fed-voorzitter Jerome Powell die over inflatie zou speechen. Dat was zeker het thema vandaag, gelukkig lopen in de EU de inflatiecijfers hard terug. Nee, ze zijn nog niet in de buurt van streefpercentage 2%, maar we moeten natuurlijk eens en ergens beginnen.

Belangrijkste is vooral dat de cijfers veel lager zijn de schattingen, ofwel een meevaller voor de markten en natuurlijk gewoon alles en iedereen.

De #inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) was in november 11,2 procent. In oktober was dat 16,8 procent. Dit is een snelle raming op basis van nog onvolledige brongegevens. https://t.co/swli40SfsU — CBS (@statistiekcbs) November 30, 2022

Geklokt op het Amsterdamse slot: aandelen overwegend hoger, dollar trekt toch weer ietsje aan en kijk bitcoin eens. Ik sta echt versteld, maar ook weer niet, dat dit zo goed blijft liggen gegeven de enorme schandalen en acute risico's.

Vandaag even niet, maar hoewel de rentes dagelijks fors bewegen, is de grote stijging echt wel over. Het is meer stabilisatie. Niet zo vreemd gezien de ook stabiliserende rente en zelfs haperende economie?

Waarvan akte:

Obligatiemarkten zeggen dat de Fed de rente naar 5% gaat verhogen en daarna weer verlagen tot 4,5% in januari 2024. Nou moet je niet alles geloven wat ze zeggen. Ik ga in ieder geval van 5% en dan een hele lange pauze. pic.twitter.com/YfyKTIWn7x — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 30, 2022

En nog een keer waarvan akte. Ik meen dat december statistisch +2% oplevert, maar dat moet ik nog even opzoeken. Morgen in mijn morning call.

December is meestal een goede maand. Sinds 1928 69 keer omhoog en 25 keer naar beneden. Daarmee de beste maand in het jaar. Maar dan nog ook 25 keer naar beneden. pic.twitter.com/yEqgi9ESsh — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 30, 2022

Beursplein 5

Het wordt al rustiger op het Damrak - en het wordt er echt niet drukker op richting feestdagen - en voor onze beleggersdesk wordt het ook sprokkelen. Alfen plust nog net dit jaar.

Waarom we ons geen zorgen maken over de koersafstraffing van Alfen #AlfenN.V. https://t.co/Pw2jjCPXq1 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 30, 2022

Het is wel een van de duurste aandelen Damrak, hoewel ze nu goedkoper is dan Alfen in jaren is geweest. Daar hoort weel een iets andere rente bij, u weet het.

Bij deze, zie hoe waardering en rente elkaar bijten.

Typisch beurs dit. Vopak is zo'n fonds waar tijden lang niemand een greintje fantasie en fiducie in zag en ineens is er weer momentum. Vopak doet op dit moment 4,5% dividendrendement.

En dit zijn de schattingen:

Vopak 2020A 2021E 2022E 2023E Omzet (€, mrd) 1,20 1,20 1,35 1,36 Ebitda (€, mln ex-items) 778 827 895 928 Nettowinst (€, mln ex-items) 301 298 317 358 Winst per aandeel (€) 2,37 2,38 2,53 2,86 K/w verhouding 11,8 11,8 11,1 9.8 Dividend per aandeel (€) 1,20 1,25 1,30 1,35 Dividendrendement 4,3% 4,6% 4,6% 4,8% Tabel 1: kerncijfers Vopak, taxaties Bloomberg-consensus

Biotechs hebben ook wel eens beter tijden gekend. In Amsterdam zijn ze amper nog te bespeuren en ook in Brussel hebben ze betere tijden gekend.

Om dit te illustreren. Galapagos zit ook in deze Nasdaq Biotech Index, die sinds de start van de laatste bull market bruto herbelegd net zo goed deed als de S&P 500. Daar hebt u dan al die slapeloze nachten voor gehad?

Sunpower. Ja, dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken deze donkere dagen?

Hoge energieprijzen geven SunPower wind in de rug #SunPowerCorp https://t.co/D1066CX9Bf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 30, 2022

Dit zijn de bankenadviezen vandaag. Om het kort en beknopt samen te vatten:

Hoger: Adyen, ASR Just Eat Takeaway (!) en Wolters Kluwer

Lager: Arcadis, Aegon, Adyen en ASMI

Verder nog iets? Genoeg beweging op het Damrak weer, maar een grote gememe deler is er niet.Alle soorten en maten aandelen bewegen door elkaar heen.

Gisteren deed Prosus bijna niks op het hard stijgende Tencent... en vandaag stijgt Prosus hard, terwijl Tencent niks deed

Wolters Kluwer en RELX maken hun defensieve reputatie wasr dit jaar

Randstad dreigt toch echt uit de korte, felle opgaande trend sinds half oktober te vallen

Beweegt Unibail wel eens niet hard? Ook vandaag weer, maar per saldo beweegt het fonds nergens naar toe

Geldt voor meer fondsen, zie Adyen ook maar

Just Eat Takeaway gaat weer eens lekker, maar wat denkt u: sneuvelt die €24,185 van 8 augustus nog dit jaar?

Unilever stijgt stiekem en staat zelfs year-to-date nu in de plus. En zit hier nog wat aandeelhoudersrevolte aan te komen?

Vink, mooie koerswinsten zijn er voor Alfen, Fagron, Arcadis, AMG en OCI en Fugro, dat dit jaar al op +118% staat

Unibail is niet het enige vastgoedfonds dat daalt. Zie onderaan de AMX en de AScX de andere namen. Recessie en rente, het is een rampjaar voor vastgoed

Er is lucht voor Basic-Fit, maar de grafiek kijkt nog heel nors

Er is geen nieuws Vivoryon...

Azerion opende procenten lager op Q3's, maar herstelt

Sif moet nu wel even doorpakken om het opwaartse momentum vast te houden

Fastned maakt zijwaartsen tot ware kunst

Wie gunt het ForFarmers niet?

Het overzicht year-to-date, omdat het ultimo november is: