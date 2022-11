Mooie plaatjes, misschien zijn de beren in de aanbieding op Black Friday

De AEX indicatie is 0,1% op wat een halfbakken beursdag is. Wall Street is maar tot 19:00 uur onze tijd open, vanwege Black Friday. Er kan natuurlijk wel altijd koersactie en volatiliteit ontstaan, u weet maar nooit.

Dit weekend druppelen zeker de eerste cijfers en berichten binnen en kunnen we op de beurs inschatten hoe het het koopseizoen dit jaar uitpakt en wat het echte consumentensentiment is. De wolken aan de hemel kent u tot uit den treure en misschien houdt u zelf wel aan het einde van uw geld nog een beetje maand over.

Nog meer sentiment, hier is het wekelijkse AAII beurssentiment. De opmars van de stieren en de terugtrekking van de beren is even tot staan gebracht.



Het actuele marktoverzicht:

Europese futures open 0,1% tot 0,2% hoger...

... en de Amerikaanse doen 0,1% lager. Zijn we hiervoor uit bed gerold? We hebben het wel eens uitbundiger gezien op dit uur

Azië oogt druilerig, de meest markten staan een paar tienden lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,1% op 20,4

De dollar verzwakt weer, plaatje en standen volgen zo

Goud doet vlak, olie stijgt 0,2% à 0,5% en crypto staat 0,8% tot 1,4% lager

De Duitse rente opent wat hoger en de Amerikaanse (gisteren dicht) rente loopt terug, alsof het allemaal niks is al die basispunten, maar wie kijkt er anno 2022 nog van op.



Deze er maar meteen achteraan, want de euro heeft momentum. Of de dollar juist niet. Kies maar.

Ik hoor u in ieder geval al hardop denken: hebben we bodem in EUR/USD gezien? Zou kunnen als de Fed inderdaad de strakke monetaire teugels iets laat vieren en de ECB blijft voort kruipen. Want de recessie is voor iedereen?



Weer een hoger topje in de AEX en weer een lager bodempje in onze rente: is er een wonder aan het geschieden? Als het zo doorgaat, haalt de beer de kerst niet. De index staat op slotbasis +14,6% boven de bodem van 13 oktober en op intradagbasis is het zelfs +18,8%. Onze rente zakte gisteren tot 2,0860%.



De AEX wordt wel duurder met dat gestijg, want de winstverwachtingen zakken. Van €60,70 fictieve winst per aandeel naar nu €56,28, dat is -7,3%. Dat is zeker nog geen winstrecessie en ik had zelf verwacht dat het veel meer zou zijn, gelet op die enorme Wall of Worry dit jaar. Hoe kundig en sterk is het bedrijfsleven.

De index doet nu 12,7 de verwachte winst en komt van 10,6. Zeg maar hoe duur dat is met 1,85% risicoloze rente (Duitse tienjaars, de euro bench mark) en 2,8% dividendrendement (huidig en verwacht) voor een index die voor 23,5% uit met name winstgevende technologie bestaat én met een recessie in de sterren geschreven.

Dat weten we officieus vrijdag over een week, met de Nevi-inkoopmanagersindex. Hoe het ook zij, het is geen Black Friday op het Damrak met dikke kortingen.



Pssst, van Royce Tostrams krijg ik deze grafiek, voor wie de semiconductors volgt. Wie niet, is misschien een betere vraag. De SOX, ofwel de Philadelphia Semiconductor Index, is uitgebroken uit de neergaande trend, of bear market, die op 4 januari dit jaar begon. Dat was zelfs nog na de Nasdsaq 100 en - één dag - de S&P 500.

Misschien dat mede daardoor we allemaal begonnen te denken dat chippers misschien minder, of zelfs niet meer cyclisch zijn. Maar vele winstwaarschuwingen en vele procenten lager weten we intussen wel beter. Faites vos jeux met de chippers, maar beslis snel, want meestal gaat het vliegensvlug.



Ebusco bevestigt een order en de Duitsers melden al weer een meevallertje. Dit is het wel zo ongeveer voorbeurs.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Duitse economie groeit harder dan eerder was gemeld

08:05 Verder herstel Duits consumentenvertrouwen

07:55 Licht lagere start AEX voorzien

07:39 Rouen bevestigt order bij Ebusco

07:27 Jefferies verhoogt koersdoel Vopak fors

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 nov Europese beurzen hoger na rustige sessie

Analistenadvies en dit is weer typisch beurs: jarenlang kijkt niemand naar Vopak om en ineens is het aandeel weer hip:

Vopak: naar €30 van €24,50 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



PostNL, hoe zat het ook al weer? De een is long en de ander is short, dan maar.



Lees ook de recente analyse van de IEX Beleggersdesk: Overnamespeculatie PostNL is ongegrond

Van de agenda moeten we het niet hebben vandaag:

08:00 Consumentenvertrouwen - December (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (Dld)

19:00 Wall Street eerder dicht op Black Friday

En dan nog even dit

Afwachten of China weer all-in gaat, of toch soepeler wordt:

JUST IN: China’s daily Covid infections break through 30,000 for the first time ever as officials struggle to contain outbreaks that have triggered a growing number of restrictions across the country’s most important cities https://t.co/UX1VgEIN3H — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2022

Toch:

WATCH: The U.S. Federal Trade Commission is likely to file an antitrust lawsuit to block Microsoft's $69 billion takeover bid for video game publisher Activision Blizzard, Politico reported, citing people familiar with the matter https://t.co/GCftNKsDj9 pic.twitter.com/QSj4Gx46al — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2022

Ook mijn gedachte:

From @Breakingviews: The collapse of FTX has stirred up investors and regulators alike. True believers of crypto argue their vision of decentralized digital money still holds. In a less dystopian world, gold may have more appeal, says Edward Chancellor https://t.co/UGdZ4FcUrQ pic.twitter.com/E2fGk4pnhI — Reuters Business (@ReutersBiz) November 25, 2022

Of veilig staatspapier:

JPMorgan sees $1 trillion demand boost for global bonds in 2023 https://t.co/AyibSon3eF pic.twitter.com/Tmmah0rfwJ — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2022

De man ruikt in feite een monopolie?

Crypto mogul Changpeng “CZ” Zhao’s vows to set up a recovery fund of up to $2 billion to help cash-strapped startups failed to dispel all the sector’s contagion fears following the collapse of the FTX exchange https://t.co/OPK143lL0T — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2022

Misschien wat minder twitteren en wat meer schroeven, Elon:

Tesla recalls around 80,600 cars in China over software issues in the Model S and X, as well as seat belt problems in the Model 3 https://t.co/TfMc9PHBtL — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2022

Als zij het zegt:

ECB Executive Board member Isabel Schnabel signals it may be premature to scale back increases in interest rates with inflation continuing to pose dangers to the euro-zone economy https://t.co/3d8ESCSaV7 — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2022

Pershing Squeare is hier in Amsterdam genoteerd:

Billionaire investor Bill Ackman says his hedge fund has a large notional short position against the Hong Kong Dollar. He adds the US Dollar peg no longer makes sense for Hong Kong and that it’s “only a matter of time before it breaks.” https://t.co/Ja5uMCQcwr pic.twitter.com/bb4VAT843g — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.