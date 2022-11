Voorzichtigheid blijft geboden

De aandelenbeurzen hebben de afgelopen weken het herstel steeds meer vorm weten te geven. Na de dieptepunten van medio oktober zijn de meeste indices hard opgeveerd.

Meevallende economische cijfers en de hoop dat de Fed minder agressief de rente zal blijven verhogen, zorgen voor een toenemende kooplust onder beleggers.

Vermoeidheidsverschijnselen

De Nederlandse beurs heeft inmiddels een herstel van bijna 17% laten zien, maar lijkt wel langzaam wat last te krijgen van vermoeidheidsverschijnselen. De AEX-index is op basis van de momentumindicatoren 'overgekocht' en lijkt wat moeite te hebben met de dalende toppenlijn die loopt over de toppen van het afgelopen jaar.

Een ander puntje van zorg is dat onder de oppervlakte blijkt dat de stijging niet heel breed gedragen wordt binnen de Nederlandse beurs. De Advance/Decline-ratio, die de verhouding tussen het aantal stijgende en dalende aandelen weergeeft, blijft namelijk ver achter bij de stijging van de index.

AEX-index test bovenkant dalende trendkanaal

De Nederlandse beurs is de afgelopen weken sterk opgeveerd en is hiermee door het 200-daags gemiddelde gebroken. Dit is een positief signaal. Vooralsnog is er per saldo sprake van een meer neutraal koersverloop boven de steunzone rond 632 punten en onder weerstand van 743 punten.

Toch worden er nog altijd lagere toppen gevormd binnen deze zijwaartse fase. De dalende toppenlijn aan de bovenkant van dit patroon is nu bereikt.

Tenzij de index op korte termijn nieuwe krachten weet te verzamelen, lijkt het aannemelijk dat de beurs de komende periode even een stap terug zal moeten doen. Pas als de toppenlijn wordt doorbroken, kan een aanval op weerstand van 743 punten worden ingezet.





Draagvlak voor groter herstel beperkt

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs blijft achter bij de stijging van de AEX-index. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat, ondanks een afname van het aantal dalers ten gunste van het aantal stijgers, er nog steeds veel aandelen zijn die niet aan de stijging meedoen.

Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs nog niet heel sterk is. De stijging van de afgelopen weken wordt blijkbaar door slechts een beperkt aantal aandelen gedragen.

Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.