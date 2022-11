Het is een en al China wat de klok slaat

De AEX indicatie -0,6% en bijna alles en iedere noteert lager op... China unrest spooks markets, oil tumbles and bond traders prepare for recession, kopt Bloomberg.

Europese futures openen rond -0,5%

De Amerikaanse staan 0,6% lager

In Azië staan de Chinese markten tot 2% lager, maar trekken wel bij. Tencent staat -1,4% in Hong Kong. Verder is in Azië alles rood

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,4% op 20,5, dat valt reuze mee

De dollar ligt vlak op 1,0381

Goud doet -0,1%, olie daalt 3,5% (arme oliewaarden) en crypto zakt ook in die orde van grootte

Het beeld, de Chinese CSI 300 vrijdag en vannacht:



De rentes houden zich gedeisd op één na. Er is een rally in VS staatspapier. Niettemin is er geen forse rit in de dollar en goud valt misschien tegen.



Onrust in China, dat is ook nieuw voor de markten. Dit is wat Wall Street, bij mijn weten en naar mijn inschatting het medium met de beste bronnen in China. Niets over aantallen demonstranten, mogelijk arrestaties of reacties. Eigenlijk is alles onduidelijk.



De bron:

Shares in mainland China and Hong Kong slid on Monday morning, after protests against the country’s zero-tolerance approach to Covid-19 gathered steam https://t.co/uTfBdwFi7H — The Wall Street Journal (@WSJ) November 28, 2022

Iets met economie, het heet dat China vooral de olieprijs raakt. Die staat in ieder geval op het laagste niveau dit jaar:



De recente rally's in Hang Seng en Hang Seng Tech Index lijken nu toch ook te worden gesmoord. Een tweejaarsgrafiek inderdaad, want de bear market duurt al lang in Hong Kong:



Goud (oranje) reageert amper of niet op de perikelen, maar ook crypto heet lager te staan.



En zo is deze rubriek nog aardig vol, want er zijn geen cijfers en er is amper nieuws op het Damrak en eigenlijk de algehele beurs. De agenda is leeg vandaag. Wel doen we het deze week met inkoopmanagersindices, Amerikaanse arbeidsmarktdata en inflatiecijfers uit Europa en Fed-voorzitter Jerome Powell speecht.

Na deze week houden we voor dit jaar alleen nog de Amerikaanse inflatie en Fed en ECB rentebesluiten over voor dit jaar. En hopelijk geen winstwaarschuwingen. Bij deze de Duitse inflatie over november van deze week. Zie die consumentenprijzen op maandbasis, een daling. Recessie...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Onrust in China drukt naar verwachting opening AEX

07:58 JPMorgan verkiest AB InBev boven Heineken

07:56 Brenntag bevestigt gesprekken met Univar

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:02 WDP stelt krediet veilig van 440 miljoen euro

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

27 nov Beleggers kijken uit naar banenrapport VS

27 nov Valuta: Europese inflatiecijfers en banendata VS bepalen richting

Analistenadvies:

Heineken: naar neutral van overweight en naar €100 van €120 - JPMorgan

De AFM meldt deze shorts:

De shorts in PostNL neigen toch lager:

De agenda is wel heel extreem dun:

10:00 Geldhoeveelheid - Oktober (eur)

En dan nog even dit

Reuters met de inventarisatie:

Stocks and oil weakened as rare protests in major Chinese cities against the country's strict zero-COVID policy raised worries about management of the virus in the world's second-largest economy https://t.co/jreE5ePfAI pic.twitter.com/n0Dkgq0GbL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2022

Bloomberg:

Commodities sink as China’s Covid outbreak worsens and a series of stunning street protests in cities across the nation threaten to derail economic activity https://t.co/7AHaVfZMRE — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2022

China krijgt overal de schuld van vandaag op de markten:

Cryptocurrencies fall amid a bout of investor anxiety in global markets sparked by protests in China against Covid restrictions https://t.co/hdTQW5HIsP — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2022

Voor wie het op de voet volgt:

More videos from China showing how protests took off and then snowballed throughout the weekend in a public outpouring of anger and frustration.



Follow our live blog for the latest news and market reaction https://t.co/DcMknx7IJX pic.twitter.com/h2E4Pz1XN0 — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 28, 2022

Vastgoed... Er is nog meer Chinees nieuws:

China Evergrande says it expects to receive restructuring support from offshore creditors as early as February, helping its plea to adjourn a winding-up hearing again https://t.co/BBvo83zhaC — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2022

China is een lastig verhaal:

China’s steps to fine-tune Covid controls and boost the property market aren’t likely to restore the country to rapid-expansion mode, economists say https://t.co/SRjF7ky6R2 — The Wall Street Journal (@WSJ) November 27, 2022

Een eiland verderop is het ook al malaise:

Taiwan dollar’s biggest rally in almost a quarter of a century is set to unwind as a looming global recession cuts into the island’s tech exports https://t.co/X9Mc2cG3IJ — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2022

Zouden we bijna nog vergeten dat...

WATCH: U.S. shoppers spent a record $9.1 billion online this Black Friday, a report showed, as consumers took advantage of steep discounts on everything from smartphones to toys https://t.co/ZYj1uYAJlc pic.twitter.com/FPfGcuSN0I — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2022

En dan volgt de rest vanzelf?

NEW: Jobs are being cut in tech and banking, but most employers face a battle even to fill the roles they have. What's going on?



Read The Big Take ?? https://t.co/0E5ftcp6LK — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.