Slotcall: Zonder Shell was de AEX nergens

De AEX (+0,8%) kleurt vandaag groen, al heeft de index dat volledig te danken aan zwaargewicht Shell (+5%). Rekenen we Shell niet mee, dan zou de AEX niets omhoog zijn gegaan. De olieprijs zit in de lift en daar profiteert de energiegigant van. Toch is het niet de grootste stijger van het Damrak; die eer gaat namelijk naar Accsys (+8,8%).

Stuurt Accsys aan op emissie?

De eerstehalfjaarcijfers van Accsys over het gebroken boekjaar 2022/2023 worden door de markt positief ontvangen. Vreemd, meent analist Niels Koerts, want zoveel grote verrassingen zaten er volgens hem niet in.

"De projecten lopen echter continu vertraging op en nu de balans ook ernstig is verslechterd, hangt een grootschalige emissie als een zwaard van Damocles boven het aandeel", schrijft de analist. Het advies en koersdoel vindt u in de complete analyse van Accsys.

Grote emissie hangt als zwaard van Damocles boven aandeel Accsys https://t.co/CVqcr0Mpnv #IEX — IEX.nl (@IEXnl) November 22, 2022

TotalEnergies dik in de plus

Niet alleen Shell is vandaag meer waard geworden, ook concurrent TotalEnergies (+4,4%) ligt er om dezelfde reden vandaag goed bij. "De derdekwartaalcijfers van TotalEnergies waren opnieuw sterk, gedreven door hoge prijzen voor olie en gas", oordeelt IEX-analist Martin Crum in zijn analyse.

De nettowinst van $6,6 miljard over het derde kwartaal spreekt tot de verbeelding. Niet alleen dat, ook het feit dat de Fransen nagenoeg schuldenvrij zijn spreekt in het voordeel van TotalEnergies. Of het aandeel op dit moment ook koopwaardig is, leest u in de analyse van TotalEnergies.

Fed-notulen

Op macrogebied was er vandaag weinig spektakel te beleven. Beleggers bereiden zich dan ook voornamelijk voor op morgen. Dan verschijnen de Fed-notulen namelijk. "Het verhaal van de Fed en de markt dit jaar is een verhaal van hoop gevolgd door teleurstelling.

De markt verwacht in aanloop naar elk rentebesluit dat er een draai komt naar meer dovish beleid om vervolgens door Powell met een havikachtig statement weer terug op aarde te worden gebracht", legt Erik Mauritz uit in zijn vooruitblik. De vraag luidt dan ook: krijgt de markt morgen weer een koude douche van de Amerikaanse centrale bank?

Top 3 stijgers en dalers

Accsys is stijger van de dag, terwijl het immer volatiele Vivoryon het onderspit delft.

Rentes

Niet veel gekkigheid op de rentemarkt vandaag. De Nederlandse tienjaarsrente verliest een basispuntje en zakt daarmee tot 2,27%.

Brede markt

De AEX (+0,8%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (+0,4%) en de Duitse DAX (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 21,9 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,7%), Dow 30 (+0,8%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,027 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+0,9%) kleuren groen.

Olie: WTI (+2,5%) en Brent (+2,6%) stijgen.

Bitcoin (+3,3%) stijgt.

Het Damrak:

CEO Pieter van der Does van Adyen (-1,5%) zal tijdelijk afwezig zijn. Na een recente medische ingreep keerde Van der Does weer terug naar kantoor, maar dat blijkt nu te voortvarend geweest. "Dit leidt niet tot het snelste herstel", moest de topman nu constateren. Hij verwacht dat hij de komende zes tot acht weken thuis zit.

(-1,5%) zal tijdelijk afwezig zijn. Na een recente medische ingreep keerde Van der Does weer terug naar kantoor, maar dat blijkt nu te voortvarend geweest. "Dit leidt niet tot het snelste herstel", moest de topman nu constateren. Hij verwacht dat hij de komende zes tot acht weken thuis zit. ArcelorMittal (+2,5%) heeft een obligatie-uitgifte in dollars met succes geprijsd. Dit meldde de staalproducent dinsdag voorbeurs. In totaal gaat het om $2,2 miljard aan obligaties, bestaande uit twee series. De eerste betreft voor $1,2 miljard aan obligaties die in 2027 aflopen en waarop een coupon zit van 6,55%. De tweede gaat om $1,0 miljard en loopt af in 2032 en kent een coupon van 6,80%.

(+2,5%) heeft een obligatie-uitgifte in dollars met succes geprijsd. Dit meldde de staalproducent dinsdag voorbeurs. In totaal gaat het om $2,2 miljard aan obligaties, bestaande uit twee series. De eerste betreft voor $1,2 miljard aan obligaties die in 2027 aflopen en waarop een coupon zit van 6,55%. De tweede gaat om $1,0 miljard en loopt af in 2032 en kent een coupon van 6,80%. DSM (-2,4%) zal wellicht een Zwitserse vitaminefabriek sluiten en dat heeft gevolgen voor de omzet. Dit blijkt dinsdag uit een rapport van UBS. Lees er meer over in dit bericht van ABM Financial News.

(-2,4%) zal wellicht een Zwitserse vitaminefabriek sluiten en dat heeft gevolgen voor de omzet. Dit blijkt dinsdag uit een rapport van UBS. Lees er meer over in dit bericht van ABM Financial News. OCI (+6%) staat vandaag ook ferm in de plus. Behalve dat het handelsvolume wat hoger ligt, kan ik geen concrete aanleiding vinden hiervoor. OCI is nou eenmaal een volatiel bedrijf, dus wat koersbeweging beide kanten op is niet vreemd.

(+6%) staat vandaag ook ferm in de plus. Behalve dat het handelsvolume wat hoger ligt, kan ik geen concrete aanleiding vinden hiervoor. OCI is nou eenmaal een volatiel bedrijf, dus wat koersbeweging beide kanten op is niet vreemd. Het schamele plusje dat Ebusco (+0,1%) vandaag achter zijn naam ziet, heeft het bedrijf te danken aan de nieuwe order die is binnengekomen. Dit keer is het geen Zweeds of Noors bedrijf, maar het Nederlandse ov-bedrijf EBS dat 31 hagelnieuwe bussen heeft besteld.

(+0,1%) vandaag achter zijn naam ziet, heeft het bedrijf te danken aan de nieuwe order die is binnengekomen. Dit keer is het geen Zweeds of Noors bedrijf, maar het Nederlandse ov-bedrijf EBS dat 31 hagelnieuwe bussen heeft besteld. Voviryon (-10,7%) staat stijf onderaan op het Damrak vandaag. Het bedrijf heeft in de eerste negen maanden van 2021 meer verlies geleden door oplopende kosten en het wegvallen van omzet. In de afgelopen negen maanden behaalde Vivoryon geen omzet. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog bijna €11 miljoen dankzij een licentie in China.

Adviezen:

Alfen: koopadvies met een koersdoel van €143 - Portzamparc

NN Group: naar €47 van €48 en kopen - Deutsche Bank

Agenda woensdag 23 november 2022

00:00 HAL - Trading update

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Deere - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Oktober (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Oktober (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 Prosus - Interimcijfers

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)