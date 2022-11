Slotcall: Er wacht voor u een verrassing

De AEX (+0,0%) blijft vandaag dicht bij huis. Heel vreemd is dit niet, aangezien Wall Street in verband met Black Friday slechts een halve handelsdag kent. Daardoor doen de handelaren het op het Damrak rustig aan.

Op beursplein 5 zijn we er letterlijk getuige van dat er vandaag meer naar voetbal wordt gekeken dan gehandeld. De handelsvolumes zijn dus laag. Alleen Signify (+3,4%) springt er op een bovengemiddeld handelsvolume positief uit. Een duidelijke trigger kunnen we niet vinden en ook op het forum is het stil.

Technologie blijft daarentegen achter, zo dalen de chippers circa 1%. Ach, veel heeft het allemaal niet om het lijf. In feite is het een beursdag die u snel mag vergeten.

De enige noemenswaardigheid is dat de Duitse economie in het derde kwartaal een fractie harder groeide dan verwacht. Het BBP klom met 0,4% op kwartaalbasis, terwijl de markt rekende op 0,3%. Een mooi signaal al moeten we het ook weer niet overdrijven.

Uiteraard hebben we voor u ook weer een gloednieuwe uitzending van de IEX BeleggersPodcast in de aanbieding. De gehele uitzending is hieronder te beluisteren.

Volkswagen

In de derdekwartaalcijfers die Volkswagen (-0,3%) eind vorige maand presenteerde vielen de omzet en marge mee, maar de nettowinst viel licht tegen. Wel krijgen aandeelhouders de helft van de opbrengst van de Porsche-IPO à €19,06 superdividend.

Voor de doorlopende investeringen in auto's met verbrandingsmotor én de ontwikkeling van elektrische voertuigen heeft de autobouwer dan nog zo'n €40 miljard in kas; wat autonoom rijden betreft werpt het bedrijf de handdoek in de ring en neemt het een impairment van €1,9 miljard op het belang in Argo AI.

Desondanks houdt analist Martin Crum vertrouwen in het bedrijf. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes lopen hard op. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met liefst 20 basispunten tot 3,87%.

Nederland: +13 basispunten (2,26%)

Duitsland: +14 basispunten (1,98%)

Italië: +20 basispunten (3,87%)

Verenigd Koninkrijk: +11 basispunten (3,15%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (3,74%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,5%

AEX deze maand: +8,5%

AEX dit jaar: -9,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -7,0%

Wall Street onderuit

De AEX stijgt 1,5% en presteert daarmee een fractie beter dan de overige Europese indices. Vooral het kleine spul vindt de weg omhoog. De AMX en ASCX stijgen met respectievelijk 3,0% en 2,6%. Ook Wall Street doet het met een plus van circa 1,5% niet onaardig. Alleen de Nasdaq (+0,6%) blijft wat achter.

AEX

NN Group (-3,1%) blijft duidelijk achter deze week. De investor update van eerder deze maand viel wat tegen en daar komt bij dat de gehele sector er de laatste dagen wat magertjes bij ligt. UMG (+8,1%) heeft daarentegen de smaak te pakken. Groot bedrijfsnieuws kwam ik echter niet tegen. Verder zijn de uitslagen relatief beperkt.

AMX

OCI (+12,3%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING. Het koersdoel gaat met 10% omhoog naar €44. Vopak (+6,5%) ligt er sinds de publicatie van de derdekwartaalcijfers ijzersterk bij. Galapagos (-0,5%) sluit daarentegen op het laagste niveau sinds maart 2016.

ASCX

ABN Amro oordeelt positief over het bod dat Sligro (+11,8%) heeft gedaan op alle Metro-winkels in België. Het is volgens de bank een mogelijke koerskatalysator. Ebusco (+9,5%) is deze week op de kooplijst van Bank Degroof gezet. De grootste daler van de week is echter Vivoryon (-8,1%). Een grote schok zal het niet zijn aangezien het aandeel wel vaker gekke capriolen uithaalt.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik