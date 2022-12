Tja, als taxateur ben ik het er niet helemaal mee eens. En dat is niet alleen wegens concurrentie. Leuk om met de cijfers van 2019 iets over de huidige markt te zeggen. Om maar iets over de LTV te zeggen; bij ons in de buurt gingen tussenwoning tot circa maart 2022 voor rond de 325 tot 350 over de toonbank. Echter dit zijn woningen die in het starters segment vallen.... Nu de rente is gestegen tot rond de 4,5% kan de starter die woning niet meer betalen. Dus gaan ze nu voor rond de 285 over de toonbank. Als ik een taxatie uitbreng en referentiewoningen gebruik die begin dit jaar zijn verkocht moet ik me verdedigen bij de instanties waarom ik een lagere waarde hanteer, dan de waarde die de referenties zouden kunnen onderbouwen. Maar blijkbaar betaald de koper op dit moment niet meer voor dit soort woningen ofwel kan het niet meer betalen. Dus is de lagere waarde de juiste. Vraag nu eens een desktoptaxatie aan... Dan is de waarde zeker ruim boven de 3 ton. Dan klopt de LTV in mijn ogen ook niet meer. Maar daar hoor ik niemand over. Over de kosten van een taxatie ben ik het wel eens die zijn aan de hoge kant. Ik zelf reken fors minder dan 700 euro. Dan nog een ander dingetje m.b.t. desktoptaxaties; volgens de Europese regels mag het helmaal niet. Een rapport waar een hypotheek aan wordt opgehangen moet zijn opgemaakt door een taxateur die fysiek de woning heeft gezien. Want een desktoptaxatie zegt natuurlijk helemaal niets over het onderhoud.