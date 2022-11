Waarom we bear markets en recessies moeten koesteren

Leuk is het niet, maar dit is precies waarom recessies en bear markets zo broodnodig zijn. Ze houden ons mensen met de beentjes op de grond en ze schonen op.

Of ze zetten ons weer terug op de grond. Zoals bijvoorbeeld de jongelui die FTX draaiden... Al eerder gezegd; wie eerder beroemd, aanbeden en vooral miljardair is dan volwassen... Het geldt voor FTX's Sam Bankman-Fried en zijn entourage. De intussen vele voorbeelden van decadentie en geldsmijterij zijn verbijsterend.

a private plane for Amazon deliveries, bi-weekly massages, a $55k bar bill and a boat called "Soak my Decks". @nikasgari and @joshckoliver on the madness of the court of SBFhttps://t.co/HMo3yG0Rip — Katie Martin (@katie_martin_fx) November 30, 2022

Het is altijd in recessies en bear markets dat excessen uit de daaraan voorafgaande booming years boven water komen drijven. Wat dat betreft lijken de cryptoschandalen van dit jaar op het post-dotcomtijdperk, toen duidelijk werd hoe rot en zelfs crimineel Enron, Worldcom, Bernard Madoff en ook veel dotcoms zelf waren.

Nou, dan verkoopt u toch gewoon uw boot, is een beroemde en beruchte column op IEX uit die tijd, waarin een analist - om juridische redenen laat ik naam en links achterwege - gehakt maakte van UPC. Hij zag ineens door de cijfers het licht en stelde dat de tent op drijfzand was gebaseerd. Hij kreeg uiteindelijk alle gelijk van de wereld.

Dat was wel nadat UPC een legertje advocaten had gestuurd en probeerde hem en IEX kapot te procederen. U kent de afloop: UPC is al lang niet meer en IEX nog wel, maar het was wel de laatste column van die analist voor ons. Toen ging het er om dat clicks en pageviews véél belangrijker waren dan omzet, winst en marges.

Niet dus. Net zoals nu bij crypto, waarvan iedereen denkt en gelooft dat het wat waard is, maar daar nooit een getal of som bij kan leveren. Aan koersdoelen geen gebrek, maar dat is heel wat anders. Die IEX-analist was de eerste bij wie het kwartje viel, dat het uiteindelijk altijd gaat om wat er onderaan de streep staat.

En ook dit keer, na meer dan een decennium bull market, zijn we weer alle basics uit het oog verloren en stortten we ons vooral in 2020 op alles wat meer hip en hot, maar vrijwel zonder fundamentals was: inderdaad cryto, EV-fabrikanten, meme-fondsen en tal van technologie-groeiaandelen. Als het maar hard ging.

En net zoals van 1995-2000 maakten we ons huiswerk niet, constateert ook al weer FT:

Doesn’t anyone do due diligence any more? https://t.co/4JUOJSFAK8 — Katie Martin (@katie_martin_fx) November 30, 2022

Citaat: een decennium lang gratis geld en gratis koerswinst heeft ons collectief lui en zelfs blind gemaakt. OK, fraude en bedrog is zelfs voor de meest ervaren en doorgewinterde analist niet op te sporen, maar omzet, winst, kasstroom, marges en groei zijn gewoon beschikbaar. Als het goed is dan. En als ze er überhaupt zijn.

Dit zinnetje zegt eigenlijk alles wat en hoe het fout is gegaan en is misschien wel tekenend voor de grote gekte tijdens de grote gratisgeldjaren:

Sequoia Capital, which handed FTX founder Sam Bankman-Fried $214mn even though he played video games during his pitch to them, has walked a fine line.

Peak 2020 was dus een snotneus met warrig haar in een korte broek miljardair, die een videospelletje zit te doen, terwijl hij honderden miljoenen op haalt. Het zegt iets over de totale wereldvreemdheid van SBF en ook die van Sequoia, die niet om de eigen dollartekens in de ogen heen kon kijken: typisch geval fear of missing out.

Zo leren we anno weer exact dezelfde beurslessen als in 2008, 2000, 1987, 1929, nog vele andere jaren tot en met de Tulpenmanie van 1637 terug. Over zoveel jaar tuinen we er wéér in, onder leiding van weer een nieuwe generatie beleggers met misschien een nieuw speeltje. Want crypto is dan vast voor wat dan boomers heten.

Dat jullie het alvast weten, milennials :-) Jullie gaan dan de nieuwe generatie vertellen dat this time it's different dure beurswoorden zijn. Net zoals mijn generatie dat bij jullie doet, nadat wij in de dotcom- en Kredietcrisis bear markets armer, maar wel wijzer zijn geworden. Hoop ik... Koester daarom ook recessies en bear markets.

Ze schonen niet alleen op en leggen niet allen de basis voor nieuwe gouden tijden, u leert ook pas dan beleggen. In de bull market zijn we allemaal dove en blinde SBF's en Sequoia's die achter eigen ego en hebzucht aanhollen. In de bear markets leren we dat geld niet komt aanwaaien en dat we er voor moeten werken.

?? In de eerste 3 kwartalen verloren huishoudens EUR 18,3 miljard op hun beleggingen in #beleggingsfondsen door dalende #beurskoersen en stijgende #rentes. De waarde slonk van EUR 115,6 naar 97,3 miljard: de grootste daling sinds 2009. Lees meer ???? https://t.co/PZuHRkjsH1 pic.twitter.com/vpmEeJUFzw — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) November 30, 2022

De belangrijkste reden dat recessies en bear markets het koesteren waard zijn, is dat bijna alle mooie beurslijntjes en track records daar hun oorsprong vinden. Niettemin is ook dit geen garantie. De bear market kan nog twee jaar duren, de recessie ook en de beurzen kunnen wel tot twintig jaar per saldo zijwaartsen.

There is no free lunch! En dat is altijd weer de allerbelangrijkste les van iedere markt.