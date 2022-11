Topzware macrodag vandaag en term 'transitory' valt weer bij inflatie

Laatste handelsdag van de maand en de AEX staat dit jaar op -10,1% en herbelegd -7,7%.

Buy the dip, zouden we een jaar geleden nog hebben geroepen bij -10%... Inmiddels zijn we een compleet andere markt verder en wellicht illusies armer over rente, inflatie, energie, dollar, fossiel, niet-winstgevende groeiaandelen, crypto en ESG. Wat mij betreft valt de marktbrede schade reuze mee gezien deze enorme Wall of Worry.

Daar mogen we wel één puntje van skippen? Kijk eens even wat er op de vroege ochtend voorbij vliegt. De afzetprijzen industrie beginnen ook af te nemen.

Daar mag u de geopolitiek bij optellen, de wereld is er dit jaar zeker niet beter en leuker op geworden. Enfin, de AEX indicatie is +0,6% rond 721.

Europese futures openen een halfje hoger

De Amerikaanse staan vlak (Dow Jones) tot +0,3% (Nasdaq 100)

In Azië liggen Taiwan en Korea erg goed met ruim +1,0%, maar verder gebeurt er niet zoveel, ook niet in China

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,4% op 21,9

De dollar daalt 0,2% naar 1,035

Goud doet +0,3%, olie stijgt 0,1% en crypto snelt 2% à 4% omhoog

De rentes neigen hoger en dit beperkt de opwaartse rente voor aandelen is het verhaal dit jaar, maar u weet maar nooit.

Het speelveld is heel klein, de AEX (oranje) moet boven 726,45 uitkomen voor meer opwaarts momentum. Onze rente verliest juist aan momentum?

Het is een macrodag vandaag. Als eerste zijn de Chinese inkoopmanagersindices over november door en economie hapert, zoveel is duidelijk.

Iets met glijdende schaal?

Er is meer macrodata vandaag, let hier ook maar op, net als het Amerikaanse ADP arbeidsmarktrapport private sector over november.

Hier verwijzen alle networks dan weer naar, de Fed-voorzitter speecht vandaag. Het rentebesluit is over twee weken en de markt gaat voor tweederde uit van twee en voor eenderde uit van drie kwartjes verhoging.

Powell, Powell, Powell.



Global investors will be listening to what the Fed chair has to say Wednesday at 1:30pm ET. @RomaineBostick & @scarletfu break down the full day ahead https://t.co/5vEfzKH7d2 pic.twitter.com/WFu9jGetaf — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2022

Azerion is er nog met Q3's en meldt mooie omzetgroei. Is dat goed genoeg?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Licht hogere opening Damrak voorzien

08:05 Sterke omzetgroei Azerion

07:53 'Unilever en L'Oreal azen op Kristin Ess Hair'

07:11 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:05 Chinese economie in november verslechterd

07:05 CBS: economisch beeld Nederland opnieuw minder positief

07:02 Afzetprijzen Nederlandse industrie met bijna 21 procent omhoog

07:00 Nederlandse inflatie volgens Europese meting gedaald

06:58 Nederlandse detailhandel zet meer om ondanks volumedaling

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

29 nov Hewlett Packard Enterprise boekt recordomzet

29 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

29 nov Lager slot voor Wall Street

29 nov Olieprijs sluit hoger

29 nov Wall Street staat lager

29 nov AMC Networks schrapt banen

29 nov AMC Networks schrapt banen

29 nov Europese beurzen sluiten verdeeld

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Azerion - Cijfers derde kwartaal



22:00 Salesforce - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers tweede kwartaal (VS)



03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - November (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Oktober (NL)

06:30 Producentenprijzen - Oktober (NL)

08:45 Inflatie - November vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Derde kwartaal def. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

11:00 Inflatie - November vlpg (eur)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - November (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - November (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

Stocks fell Tuesday as traders struggled to recover from sharp losses suffered in the previous session and looked ahead to more economic data.



The Dow ended flat.

The S&P 500 dipped 0.16%.

The Nasdaq shed 0.59%. https://t.co/J8oEHwmlYk pic.twitter.com/7btHcHdefi — CNBC (@CNBC) November 29, 2022

Geen nieuws hierover vandaag:

Here's how markets are reacting to possible signals that Beijing is heeding pressure to reopen https://t.co/hbpaVB0Ki1 — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2022

Of toch?

China says it will resolutely crack down on “hostile forces” and their acts of “sabotage,” as a heavy police presence in major cities deters Covid protests https://t.co/2QT6WKzUDM — Bloomberg Politics (@bpolitics) November 30, 2022

Goed kijken, maar positief:

De stemming onder #ondernemers in de #industrie is in november verbeterd. Dat komt vooral doordat ze positiever waren over de verwachte bedrijvigheid.https://t.co/ZcpTu0STpH pic.twitter.com/gekksJpzpi — CBS (@statistiekcbs) November 30, 2022

-0,6% vandaag:

China's Tencent bets on cloud computing growth abroad as its core video games business takes a beating https://t.co/WdPDVBmWtb — CNBC (@CNBC) November 30, 2022

-2,1% gisteren:

Elon Musk may be luring Apple into a fight with Republicans https://t.co/pPMlmef6ks — CNBC (@CNBC) November 29, 2022

Meer hierover:

Apple’s wide exposure to Chinese manufacturing, notable both for its low costs and rising risks, has receded since the COVID pandemic began, according to company supply chain data https://t.co/TBOnNS6SpY pic.twitter.com/c8lHUoUIuS — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2022

Verhip, transitory was inderdaad steeds het woord dat bij inflatie op dook. Totdat het double digits werden:

Transitory inflation talk is back. But economists say higher prices are here to stay https://t.co/9kJiyol1Rz — CNBC (@CNBC) November 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.