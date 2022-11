Lastig puzzeltje voorbeurs en er zijn weer uitschieters en comedy capers

De AEX indicatie is +0,3% in een korte beursweek, want Amerika viert deze week Thanksgiving én Black Friday. Donderdag zijn daar de markten dicht en woensdag en vrijdag maar half open.

Europese futures openen net onder og boven nul

De Amerikaanse moeten 0,4% terug

In Azië kleurt bijna alles rood met Hong Kong zelfs -2,0. Tencent doet daar -1,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index)

De dollar trekt liefst 0,6% aan tot 1,0260 en ik zie niet zo snel waarom

Goud zakt 0,3%, olie daalt 0,9% en crypto is procenten in last, zo meer

Dollar lager, aandelen misschien wel richtingloos en de rentes moeten alweer terug, het is even geen klip en klaar puzzeltje voorbeurs.



De Duitse (oranje) en de Amerikaanse tienjaars rente zitten nog in een opgaande trend, maar die begint wel aan elan te verliezen. Dit is meer zijwaarts aan het worden.



En kijk hier eens even wat er net doorkomt, zo'n Duitse meevaller hebt u nog nooit eerder gezien.



De actie zit vandaag weer bij crypto, hier bitcoin (oranje) en ethereum:



Geen nieuws als ik het snel goed zie...

“A complete failure of corporate controls”: Read the wildest parts of the new FTX bankruptcy filing https://t.co/C9zuvhwqZO — Bloomberg Crypto (@crypto) November 21, 2022

Deze recensie van de nieuwe FTX CEO, die mag gaan puinruimen, van zijn voorganger is nu al een beursklassieker. Bron staat hierboven:



Met het startende feestseizoen sluiten we eigenlijk het cijferseizoen af. De rest van het jaar doen we het met het vaste rondje macro's en zijn er nog rentebesluiten - deze week zijn er notulen van de laatste besluiten van zowel Fed als ECB. Hoe staan we er marktbreed voor met een jaar bear market op de borden?

Dit zijn de verwachte koerswinstverhoudingen van een reeks indices. Ja, onder druk van de de rente zijn aandelen een stuk goedkoper geworden. De AEX zelfs bijna de helft. Met het stijgen van de koersen in de afgelopen weken zijn aandelen wel weer duurder geworden...



... want de winstverwachtingen lopen terug, zijn het echt mondjesmaat. In het verleden gingen de winsten in een béétje recessie zo met 40% terug.



Vopak heeft een nieuwtje zonder financiële gegevens en zien of ze het opwaartse omentum kan vasthouden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Walt Disney brengt Bob Iger terug als CEO

08:10 Duitse producentenprijzen dalen voor eerst in lange tijd

07:56 AEX start handelsweek vermoedelijk vrij vlak

07:27 DGB start ontwikkeling CO2-project in Oeganda

07:20 Vopak aan de slag met Petronas

07:16 Nederland investeert weer meer

06:58 Consument iets minder pessimistisch

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

20 nov Notulen en inkopers op de rol

20 nov Trump terug op Twitter

08:20 Walt Disney brengt Bob Iger terug als CEO

08:10 Duitse producentenprijzen dalen voor eerst in lange tijd

07:56 AEX start handelsweek vermoedelijk vrij vlak

07:27 DGB start ontwikkeling CO2-project in Oeganda

07:20 Vopak aan de slag met Petronas

07:16 Nederland investeert weer meer

06:58 Consument iets minder pessimistisch

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

20 nov Notulen en inkopers op de rol

20 nov Trump terug op Twitter

De AFM meldt deze shorts:



Gewoon even een kijkje, de koers beweegt wilder:

De agenda:

10:30 Alfen - Bava



22:00 Zoom Video Communications - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Consumentenvertrouwen - November (NL)

06:30 Investeringen - September (NL)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Oktober (VS)

Ach ja, Zoom: weet u nog? Dat was er ook eentje... Zeg maar in- en uitzoomen.



En dan nog even dit

Het make or break seizoen voor retailers komt er nu aan:

It’s going to be a Black Friday test for U.S. retailers, and the World Cup soccer bonanza kicks off with high stakes for host Qatar. Here's a look at the week ahead in business and finance. Read more https://t.co/vNR9yKalIh pic.twitter.com/RUbL9OSlEo — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2022

Rare recessie deel zoveel?

In september 2022 was het volume van de #investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan een jaar eerder. Er is vooral meer geïnvesteerd in gebouwen en vliegtuigen.https://t.co/E4Ymu2Kb8M pic.twitter.com/6uT36sC8oX — CBS (@statistiekcbs) November 21, 2022

Reuters noemt geen namen:

Collapsed FTX owes nearly $3.1 billion to top 50 creditors https://t.co/uzgsvliD26 pic.twitter.com/sZsqirg3dP — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2022

Bloomberg wel:

Bitcoin, Ether and meme token Dogecoin are sliding as the FTX crisis and transfers of cash drained from the platform shake up crypto market https://t.co/wy2ozC50pF — Bloomberg Markets (@markets) November 21, 2022

Verrassend! Een jaar nadat hij vertrok:

Bob Iger named Disney CEO effective immediately https://t.co/DQHwLBW9lI — CNBC (@CNBC) November 21, 2022

Lieve help, hoeveel heeft Elon Musk wel niet aan zijn hoofd? Moet je ook kunnen...

A criminal trial about to begin in South Korea hangs on questions about the safety of Tesla cars, at a time when the EV maker faces a range of lawsuits and increased scrutiny by regulators. Read more: https://t.co/chMIwLRuY2 pic.twitter.com/F5Mlqygnbf — Reuters Business (@ReutersBiz) November 21, 2022

Wie is er verrast?

China continues to boost Russian energy imports, as purchases of natural gas, coal, crude oil and oil products increased to nearly $60 billion since the invasion of Ukraine, from about $35 billion a year ago https://t.co/dysYm5zty2 — Bloomberg Markets (@markets) November 21, 2022

Iets met stranded assets...

Japan warns that global competition for liquefied natural gas is set to intensify over the next three years due to an underinvestment in supply https://t.co/7WrZkX90SM — Bloomberg Markets (@markets) November 21, 2022

Bull market excessen komen altijd in de bear market bovendrijven:

As bad as the FTX collapse may be, it's only the latest in a series of major financial meltdowns we've seen in recent years.



David Westin shares his One More Thought on "Wall Street Week" https://t.co/A7owaPk49G pic.twitter.com/5zNdLg4lI2 — Bloomberg Markets (@markets) November 21, 2022

Dan nog de uitmijter der uitsmijters, The Donald mag weer twitteren van Elon, maar krijgt nog wel een opgeheven deugvingertje mee :-)

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.