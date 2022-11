Tesla: een fundamentele 'ja' of een technische 'nee'?

Dit is weer een prachtig bewijs dat het nóóit appeltje-eitje is op de beurs.

Tesla zette gisteren met -6,8% geweld weer een lagere bodem neer in een neergaande trend die vorig jaar op 4 november begon. Geen grof geweld, want zie die omzet. Die is gestaag en gewoon.

Uitkotsen

Vergelijk die omzet namelijk eens met die in 2020 en 2021: geen schim. Ergo, er lijkt ondanks die lange, bange daling nog geen sprake van overgave, laat staan van het op de vloer beroemde uitkotsen. The trend is your friend is het motto van technisch analisten en zo bezien er is (nog) geen enkele reden tot kopen.



Kijkt u echter fundamenteel, dan ziet u de verwachte omzet- en winstlijntjes finaal tegen de koers inlopen. En de waardering zakt juist net zo snel als de prijs ineen. Zelden kon u daarom Tesla goedkoper krijgen dan de 33 keer de verwachte winst die er nu staat.



De analistsenschattingen

U kan tot drie jaar vooruitkijken in de analistenschattingen. Hoewel dit natuurlijk altijd koffiedik kijken is, maken de steeds gestagere groeicijfers duidelijk dat Tesla in de laatste jaren de tent aardig op de rails heeft gekregen. Ondanks de Wall of Worry, de conjunctuur die bokt en de onder enorme druk staande supply chain.

En de topman en grootaandeelhouder (Elon Musk heeft nog 14,1%) heeft ook regelmatig her en der afleiding. Wie wil kan dat ook als risico zien. Of het irriteert u, of u lacht erom - mag ook.



Winstgevend groeiaandeel

Samenvattend, het gaat bij Tesla om een winstgevend groeiaandeel met:

technologische voorsprong op de concurrentie

hogere marges dan de peers

dubbelcijferige groeicijfers

Dit alles bij een rente van 3,8%. Ergo, niet eerder kon u een zo goed presterend Tesla tegen relatief zo'n lage waardering krijgen. Om maar te zwijgen van het fenomeen Musk. Dat u een premie betaalt voor - hoe u ook over hem denkt - een unieke ondernemer annex CEO is ook niet raar. Denk aan Warren Buffett of wijlen Steve Jobs.

De grafiek zegt nu alleen nee en dat kan dan, of gaat zelfs, een eigen leven leiden, zoals misschien nu wel gebeurt. En zoals wellicht ook in de grote Tesla-bull market van 2019 en 2020 gebeurde, maar dan andersom. Kortom, misschien is dit een typisch geval van een fundamentele kans bij een technisch risico.

Disclaimer: marktcommentator Arend Jan Kamp heeft geen positie in Tesla