Wall Street blijft op koers

Van donkere wolken boven de aandelenbeurzen is technisch geen sprake. De hoge inflatie en het verkrappende beleid van centrale banken hebben Wall Street er niet van weerhouden een fraaie eindejaarsrally in te zetten.

De S&P 500-index is sinds de bodem medio oktober van circa 3.492 punten met ruim 15% opgelopen. De Dow heeft er in de spurt sinds de oktoberbodem van 28.722,50 punten bijna 20% bijgesprokkeld.

Opvallend is dat de Nasdaq100 wat achterbleef, met een winstje van 13%. Die bescheidenheid zien we niet bij de Amerikaanse halfgeleiders: de SOX-index wist sinds de bodem van medio oktober bijna 25% in waarde toe te nemen.

Korte uptrends intact

Op Wall Street zijn de korte uptrends intact. De zwakke economische vooruitzichten, waardoor beleggers minder risicobereid zouden zijn, zien we dus niet terug in de technische plaatjes.

Alleen bij de Dow Jones komen er mogelijk wat strubbelingen nu deze haar eerste weerstand rond 34.278,20 punten (de top van 16 augustus) heeft bereikt. Pas bij een doorbraak daarvan wordt de eindejaarsrally voortgezet.

Maar overall liggen de Amerikaanse indices er technisch prima bij. Ik zie nog geen grote correcties.

Vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten bleef Wall Street donderdag gesloten. Vandaag is het Black Friday en vindt in New York een verkorte handelsdag plaats.

Deze keer houd ik de korte termijn technische plaatjes van de Dow Jones, de S&P500, de Nasdaq100 en de SOX tegen het licht.

Bij Dow Jones staat de weerstand onder druk

De Dow Jones heeft binnen de stijgende trend, rond de weerstand van 34.278,20 punten (gevormd op 16 augustus) het koersdoel bereikt. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien.

Na een uitbraak boven de weerstand van 34.278,20 punten wordt 35.497,25 het volgende opwaartse koersdoel.

De Dow Jones heeft pas steun rond 31.725,29 punten (de bodem van 3 november).

S&P 500 index krult opwaarts

De S&P 500-index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van begin november rond 3.900 punten. Zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven, oogt het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 4.326,85 punten (de top van 16 augustus). De steun bevindt zich rond 3.904,87 punten (bodem van 17 november).

Nasdaq 100-index vormt potentiële hogere koersbodem

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, laat hogere bodems zien. Onder de weerstand van 12.024,95 punten (de top van 15 november) zien we een verbetering.

De recent gevormde hogere bodems signaleren een aantrekkende vraag. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien.

We zien daarna ruimte tot de weerstand van 12.752,83 punten (de top van 12 september). Steun ligt rond 11.519,38 punten (de bodem van 17 november).

Amerikaanse halfgeleiders maken flinke spurt

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de SOX-index nu ook boven de oude weerstand gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt richting de weerstand van 3.087,44 punten (de top van 4 augustus). Steun ligt rond 2.633,85 punten (de bodem van 17 november).