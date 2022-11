De AEX heeft hoger topje in zicht, de Fed en veel China en crypto

De AEX-indicatie is +0,4% net onder 720 na een gezellig Wall Street gisteren. Als we deze score over de streep dragen vanmiddag, is de korte opgaande trend sinds ruim een maand bevestigd met een nieuw topje.

Opgelet, morgen is de VS dicht vanwege Thanksgiving en vrijdag is het Black Friday.

Europese futures openen net boven nul

De Amerikaanse doen dat weer net onder nul, het mag allemaal geen naam hebben

In Azië staan de grote markten allemaal een paar tienden in de plus

De volatiliteit (CBOE VIX Index) zakt langzaam maar zeker weg en doet nu -4,8% op 21,3

De dollar zakt 0,3% naar 1,033

Goud en olie miezeren -0,1% en crypto plust ruim 2%, ondanks weer bibberberichten. Zo meer

De rentes doen een ietsie hoger op opening en gelet op de correlatie dit jaar met aandelen, is een hoger AEX slot net zo'n zekerheidje als Argentinië tegen...



Misschien niet het belangrijkste nieuws vandaag, maar wel het meest opvallende? Zo'n bericht ziet u zelden uit China. Nog bij Apple ook, dus trekt het de aandacht.

Hundreds of workers at Apple’s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions boiled over after almost a month under tough restrictions intended to quash a Covid outbreak https://t.co/97Wcg4tmz4 — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2022

Het speelveld is heel klein deze dagen. De AEX (oranje) zette gisteren op een tiende na net geen nieuw hoger slotstandje neer ten opzichte van vorige week van 716,43. Intradag dient de index nog 718,45 af te vinken. Onze tienjaars zijwaartst gezellig mee, of is het andersom? Die naam hebben de rentes wel.



Bij Prosus komen de cijfers in delen dit rondje, hier is weer wat na gisteren. Hier het Nederlandse verslag en Tencent staat +1,9% in Hong Kong.



Pharming heeft ook nieuws. Wat een tekst, lijkt wel een inzending voor het Nationaal Dictee. Hier is dit persbericht in gewoon Nederlands.



Twee agendapunten springen er uit vandaag, allereerst zijn er de eerste schattingen van de inkoopmanagersindicies november uit deze landen. Let weer op Duitsland en VS en de verwachtingen zijn weer iets lager dan de vorige keer. Verder zijn er vanavond Fed-notulen van het laatste rentebesluit.



Screendump Bloomberg, het gaat vanavond over duiven en haviken, basispunten en inflatiecijfers:



Heb ik ook nog een plaatje: augustus 1980, dat waren nog eens tijden:



Nog eentje, vergelijk even de rente met de waardering. Aandelen zijn ondanks al een lange bearmarket, maar geen grote, marktbrede koersdalingen en niet goedkoop. Of ze ooit nog goedkoop worden is een leuke discussie, want er zijn bijvoorbeeld steeds meer beleggers voor steeds minder aandelen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

18:00 Prosus - Interimcijfers def.

00:00 HAL - Trading update



13:00 Deere - Cijfers vierde kwartaal (VS)



09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Oktober (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Oktober (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

Lekker groen gisteren:

Stocks rose Tuesday as Wall Street focused on a host of strong earnings reports and the potential for smaller future rate hikes during a holiday-shortened trading week.



The Dow rose 1.18%.

The S&P 500 and the Nasdaq were both up 1.36%. https://t.co/pC7lKKfD6w pic.twitter.com/edC81Kb3MZ — CNBC (@CNBC) November 22, 2022

De volgende, 12% van het personeel:

HP laying off 4,000-6,000 employees globally over the next three years https://t.co/Br4Xd0GvO5 — CNBC (@CNBC) November 22, 2022

Nog eentje:

Credit Suisse is cutting at least one-third of its investment-banking workforce and about 40% of research staff in China just two months after agreeing to spend $160 million to take full control of its securities business in the country https://t.co/wKBzbBvdnn — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2022

Oh:

WATCH: Apple's high-end iPhones will be in short supply at stores this holiday season, Best Buy said, amid production issues due to China's zero-COVID policy https://t.co/3AE1LWrsPS pic.twitter.com/81hrYMX8IA — Reuters Business (@ReutersBiz) November 23, 2022

Zo Barron's, hier zit geen woord Chinees tussen:

China might be the only investment opportunity that causes more consternation than cryptocurrencies. It has earned a reputation as the place where Western money goes to die. https://t.co/lOJmL7PZEj — Barron's (@barronsonline) November 23, 2022

Dit is fors:

China’s purchases of machines to make computer chips have fallen 27% last month from a year earlier as the US imposes new, sweeping sanctions to try and derail the country’s chip ambitions https://t.co/oKfltuJ3A2 — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2022

Hoe stabiel is stabiel? Niet al te even stabiel is al gebleken.

Why the $160 billion stablecoin market has regulators worried. (via @CNBCi) pic.twitter.com/Osaqe4yyw3 — CNBC (@CNBC) November 23, 2022

Hier is het woord labiel meer van toepassing:

FTX was run as a ‘personal fiefdom’ of former CEO Sam Bankman-Fried, attorneys for the collapsed crypto exchange said in its first bankruptcy hearing, as they detailed ongoing challenges such as hacks and substantial missing assets. Read more: https://t.co/unAiCum80F pic.twitter.com/TDT1457I3S — Reuters Business (@ReutersBiz) November 23, 2022

New York hoddlet tussen de schuifdeuren:

New York Governor Kathy Hochul has signed one of the most restrictive laws in the US on regulating cryptocurrency mining https://t.co/hFC3uakG8J — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2022

Oh ja, El Salvador! Is ook zo.

El Salvador’s presidency dispatches a digital-securities bill to lawmakers, taking the nation a step closer to raising $1 billion via the world’s first sovereign blockchain bond https://t.co/gIpOm2CAr1 — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.