Na de koers lopen nu ook de burgers zélf bij Beyond Meat van het bord

Een van de hipste aandelen van 2019 was Beyond Meat, kort en populair gezegd een producent van vegetarisch nepvlees.

Een groeiaandeel dus, dat in de toen nog gratisgeldmarkt van 2019 - het zou een jaar later nog gratisser worden - hoge ogen gooide. Louter omzetgroei, geen winst, negatieve cash flow en schuld: Beyond Meat was en is een groeiaandeel pur sang en daarmee was het lot van het aandeel bezegeld in de laatste twee jaar.

Zie hier de meer dan verschrikkelijke grafiek. Is het uitkotsmoment nu eindelijk nabij, denkt u misschien? Want waarom anders ook dit blog over wat misschien ooit een hot aandeel was, maar eentje dat nu staat te verpieteren in de krochten van de Nasdaq.



Ja, het is zeker een uitkotsmoment, maar dan net even anders dan we op de beurs bedoelen. Het is eerder letterlijk zo. Gemist, kijk eens wat Bloomberg een week geleden berichtte. Onthutsend. Het is een smerige bende bij Beyond Meat?!

Internal reports show that some contaminated Beyond Meat products made it through to consumers. https://t.co/WUSDaCAwKb — Bloomberg Law (@BLaw) November 21, 2022

New York Times trekt het verhaal breder en stelt de hele sector meteen ter discussie. Als beleggers mogen we nu zelf bedenken of de hele vega- en vegan-revolutie van het afgelopen decennium een hype of een blijvertje is, waarin het goed beleggen is. Wellicht dat we peak vegan hebben gezien - plus dito hoge marges.

For a while, it seemed Beyond Meat was taking over the world. But these days, the plant-based meat company has lost some of its sizzle.



Investors and others are wondering whether its struggles are a sign of deeper issues in the industry. https://t.co/t4ZHPiqsJF — The New York Times (@nytimes) November 21, 2022

Misschien is Beyond Meat op deze koers een leuke dobbel. Gelet op de fundamentals, Beyond Meat ligt naar schatting nog jarenlang aan het infuus van haar eigen aandeelhouders, moet het bedrijf wellicht alle zeilen bijzetten om niet kopje onder te gaan. En als er al iemand biedt, is dat zeker niet de hoofdprijs.

Er is namelijk letterlijk en figuurlijk veel schoonmaakwerk te doen. En zo zien we dit beursjaar eens te meer weer een van de hypes uit de afgelopen gouden jaren aan diggelen gaan. Who's next? Even na opening staat er +2,0%, waar de koers pre-market nog, net als de burgers zelf, met -3,3% van het bord liep.