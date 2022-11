Matig draagvlak onder de Nederlandse beurs

Bericht delen via:

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft achter. Het aantal stijgende aandelen neemt niet structureel toe. Dat is een teken van zwakte.

Het broze draagvlak onder de Nederlandse beurs geeft aan dat de opmars nog niet breed wordt gedragen. De achterblijvende A/D-ratio, één van de kwaliteitsindicatoren die de conditie van onze beurs weergeeft, geeft aan dat het fundament onder de rally broos is.

Het is alof je een huis bouwt op 50 heipalen in plaats van de vereiste 100.

Rally wordt niet gedragen

Nu er dagelijks onvoldoende stijgende aandelen zijn, blijft de A/D-ratio achter. Dit geeft aan dat de beursrally niet gedragen wordt door meer aandelen.

Dat de A/D-ratio niet goed opwaarts draait, duidt dat erop dat het draagvlak onder de markt matig is (zie ook mijn uitgebreide uitleg over de A/D-ratio aan de hand van 100 aandelen, onderaan mijn column). Na de overbought-conditie, is dit de tweede rode vlag.

Vandaag bekijk ik de AEX, alsmede de A/D-ratio.

AEX maakt een pas op de plaats

De Nederlandse beurs ondergaat een consolidatie binnen de opwaartse trend.

Zolang de AEX-index er in slaagt om hogere bodems te vormen blijft het technische plaatje positief. We zien een sterke steun rond 700,94 punten (de bodem van 17 november).

Een technisch minpuntje bij de AEX is de matige A/D-ratio, die erop duidt dat het draagvlak achterblijft.







Advance/Decline-ratio Nederlandse beurs blijft achter

Het aantal stijgers neemt dagelijks niet toe ten opzichte van het aantal dalers. Hierdoor oogt het fundament onder de beurs broos.

Met de zogenaamde Advance/Decline-ratio, of A/D-ratio, beoordelen wij elke dag hoe sterk het draagvlak van de Nederlandse beurs is. Wij meten als het ware hoe dik het betonnen fundament is onder de beurs.







Uitleg A/D ratio

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding tussen het aantal stijgers en dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. Dit houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waardes in de prijs-as zijn niet van belang. Het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieven worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik vaak het onderstaande eenvoudig voorbeeld om deze indicator inzichtelijk te maken:

Stel de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragende overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de groei niet echt sterk is.

Dus slechts een minderheid van bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van de 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 andere aandelen dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.

