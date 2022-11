Aandelen kiezen in 6 stappen

ETF's zijn natuurlijk enorm handig voor starters met een kleine portemonnee. Zeker voor hen die vooral niet te veel op de markt willen letten. Maar wat als je wél in individuele aandelen wil beleggen? Waar moet je dan op letten?

In deze aflevering van BeleggersBootcamp leggen Niels Koerts en redacteur Coen Grutters het je haarfijn uit. Koerts weet als analist namelijk als geen ander welke factoren belangrijk zijn. Hij heeft zes punten samengesteld waar je extra goed op moet letten tijdens de aandelenselectie.

1. Begrijp het verdienmodel

Allereerst is het van belang dat je weet waarin je wilt beleggen. Zorg dus dat je het verdienmodel van een bedrijf begrijpt. Zo doet ook meesterbelegger Warren Buffett dat, hij belegt enkel in bedrijven waarvan het gauw duidelijk is hoe zij hun geld verdienen. Hetzelfde geldt voor Koerts: "Als je niet weet wat een bedrijf precies doet, zou ik daar nooit in beleggen."

2. Kijk naar de vrije kasstroom

De tweede factor waar fundamenteel analist Niels Koerts naar kijkt is de vrije kasstroom. "Dit is het geld dat overblijft voor de aandeelhouders." Op verschillende manier kan de vrije kasstroom bij aandeelhouders terechtkomen. Een bedrijf kan met dit geld dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Een andere mogelijkheid is investeren in verdere groei, waardoor het bedrijf en dus de aandelen meer waard kunnen worden. Op deze manier komt het geld op indirecte wijze ook bij aandeelhouders terecht.

3. Let op de marges

De marges zijn, zeker bij waardeaandelen, ook van cruciaal belang. "Bedrijven met hoge winstmarges hebben veelal een competitief voordeel ten opzichte van concurrenten", stelt Koerts in de podcast. Zo zijn deze bedrijven weerbaarder als de kosten oplopen.

We pakken er even een voorbeeldje bij: bedrijf A draait €100 omzet en heeft €50 aan kosten, en bedrijf B heeft ook €100 omzet, maar dat heeft €90 aan kosten. Dan heeft bedrijf A een winstmarge van 50%, terwijl die van bedrijf B slechts 10% is. Lopen voor beide bedrijven de kosten op met een tientje, dan heeft bedrijf A nog altijd een winstmarge van 40%, terwijl bij bedrijf B de complete winst dan al is weggevallen.

4. Wees waakzaam voor een te hoog schuldniveau

Let er met name bij groeibedrijven op dat het schuldniveau te hoog is. Als groeibedrijven te veel schulden hebben, wordt het voor hen lastiger om geld te lenen. Dat is een probleem, want dit is juist nodig om te kunnen groeien. Bovendien moeten bedrijven die in het rood staan hun schulden afbouwen, en daarvoor gebruiken zij hun vrije kasstroom. Dan blijft er dus minder geld over voor aandeelhouders.

Waardebedrijven die veel cashflow hebben kunnen volgens Koerts relatief een grotere schuldpositie verdragen, omdat zij meer verdiencapaciteit hebben. Banken doen in dat geval iets minder moeilijk om geld uit te lenen.

5. Hoe zijn de groeivooruitzichten?

De groeivooruitzichten zijn vooral belangrijk bij - je raadt het al - groeibedrijven. Het idee is dat deze bedrijven in de toekomst meer zullen verdienen dan nu, en dus mag voor die aandelen gerust wat meer betaald worden.

6. Beoordeel de waardering

Stap zes, de stap waarmee al het voorgaande eigenlijk samenkomt, is het kijken naar de waardering. Op die manier kan je bepalen of je een aandeel duur of juist goedkoop vindt. Scoort een bedrijf op alle voorgaande punten goed, dan mag het aandeel gerust wat hoger gewaardeerd zijn.

"Of een waardering hoog of laag is, verschilt per bedrijf", legt presentator Coen Grutters uit. "Een volwassen bedrijf als Ahold Delhaize zal een lagere waardering hebben dan een groeibedrijf zoals Basic-Fit."

Nu je deze zes belangrijke stappen kent, kun je zelf zoeken naar de pareltjes op de beurs. Heb je liever een wat uitgebreidere uitleg per stap? Luister dan hieronder nog eens de gehele podcast, waarin Grutters en Koerts alle stappen uitvoerig bespreken.