Goednieuwsshow voorbeurs en wachten op nieuws uit China en Duitsland

De AEX-indicatie is +0,7% rond 725 punten na een slecht Wall Street (-1,5%), maar de Chinese markten staan nu procenten hoger.

In Beijing is een Covid-briefing waar de markten blijkbaar veel van verwachten. Verder? Elon Musk zoekt Apple, BlockFi is failliet en - wrijf uw ogen uit - ASMI en Nestlé verhogen de outlook!

Europese futures staan een halfje hoger

De Amerikaanse stijgen 0,2% à 0,6% (tech)

In Azië staan de Chinese beurzen 2% à 4% (Hang Seng) hoger, Tencent staat ook +4,0%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +8,3% op 22,1

De dollar is volatiel en trekt nu 0.2% aan naar €1.036

Goud stijgt 0,7%, olie herstelt 2,5% en crypto stijgt 1,5% tot ruim 3%

Wat heeft de rentemarkt in of bij de koffie? Veel basispunten op dit uur en dit heet risk-on!



Ik zie niets over mogelijk nieuwe protesten in China. Wel komt er vandaag wellicht nieuws:



De wonderen zijn de wereld nog niet uit, ASMI komt terug op de bij de Q3-cijfers afgegeven outlook. Het verwacht nu een omzet van €630 tot €660 miljoen in Q4 in plaats van €600 tot €630 miljoen, omdat, zoals ik tussen de regels door lees, het bedrijf assertief en hands-on omgaat met alle actuele problemen.

Nog meer goed nieuws, Nestlé verhoogt ook al de outlook. Let op uw chippers en Unilever dus, misschien is er impact.



Nog meer nieuws op het Damrak, 5%. Dat vind ik niet al te veel voor zo'n risicovol fonds, maar wie ben ik.



Nog meer goed nieuws? Wie u behalve bedrijven blijkbaar ook niet mag onderschatten, is de Amerikaanse consument. Op de een een of andere manier vindt die altijd weer een zak geld om ertegenaan te smijten.

Spending on Cyber Monday, the biggest U.S. online shopping day of the year, may break holiday spending records, as discounts on everything from pajamas to AirPods drive shoppers to buy even under the strain of inflation https://t.co/AJGQsm2EGm pic.twitter.com/X4w26mqZdk — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2022



De eerste schattingen van de Duitse inflatie (consumentenprijzen in soorten en maten) over november worden ietsie lager dan die van oktober verwacht. Zie die consumentenprijzen maand-op-maand, hebben we misschien in Europa peak inflation gezien?



Even spieken: de markt prijst al lang geen hogere inflatie meer in voor euro en dollar, maar blijft wel een beetje hangen rond 2,5% à 3%. En dat ligt nog te gevoelig in de portemonnee en is altijd nog boven de inflatiedoelstellingen (2%) van ECB en Fed.



Nog even de actualiteit in de VS, waar dit hoge ogen gooit.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022



Er is (nog) geen reactie van Apple:

Billionaire Elon Musk said that Apple has mostly stopped advertising on Twitter and accused the company of threatening to block Twitter from its app store. Apple has significantly decreased weekly advertising on Twitter, according to firm Pathmatics https://t.co/Likv9HthMO pic.twitter.com/s5vVjy3ZkF — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 Licht hogere opening AEX voorzien

07:55 Nestlé verhoogt outlook opnieuw

07:42 Fastned geeft opnieuw obligaties uit

07:21 Jefferies: ASMI blijft voorzichtig over Chinese exportregels

07:20 Nieuwe projectmijlpaal voor DGB

07:07 Vlakke opening Europese beurzen voorzien

07:00 Vertrouwen Nederlandse ondernemer industrie iets in de lift

06:59 Japanse detailhandel verkoopt opnieuw meer

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

28 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

28 nov Wall Street lager gesloten

28 nov Olieprijs hoger gesloten

28 nov Wall Street koerst af op lager slot

28 nov Europese beurzen lager gesloten

28 nov Sligro live met nieuw softwaresysteem in Antwerpen

28 nov ASMI positiever over vierde kwartaal

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:



00:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - November (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - November def. (eur)

14:00 Inflatie - November (Dld)

15:00 S&P huizenprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - November (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Zo dus:

Stocks fell Monday as social unrest from China’s prolonged Covid restrictions weighed on markets.



The Dow fell 1.45%.

The S&P 500 shed 1.54%.

The Nasdaq was down 1.58%. https://t.co/jjk5eGeBRZ pic.twitter.com/jKDQgEuhJQ — CNBC (@CNBC) November 28, 2022



Intussen spreekt het Witte Huis zich ook uit:

The White House voiced careful support for protesters demonstrating against restrictive Covid-19 policies in China, saying people around the world should have the right to protest peacefully https://t.co/FhM3mbDLn4 — The Wall Street Journal (@WSJ) November 28, 2022



Ai:

BlockFi filed for Chapter 11 bankruptcy on Monday. Here's what we know https://t.co/OurmLQBUax — Bloomberg Crypto (@crypto) November 29, 2022



Haar fonds bakt er niks van, maar Cathie Woods weet hoe ze de publiciteit blijft halen: met extreme uitspraken.

Cathie Wood expects a U.S. recession in 2023 that could help her fund’s performance https://t.co/w3yWTuLsoF — CNBC (@CNBC) November 28, 2022



Tesla maar weer eens:

WATCH: Tesla is working on a revamped version of its Model 3 to cut production costs and boost the appeal of the five-year-old electric sedan, according to sources https://t.co/SodA9EFPbB pic.twitter.com/k3hi6ZO6gj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2022



Toyota staat -1,4% in Tokyo:

The world’s biggest automaker warns of an uncertain outlook due to Covid and semiconductor shortages https://t.co/0nxqcCAuDi — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2022



Kijk nou, prijsverlagingen!

WATCH: Ingka Group, the owner of most IKEA furniture stores, is planning additional price cuts as some input costs ease, a reversal from price hikes introduced last year to counter soaring inflation https://t.co/IAyc5Qj3i6 pic.twitter.com/1zEL6Sj5si — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2022



Veel plezier en succes vandaag.