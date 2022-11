Slotcall: inspiratieloze AEX, kans op 29% rendement voor durfals

Grote olie- en gasconcerns als Shell, TotalEnergies en BP zijn al enige tijd zeer terughoudend met investeringen in nieuwe olie- en gasvelden. Dat is begrijpelijk gezien de vaak zeer lange looptijd van nieuw te ontwikkelen bronnen in combinatie met hoge investeringen.

Die onderinvesteringen wreken zich wel, maar bieden tegelijkertijd ook kansen aan landen die zich minder gelegen laten aan het huidige politieke klimaat rond fossiele brandstoffen.

De Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld dat aankondigde de komende vijf jaar geen $127 miljard, maar $150 miljard te willen investeren om meer olie en gas te produceren:

Adnoc, the UAE’s biggest energy company, will boost spending to increase oil and natural gas production capacity https://t.co/ZG5nXhK88A via @business — Martin Crum (@martinjancrum) November 28, 2022





Damrak

Een dag om snel te vergeten op het Damrak. De AEX noteerde de gehele dag in het rood, al had de daling - intraday maximaal ruim 1% - niet zo gek veel om het lijf. We deden het zelfs aanmerkelijk beter dan de meeste Europese landen.

Echt heel grote uitschieters binnen de AEX, in positieve of negatieve zin, vielen er dan ook amper tot niet waar te nemen, maar als we er toch enkele moeten noemen, dan sprongen er in positieve zin Just Eat Takeaway en Prosus uit. Wat minder in trek waren ASMI en Randstad, maar de koersuitslagen bleven beperkt tot (maximaal) circa 2%.

Een divisie lager waren er geen stijgers van betekenis, wel verloren fondsen als Aalberts, ASR, CTP, InPost en TKH wel wat terrein. Meer actie was er te vinden bij de kleinere fondsen, waarbij Pharming zich in positieve zin onderscheidde en Ebusco opnieuw in de aanbieding was, een fraaie order eind vorige week ten spijt. Ook Sligro en Van Lanschot moesten gevoelig terug.

De AEX sloot een zwakke maandag af met een verliesje van ruim 0,3% op een stand van 720,51 punten.

Top drie stijgers/dalers

Dan nog even dit

Het is al enige tijd behoorlijk onrustig in cryptoland, waarbij tal van grote spelers al zijn omgevallen, danwel naarstig op zoek zijn naar aanvullende kapitaal om zich staande te houden. Toeval of niet, dit bericht in de Financial Times helpt bepaald niet mee:

Financial losses involving crypto reported to Action Fraud from October 2021 to September 2022 were £226mn — a 32% increase on the same period a year earlier https://t.co/2dX3MFdU0R — Financial Times (@FinancialTimes) November 28, 2022



Applied Materials

Hoewel de marktomstandigheden op de chipmarkt wel eens beter zijn geweest, heeft Applied Materials 'gewoon' een uitstekend laatste kwartaal achter de rug waarbij het zelfs een recordomzet in de boeken wist te zetten.

Het aandeel is sinds een dieptepunt in oktober van rond de $75 dan ook alweer krachtig opgeveerd tot nu circa $105. Of er koersmatig nog meer in het vat zit voor beleggers, valt te lezen in een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk:

Applied Materials verlegt focus van China naar Taiwan #AppliedMaterials https://t.co/b4ddBAKZIE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 28, 2022





Credit Suisse

Momenteel is de in zware moeilijkheden verkerende Zwitserse bank Credit Suisse bezig met een claimemissie om de geleden verliezen te compenseren. Dat zal de bank nog wel lukken, maar meer problematisch is dat steeds meer cliënten hun kapitaal bij de bank weghalen.

De Assets under Management nemen in rap tempo af en als het management niet snel met een oplossing voor dit probleem komt, ziet de toekomst er voor de ooit zo toonaangevende bank ronduit slecht uit. Een update van de Beleggersdesk:

Situatie bij Credit Suisse ronduit zorgelijk #CreditSuisseGroup https://t.co/vZgXSqC7x3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 28, 2022





Bristol-Myers Squibb

De meeste grote farmacieaandelen hebben koersmatig een goed jaar achter de rug. De sector gold voor veel beleggers toch als een relatief veilige haven in het woelige beursjaar 2022.

Dat geldt zeker ook voor Bristol-Myers: de koers van het fonds is dit jaar zo'n 25% opgelopen, waar de bredere markt nog altijd tegen een aardig verlies aankijkt. De fundamenten van Bristol-Myers zijn ronduit goed, maar of dit nog voldoende reden is het aandeel in portefeuille te nemen, leest u bij IEX Premium:

Wereldhave

Vastgoed is de laatste tijd weer wat meer in trek bij beleggers, Wereldhave niet uitgezonderd. De winkelcentra van het vastgoedconcern doen het relatief goed. Er werd zelfs bescheiden weer wat opgewaardeerd en er kunnen hogere huren voor nieuwe contracten worden gevraagd.

Kortom, voldoende fundament onder de koersstijging van Wereldhave, iets dan overigens ook gold voor Unibail, ECP en Vastned. Beleggers die willen weten welk vastgoedfonds favoriet is bij de Beleggersdesk, kunnen daarvoor bij IEX Premium terecht:

Obligatiemarkt loopt al vooruit

Hoewel de Fed beslist nog niet klaar is met het geldverkrappende beleid, kijkt de obligatiemarkt al voorbij de serie renteverhogingen. De vraag naar staatsobligaties met een langere looptijd neemt toe, waardoor de effectieve yield nu al tot onder de huidige benchmark van 3,75 – 4,0% zijn gezakt.

De markt rekent op een recessie in de VS komend jaar en daarmee dus ook een draai van de Fed. En bij een recessie horen dan weer lagere rentes, op termijn. Uiteraard geldt dat de huidige veel te hoge inflatie flink omlaag moet, maar een recessie vormt nu eenmaal een belangrijk onderdeel om dat te bereiken.

De eerste haarscheurtjes op de Amerikaanse ijzersterke arbeidsmarkt werden vorige week zichtbaar, maar van een kentering is zeker nog geen sprake. Wel is vooral big tech momenteel flink in het werknemersbestand aan het snijden en ook de retailsector heeft het zwaar.

Vooralsnog mikt de obligatiemarkt op een Fed funds rate van maximaal 5%, te bereiken ergens medio volgend jaar, opgevolgd door een eerste renteverlaging nog voor 2024.

Complex bitcoin landschap

Het omvallen van FTX roept opnieuw de vraag op hoe verweven de bitcoinsector eigenlijk is. Een vraag die erg lastig te beantwoorden valt, maar wel zeer relevant is nu bijvoorbeeld ook Genesis in problemen is geraakt.

Crypto conglomeraat DCG – Digital Currency Group – van Barry Silbert blijkt als een ware spin in het web overal belangen te hebben, leningen te hebben uitstaan en een flinke exposure te hebben aan Grayscale Bitcoin Trust dat op een discount van zo’n 40% noteert.

En niet alleen dat: DCG blijkt $575 geleend te hebben van de nu in liquiditeitsproblemen zittende Genesis Trading en heeft daarmee onder andere geïnvesteerd in producten van Grayscale.

Genesis heeft “tijdelijk” geldopnames van zijn onderdeel dat kapitaal uitleent, opgeschort. Het concern stelt dat “bankroet niet onmiddellijk dreigt” maar heeft inmiddels wel de hulp ingeroepen van Moelis investment bankers, een speler met specialisatie op herstructurering.

Een van de zaken waardoor Genesis in de problemen is gekomen, was het faillissement van hedge fund Three Arrow’s Capital, waar Genesis een lening had uitstaan van $1,1 miljard. Tel daar de lening dat het heeft verstrekt aan DCG van $575 miljoen bij op en het wordt duidelijk waarom Genesis noodgedwongen opnames tijdelijk heeft stop gezet en nu – minimaal – op zoek is naar $1 miljard.

Op de valreep werd vandaag bekend dat ook BlockFi bescherming zoekt onder Chapter 11 van de US Bankruptcy Code:

BREAKING: BlockFi files for Chapter 11 bankruptcy https://t.co/crXuRpbddg pic.twitter.com/y2WDzlVjxs — Bloomberg Technology (@technology) November 28, 2022





Overname Activision Blizzard onzeker

Het is al enige tijd geleden dat softwarereus Microsoft een overnamebod deed op Activision Blizzard. Microsoft heeft zo’n $69 miljard over voor de videogamemaker. Dat komt omgerekend neer op $95 per aandeel. De meest recente koers van Activision Blizzard: $73,50.

Gratis geld bestaat niet, zeker niet op de financiële markten, en dat betekent dus dat de markt twijfelt aan de kans van slagen van het miljardenbod. Dit niet zozeer wegens twijfels over de haalbaarheid van het bod, Microsoft kan zich een dergelijke overnamesom prima veroorloven, maar de twijfel zit in een andere hoek.

De US Federal Trade Commission ligt dwars en zal hoogstwaarschijnlijk de overname niet goedkeuren. Helemaal zeker is dat (nog) niet, maar de markt prijst op dit moment een 60% kans in dat de deal geen groen licht krijgt.

En dat wordt het voor beleggers een kwestie van rekenen en inschatten. De upside tot het bod laat zich becijferen op zo’n 29%. De downside – mits de overnamedeal afketst – is lastiger te bepalen, maar de koers van het aandeel Activision Blizzard noteerde vlak voor het overnamebod op $65.

Nu is de kans relatief groot dat áls Microsoft geen toestemming krijgt voor de overname, het aandeel Activision Blizzard nog wel wat dieper kan zinken dan genoemde $65. Immers, de financiële markten zijn sindsdien – het bod werd half januari van dit jaar aangekondigd – aardig weggezakt.

Gespecialiseerde arbitragepartijen komen met hun eigen rekensommetjes tot een koers van $60 voor Activision Blizzard bij afwijzing van de overname. Oftewel een downside van zo’n 18% op basis van de slotkoers van het aandeel van afgelopen vrijdag.

Wall Street

Het is aanhoudend onrustig in China en dat drukt zo zijn stempel op het sentiment op Wall Street. Apple (- 2%) behoort logischerwijs tot de aandelen die onder druk liggen, maar de protesten hebben bijvoorbeeld ook impact op de olieprijs.

Grote zorgen maakt de markt zich overigens nog niet: de koersdalingen op Wall Street zijn veelal beperkt en bijvoorbeeld een Tesla dat toch ook aardig wat zaken doet in China, stijgt zelfs ruim 2%.

Na een kleine twee uur handel noteert de Dow Jones op een min 0,8%, de S&P 500 laat 0,9% liggen en de Nasdaq verliest 0,8%.

Rentes

Weinig actie op de obligatiemarkten vandaag, al kropen de meeste rentes wel enkele basispunten op. Opvallendste beweging was wel bij Italië, dat opnieuw richting de 4% dreigt op te lopen. Over Griekenland horen we opvallend weinig, maar dat land heeft een nog veel groter schuldenprobleem dan Italië.



Bron: Reuters

Brede markt

De brede markt laat vooral veel minnen zien, met uitzondering van de VIX die weer enigszins tot leven komt, maar voorlopig nog lang niet rond stressniveaus noteert. Olie moest wederom gevoelig terug, evenals bitcoin, maar de euro wist ook vandaag opnieuw wat terrein terug te winnen op de Amerikaanse dollar.

Het Damrak

ASMI (- 2,1%) gold vandaag als hardste daler van de drie chippers op het Damrak, allicht verband houdend met de activiteiten in Azië

(- 2,1%) gold vandaag als hardste daler van de drie chippers op het Damrak, allicht verband houdend met de activiteiten in Azië Heineken (- 0,9%) werd vandaag afgeserveerd door een Amerikaanse zakenbank, maar veel impact had de koersdoelverlaging niet

(- 0,9%) werd vandaag afgeserveerd door een Amerikaanse zakenbank, maar veel impact had de koersdoelverlaging niet Just Eat Takeaway (+ 1,6%) staat bij ING op kopen met koersdoel €40, terwijl JPMorgan tot een heel andere waardering komt.

(+ 1,6%) staat bij ING op kopen met koersdoel €40, terwijl JPMorgan tot een heel andere waardering komt. Unilever (+ 0,6%) weet zich ook op een rood Damrak uitstekend staande te houden en is hard op weg naar de €50

(+ 0,6%) weet zich ook op een rood Damrak uitstekend staande te houden en is hard op weg naar de €50 Aalberts (- 3,9%) lag de gehele dag al zwak, het is enigszins gissen naar het waarom van de koersdruk

(- 3,9%) lag de gehele dag al zwak, het is enigszins gissen naar het waarom van de koersdruk Vopak (- 1,5%) heeft een krachtig koersherstel doorgemaakt sinds de meevallende Q3-cijfers en levert daar vandaag een fractie van in

(- 1,5%) heeft een krachtig koersherstel doorgemaakt sinds de meevallende Q3-cijfers en levert daar vandaag een fractie van in Accsys (- 4,3%) is geen aandeel om in portefeuille te hebben op een risk off day zoals vandaag

(- 4,3%) is geen aandeel om in portefeuille te hebben op een risk off day zoals vandaag Pharming (+ 3,8%) blijft koersmatig verbazen aangezien al dan geen toestemming voor leniolisib toch echt pas eind maart volgend jaar wordt verwacht

(+ 3,8%) blijft koersmatig verbazen aangezien al dan geen toestemming voor leniolisib toch echt pas eind maart volgend jaar wordt verwacht Op de lokale markt



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Heineken: naar €100 van €120 en naar houden van kopen - JPMorgan

Just Eat Takeaway: naar €16,40 van €14,35 en verkopen - JPMorgan

Van Lanschot: naar €30 van €23,70 en kopen - Kepler Cheuvreux

Aedifica: naar €90 van €104 en kopen - Kepler Cheuvreux

Bayer: naar €75 van €76 en kopen - DZ Bank

RTL Group: naar €41,50 van €42,40 en houden - Goldman Sachs

AB InBev: naar €70 van €45 en naar kopen van verkopen - JPMorgan

Agenda 29 november

00:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - November (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - November def. (eur)

14:00 Inflatie - November (Dld)

15:00 S&P huizenprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - November (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers eerste kwartaal (VS)