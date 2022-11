Slotcall: AEX flikt ´t weer en waarom we het over ABN en Tesla hebben

Ook dat nog, 2-1 voor Japan. Echt alles gaat verkeerd dit jaar bij onze buren.

Panna! En wij poorten de Duitsers op de beursvloer ook al jaren op verzoek en naar believen. Serieus, wist u dat Nederlandse AEX structureel beter doen dan de DAX? Dit is de volledig herbelegde en logaritmische vergelijking sinds de AEX bestaat.

Gelukkig, is er ook nog een Duits meevallertje. De inkoopmanagersindex industrie over november valt mee net als de Franse. Misschien valt de recessie mee, roepen de networks al in koor, maar dat is wellicht opportuun op basis van één cijfer. De inkoopmanagersindices dienstensector pakken ook niet goed uit.

En wat dacht u van die enorme tegenvallers uit de VS? In hoeverre de Amerikaanse economie vertraagt door het harde Fed ingrijpen en hoe die daar zelf tegen aan kijkt, destilleren we misschien om 20:00 uur uit de Fed notulen van het laatste rentebesluit. Daar let de markt zeer zeker op om dat uur.

De eindelijk ook tegenvallende Amerikaanse wekelijkse jobless claims wijzen daar wellicht ook op, hoewel hier nog hooguit van uitbodeming sprake is.

Nog een plaatje, olie (oranje Brent) ligt ook niet goed en dit past ook in het recessieverhaal. Lagere groei is minder energieverbruik, simpel. De gasprijs (hier Nederlandse gas future TT) gaat haar eigen gang en hier is het neerwaartse momentum aan het wegebben. De EU cap wordt wellicht minimaal twee weken €275 plus.

Goed nieuws voor de beurs in ieder geval, of daar duiden de koersen en onze AEX wurmt er vandaag in de rally sinds 13 oktober weer een nieuwe slot- en intradag top uit:

Prosus is vandaag de enige met cijfers, die goed vallen. Vorige week velde onze desk al een oordeel over het fonds aan de hand van de cijfers van Tencent. Bij deze de WSJ recensie en ook bij Prosus weten ze dat het beleggingsklimaat voor groeiaandelen is veranderd. Geen Spielerei meer bij 3,8% dollar rente.

Heard on the Street: Prosus, which has long used dividends from Tencent to fund expensive bets such as food delivery, is moving more aggressively to stem losses https://t.co/F1JSrTtErR — WSJ Markets (@WSJmarkets) November 23, 2022

Niettemin doet onze desk wel van zich spreken vandaag, want Martin Crum verlaagt ABN Amro. En dat met die mooie cijfers. Het is niet wat u denkt, Crum kijkt vooral ver vooruit en concludeert dat de door de EU voorgestelde CBDC - Central Bank Digital Currency - ofwel digitale euro niet goed is voor de banken.

Niet bank, maar banken? Opletten dus of onze desk ook ING langs deze meetlaat gaat leggen en wat dan de conclusie is.

Geen actie en koers volatiliteit bij Tesla is een dag niet geleefd. Het fonds ligt slecht, van de grafiek krijgt u hoogtevrees, maar fundamenteel zit het goed, volgens onze analist Paul Weeteling. Hij hamert er op dat Tesla meer een IT-bedrijf is dan een autobouwer. Daar zit de fantasie én de toekomstige omzet, winst en marges.

Resumerend dus vooral erg veel speldenprikjes op korte termijn, maar niets wat het langetermijnplaatje verandert. De upside is astronomisch en zoals aangegeven valt of staat het realiseren daarvan met een oplopende omzet uit software de komende jaren.

Vandaag kwam ook nog Barron's met dit verhaal en spreekt van Tesla als... waarde-aandeel?! Citaat, kijk hoe Morgan Stanley tegen dit aandeel aan kijkt.

Morgan Stanley analyst Adam Jonas laid out some of the “macro/competitive” concerns Michaeli mentioned. “Tesla is approaching our $150 [per share] bear case, driven by price cuts in China, decelerating EV demand, and other market currents,” wrote the analyst in a Thursday report.



He points out that at current prices, Tesla stock is trading at about 26 times estimated 2025 earnings. That’s not bad for a company he expects to grow sales at 23% a year on average between now and 2030. Against that backdrop, Jonas wonders if a “value opportunity is emerging” in Tesla stock.

The shares have suffered a half-a-trillion dollar beat down in recent months. That's prompted the pre-Thanksgiving upgrade from one analyst. Another sees a value opportunity. https://t.co/8DKzsZUjkU — Barron's (@barronsonline) November 23, 2022

Ook toevallig, gisteren had ik het daar ook al over in mijn blog. Het fundamentele Tesla verhaal wordt steeds beter en de het aandeel is in jaren niet zo goedkoop geweest. Daar deed ik deze plaatjes bij en oordeelt u verder zelf. Dalende koers en waardering en oplopende winst en omzet: beter kan strikt genomen niet.

Omzet, winst, marges en kasstroom: kijk die groeicijfers eens voor de komende jaren. Natuurlijk hoeven die niet uit te komen, maar beleggen is weloverwogen risico aan gaan. En 33x de verwachte winst (voor bijvoorbeeld Alfen betaalt u meer) voor een marktleider met technologische voorsprong en een unieke CEO...

... deed mij gisteren een paar stukjes kopen onder zeg maar het motto no guts, no glory. Omdat het leuk is en niet omdat het moet.

Nog een ding, wat een briljant plaatje! De welbekende Senator Elizabeth Warren betoogt het onvermijdelijke?

From @WSJopinion: FTX’s implosion should be a wake-up call. Regulators must enforce the law before more people get cheated, and Congress must plug the remaining holes in our regulatory structure, writes @SenWarren. https://t.co/htJ3jCNP69 — The Wall Street Journal (@WSJ) November 23, 2022

Op het Damrak is verder geen noemenswaardig nieuws vandaag en vandaar meteen maar het marktbrede overzicht, geklokt op het Amsterdamse slot. Aandelen plussen, de volatiliteit zakt snel, olie krijgt er alweer van langs met die inkoopmanagersindices, crypto houdt stand en de euro loopt op. Of zakt de dollar?

De rentes dan, geklokt om 17:00 uur. Dat tijdstip moet er bij, want, er bij of er af, de rentes gooien vandaag met basispunten, alsof het pepernoten en strooigoed zijn. Net stond onze rente nog acht basispunten lager. Ook hier is het zoeken naar de juiste prijzen in verband met nakende recessie...?

Er is meer van onze desk, Niels Koerts volgt voor ons farma-aandelen en vandaag valt hem deze op:

Nog even van gisteren, de kop van ook weer Koerts is duidelijk:

Grote emissie hangt als zwaard van Damocles boven aandeel Accsys #Accsys https://t.co/D8nX65V1pG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2022

Dit zijn de adviezen van de banken vandaag, met koersdoelverhogingen voor Air France-KLM (ja, echt), ASR en Aegon en verlagingen voor NN en Prosus. Klik op het plaatje voor details.

Wat valt verder op? Er is geen grote gemene deler op het Damrak vandaag en iedere uur is het beeld weer anders. Dat is eigenlijk al het hele jaar zo. Zelf vind ik dit daarom een van de vermoeiendste beurzen die ik in ruim twintig jaar ben tegengekomen, maar juist daarom ook van de leukste en spannendste.

Dat is lang geleden? ASML, ASMI en Besi hebben de geest, maar - u wel? - ik zie de trigger niet. Wel kijk ik naar sectorindex SOX: als die uitbreekt uit de neergaande trend, kan het even heel hard gaat. Dat is ook zo, als het de index weer niet lukt uit te breken... maar dan de andere kant op