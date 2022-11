Slotcall: De dag begon zo goed voor ASMI

Bericht delen via:

Na een lichtgroene opening op het Damrak, sloot de AEX uiteindelijk 0,4% lager. Aandeelhouders van ASMI kunnen met iets minder verdriet naar de koersborden kijken. De chipper sloot namelijk hoger na een outlookverhoging. Toch is de 'slechts' 2,9% koerswinst enigszins teleurstellend na de ruim 6% hogere opening vanochtend.

Goed nieuws uit Duitsland: de inflatie is harder dan verwacht gedaald. In november daalde de inflatie op jaarbasis tot 10%. Dat is beduidend minder dan de 10,4% van vorige maand en de consensus van eveneens 10,4%.

Online shopping blijft aan kracht winnen

"E-commerceplatform Shopify (+0,5%) zet kleine ondernemers op een digitale raket die uitstekend schaalbaar is. Het platform zorgt niet alleen voor een groot online bereik, maar ontzorgt ondernemers ook volledig. Logistiek, betalingen, administratie en voorraadbeheer kunnen allemaal uit handen worden genomen", klinkt een optimistische Paul Weeteling.

Toch liep de koers dit jaar een stevige post-coronakater op nu fysieke winkels weer open zijn en het renteklimaat totaal anders is. De resultaten staan onder druk, omdat er zwaar geïnvesteerd moet worden om de groei erin te houden. U leest er alles over in de analyse van Shopify.

Het is wel heel hard gegaan met Allianz

De koers van Allianz (+0,9%) zit sinds de publicatie van de derdekwartaalcijfers stevig in de lift. De beurskoers dipte begin september onder de €160, maar drie maanden later staat er een stand van ruim €200 op het bord. "Toch waren de resultaten niet heel bijzonder", stelt analist Niels Koerts. "De omzet dikte in het derde kwartaal weliswaar met 1,3% aan tot €34,8 miljard, maar dat is volledig het gevolg van overnames en een positief valuta-effect. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een daling van 3,7%."

Het positieve nieuws zit hem dus in het operationele resultaat dat in het derde kwartaal met 7% steeg tot €3,5 miljard. Hierdoor zag de verzekeraar de mogelijkheid om zijn outlook voor het gehele jaar opwaarts bij te stellen. Wat voor invloed dit heeft op het advies en koersdoel, leest u in de uitgebreide analyse van Allianz.

De koers van #Allianz is sinds de derdekwartaalcijfers in een rechte lijn omhoog gegaan. Dat terwijl de bedrijfscijfers niet indrukwekkend zijn. De omzetstijging komt volledig door een positief valuta-effect en overnames.



Top 3 stijgers en dalers

Zie hier de winnaars en verliezers van vandaag.

Rentes

De rentes dalen vandaag. De Nederlandse tienjaarsrente verliest zeven basispunten en komt daarmee uit op 2,22%.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteert slechter dan de Duitse DAX (-0,1%) en de Franse CAC 40 (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22,3 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,6%), Dow 30 (-0,5%) en de Nasdaq (-0,8%).

De euro blijft liggen op 1,034 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+1,4%) stijgen.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,3%) kleuren ook groen.

Bitcoin (+1,1%) koerst in de plus.

Het Damrak

Energiebedrijven zoals Shell (+1,8%) staan vandaag in het groen. Bloomberg schreef vanochtend dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverlaging overwegen van twee miljoen vaten per dag.

ING heeft zijn koersdoel voor Aegon (+0,6%) verlaagd. Het koopadvies blijft van kracht, maar het koersdoel is neerwaarts bijgesteld tot €6,16.

ASMI (+2,9%) heeft de omzetverwachting voor het vierde kwartaal verhoogd, omdat de impact van de Amerikaanse exportrestricties voor China minder groot zal zijn dan aanvankelijk gevreesd. Ook zal ASMI meer orders weten te verschepen. Toch blijft de Nederlandse halfgeleiderspecialist voorzichtig, vindt analist Janardan Menon van Jefferies.

Vopak (+0,8%) kleurt vandaag groen, want de Noorse maritieme groep Wilhelmsen Port Services wil Vopak Agencies overnemen en samen met Vopak Ventures BV ook Vopaks dochterbedrijf Diize bv overnemen.

Aperam (+3,6%) probeert het herstel steeds verder vorm te geven. De nieuwe hogere koersbodem wijst op toenemende vraag naar het aandeel. Lees er meer over op de vernieuwde Tostrams-website.

(+3,6%) probeert het herstel steeds verder vorm te geven. De nieuwe hogere koersbodem wijst op toenemende vraag naar het aandeel. Lees er meer over op de vernieuwde Tostrams-website. Fastned (+0,1%) heeft dinsdag een nieuwe uitgifte van obligaties aangekondigd. Het betreft obligaties met een looptijd van 4,5 jaar en een coupon van 5%. De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk van Fastned en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De obligaties gaan voor €1.000 per stuk over de toonbank.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aegon: naar €6,16 van €6,30 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €40 van €60 en kopen - ING

AkzoNobel: naar €84 van €77 en kopen - Goldman Sachs

Agenda woensdag 30 november

00:00 Azerion - Cijfers derde kwartaal

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - November (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Oktober (NL)

06:30 Producentenprijzen - Oktober (NL)

08:45 Inflatie - November vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Derde kwartaal def. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

11:00 Inflatie - November vlpg (eur)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - November (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - November (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers tweede kwartaal (VS)