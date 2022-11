Slotcall: AEX kent kwakkeldagje, huizenmarkt flink onderuit

De huizenmarkt vertoont na jarenlange forse stijgingen de eerste haarscheurtjes. Dat geldt althans voor de Nederlandse huizenmarkt, in Zweden is er al sprake van heel wat meer dan wat haarscheuren in de waarde van woningen.

De gemiddelde waarde van een woning in Zweden zakte in oktober met 3% - de zevende maand op rij - waardoor het waardeverlies inmiddels is opgelopen tot zo'n 14%.

Een aantal oorzaken voor de daling valt eenvoudig aan te wijzen: flink hogere hypotheekrentes en (ook) in Zweden explosief gestegen energieprijzen zorgen voor een mineurstemming op de huizenmarkt.

De Zweedse centrale bank houdt rekening met een prijsdaling van 18%, maar dat lijkt inmiddels een best case scenario: volgens een onlangs verschenen rapport geldt een daling van circa 30% als "realistisch."

Damrak

Er heerste op het Damrak de eerste dag van de week een wat landerige stemming. Hoewel het sentiment niet echt negatief was, wist de Amsterdamse graadmeter geen moment overtuigend in de plus te noteren vandaag. Prijshoudend, met een licht negatieve ondertoon dan maar.

Bij de individuele fondsen was er wel aardig wat beweging, zowel aan de plus- als de minzijde. Defensieve fondsen waren in trek vandaag, getuige aardige winsten voor onder andere KPN, RELX, Unilever en Wolters Kluwer. Daar stonden beperkte verliezen tegenover van onder meer Just Eat Takeaway, NN Group en Shell.

Een divisie lager sprongen JDE Peet's en WDP er positief uit, terwijl PostNL en SBM Offshore een stapje terug moesten doen. Binnen de AScX sprong Ebusco er bovenop met een fraaie dagwinst, al wist onder andere ook Acomo aardig wat koerswinst bijeen te sprokkelen. Accsys en TomTom leverden beperkt in.

De AEX sloot de dag uiteindelijk af op een stand van 710 punten, een nauwelijks noemenswaardig verlies van 0,3%.

Top drie stijgers/dalers

Dan nog even dit

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan een verdere verbetering van ons IEX Magazine. En dat heeft tot een sterk veranderd én verbeterd product geleid, met als nieuwe naam IEX Expert.

Een nieuw blad, met geen 24 maar 44 pagina's gevuld met concrete aandelenanalyses, optiestrategieën, tal van nieuwe rubrieken en een uitgebreide serie rond meesterbelegger Warren Buffett.

Natuurlijk ook met de drie IEX Modelportefeuilles, een grondige vergelijking tussen twee sectorgenoten en veel relevante achtergronddata. Kortom: een rijk gevuld magazine om trots op te zijn, gemaakt om beleggers objectief en actueel te ondersteunen bij hun beleggingsbeslissingen.

Neem de proef op de som en probeer ons geheel vernieuwde magazine drie maanden voor nog geen drie tientjes.



Philips

Het drama bij Philips blijft de markt bezig houden: opnieuw moest het concern melden dat er productie-issues waren opgedoken. Het betrof ditmaal beademingsapparatuur - Trilogy - waar sporen van vuiltjes waren gevonden ná reparatie.

De Beleggersdesk blijft wat sceptisch rond het fonds:

"De stroom van slecht nieuws kent bij Philips geen grenzen. De problemen bij de Trilogy-apparaten zorgen ervoor dat het reparatieproces van de beademingsapparaten vermoedelijk opnieuw vertraging oploopt.

Hoewel de financiële schade hiervan op het eerste oog te overzien valt, blijven we zeer sceptisch over deze belegging. De rechtszaken in de VS hangen als een molensteen om de nek van Philips en de financiële resultaten van het bedrijf zijn ronduit zwak."

Deutsche Telekom

Daar waar Britse telecomreus Vodaphone recent nog waarschuwde voor tegenvallende resultaten, trekt aartsrivaal Deutsche Telekom - en niet voor het eerst - de outlook juist verder omhoog.

De Beleggersdesk constateert onder andere dat de vrije kasstroom van de Duitsers de komende jaren fors omhoog kan en blijft gecharmeerd van dit telecomaandeel:

Wij blijven gecharmeerd van Deutsche Telekom #DT.TELEKOMAGNA https://t.co/SdUdWgiXzg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 21, 2022





Nestlé

Het Zwitserse Nestlé heeft enkele jaren eerder al activistische grootaandeelhouders over de vloer gekregen. Een situatie waarin Unilever zich nu bevindt.

Nestlé heeft goeddeels voldaan aan de 'voorstellen' die diezelfde activistische aandeelhouders deden en werd daar ook ruimschoots voor beloond door een flink hogere waardering van het aandeel.

Inmiddels geldt wel dat daarmee de fantasie rond het fonds ontbreekt en de vraag is welke koerstriggers er nu nog op afzienbare termijn te vinden vallen bij de Zwitserse voedingsreus:

Beleggen met Warren Buffett

Iemand die feitelijk geen introductie behoeft: Warren Buffett. De IEX Beleggersdesk heeft een kijkje in de keuken genomen van zijn beleggingsvehikel: Berkshire Hathaway.

En dat levert tal van nuttige informatie op voor beleggers: doe er uw voordeel mee en sluit nog dit jaar een abonnement af op IEX Premium.

Contango op de oliemarkt

Het is onrustig op de internationale oliemarkten. Eind vorige week schoot de olieprijs omlaag, waarbij Brent de afgelopen week een kleine 10% zakte tot $87,62 en WTI daalde tot $80,08. Welkom nieuws uiteraard voor de economie en de inflatie, maar de daling van het zwarte goud hing samen met de verwachting van een steeds verder vertragende economische groei, om niet te zeggen zelfs een krimp (lees: recessie).

Dat laatste nieuws is uiteraard minder welkom, maar zoals al vaker op deze plek gesteld geldt een recessie als onafwendbaar. De vraag is meer hoe diep en lang de economische tegenwind zal duren.

Op de oliemarkt heeft de recessievrees tot gevolg dat de olieprijs inmiddels fors afstand heeft genomen van de $100 grens. En niet alleen dat, er is op dit moment weer sprake van contango. Dat wil zeggen dat de huidige spotprijzen onder de toekomstige prijzen liggen.

Dit duidt normaliter op een overschot aan olie en ergens schuurt dat. Immers, begin volgende maand worden er (nog) steviger sancties in Europa in stelling gebracht tegen Russische olie. Dat desondanks de olieprijs een flinke veer moest laten, duidt op economisch zwaar weer.

De IEA stelde begin vorige week al zijn verwachtingen voor de olieconsumptie voor 2023 neerwaarts bij en verwees daarbij naar een grotere kans op een recessie, de aanhoudend zwakke Chinese economie, de Europese energiecrisis (?) en de aanhoudend sterke Amerikaanse dollar als oorzaken voor een dalende vraag naar olie.

BTC met 40% korting

De huidige turbulentie op de cryptomarkten, met de implosie van FTX, zal weinig beleggers zijn ontgaan. De impact van de deceptie rond FTX raakt veel spelers in cryptoland, waaronder Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Mogelijk een naam die bij weinig beleggers een belletje doet rinkelen, maar GBTC wordt – weliswaar via de over-the-counter markt - wel verhandeld op Wall Street. Een fonds waard om nogmaals een blik op te werpen.

De eerste jaren van het bestaan van GBTC werd het fonds verhandeld op een forse premie ten opzichte van de nav. Dat duurde totaan oktober 2021 toen de nav piekte op afgerond $40 miljard. Dat zijn toch serieuze bedragen. GBTC deed weinig anders dan alle instromende dollars een-op-een omzetten in bitcoin.

Nadien is aan de stormachtige ontwikkeling van GBTC een hard einde gekomen. De introductie van bitcoin ETF’s deed het fonds de das om. ETF’s die minder dan de helft van de 2% fee in rekening brachten dan GTBC, veel betere liquiditeit boden (arbitrage) en niet tegen een premie hoefde te worden aangeschaft.





Inmiddels noteert GBTC op een discount ten opzichte van zijn nav van maar liefst 40%. Het fonds zit klem: het mag van de SEC geen ETF op de markt brengen en geen eigen aandelen inkopen. Beleggers kunnen gezien de closed end structuur van het fonds ook niet hun aandelen GBTC laten omzetten in cash of bitcoin en hun aandelen slechts slijten als daar een koper tegenover staat via de eerder aangehaalde over-the-counter markt.

Grayscale heeft inmiddels de weigerachtige SEC voor de rechter gedaagd in een poging af te dwingen dat het fonds mag converteren naar een spot bitcoin ETF waarmee de discount ten opzichte van de nav als sneeuw voor de zal verdwijnen. ARK Investment - met een belang van ruim 1% in GBTC – lijkt er wel vertrouwen in te hebben, maar de markt is gezien de forse discount bepaald meer sceptisch.

Twijfels over Coinbase

Het omvallen van FTX zou an sich goed nieuws moeten zijn voor Coinbase. Er valt immers een directe concurrent weg en directe exposure naar FTX heeft Coinbase vermoedelijk niet.

Toch is de markt voorzichtig rond het op Wall Street genoteerde Coinbase. De koers van het aandeel heeft al een flinke duikvlucht gemaakt: begin dit jaar deed een aandeel nog circa $250 en daar is nu nog slechts zo'n $45 van over.

Als we even kijken naar de uitstaande obligatie van Coinbase, dan betaalt de markt nog slechts $0,56 voor $1. Oftewel, de obligatiemarkt heeft vrij weinig vertrouwen meer in de cryptocurrency exchange.

Wall Street

In de VS is er het nodige tumult rond Disney. Gisteravond maakte het concern bekend dat er een ceo-wisseling van de wacht plaats vindt. Een bericht dat goed in de smaak viel bij beleggers, getuige een koersstijging van het aandeel van 7%. Dat gold dan weer niet voor het hierboven besproken Coinbase dat nog eens 6% moest inleveren.

De stemming op Wall Street was licht negatief, mogelijk mede door uitlatingen van invloedrijke zakebank Goldman Sachs dat de bear market nog niet voorbij is.

De Dow Jones noteerde na twee uur handel op een verlies van 0,3%, de S&P 500 leverde 0,5% in, terwijl de Nasdaq met een daling van 0,8% de achterblijver was.

Rentes

Relatieve rust op de internationale rentemarkten. De meeste rentes daalden een beperkt aantal basispunten - stijgende obligatiekoersen dus - maar veel stelde het niet voor. Eurozone Angstgegner Italië blijft wel gevaarlijk dicht tegen de 4% aanschuren.



Bron: Reuters

Brede markt

Geen grote uitschieters vandaag op de brede markt, al springt natuurlijk de stevig verder dalende olieprijs wel in het oog. Vrees voor een lagere vraag vanuit China en een mogelijke - beperkte - productieverhoging van de Opec gelden als boosdoeners. Bitcoin blijft ondanks het echec rond FTX relatief goed liggen rond de $16k.

Het Damrak

NN Group (- 3,7%) ondervond nog de naweeën van een weinig ambitieuze strategie-update van eind vorige week ( meer info hier )

(- 3,7%) ondervond nog de naweeën van een weinig ambitieuze strategie-update van eind vorige week ( ) Philips (- 0,4%) meldde opnieuw problemen met zijn beademingsapparatuur en lijkt nog steeds niet echt 'in control'

(- 0,4%) meldde opnieuw problemen met zijn beademingsapparatuur en lijkt nog steeds niet echt 'in control' Shell (- 2,9%) lag de gehele dag zwak als gevolg van een aanhoudend onder druk staande olieprijs

(- 2,9%) lag de gehele dag zwak als gevolg van een aanhoudend onder druk staande olieprijs Unilever (+ 1,8%) ligt de laatste tijd er sterk bij. Het wachten is op verdere strategiewijzigingen, afgedwongen door activistische grootaandeelhouders

(+ 1,8%) ligt de laatste tijd er sterk bij. Het wachten is op verdere strategiewijzigingen, afgedwongen door activistische grootaandeelhouders JDE Peet's (+ 3,1%) lijkt nu alsnog te profiteren van flink lagere prijzen voor koffiebonen dankzij goede oogstvooruitzichten

(+ 3,1%) lijkt nu alsnog te profiteren van flink lagere prijzen voor koffiebonen dankzij goede oogstvooruitzichten PostNL (- 2,0%) ligt op ramkoers met vakbond FNV over een nieuwe cao, een staking in de drukste periode van het jaar is niet uitgesloten

(- 2,0%) ligt op ramkoers met vakbond FNV over een nieuwe cao, een staking in de drukste periode van het jaar is niet uitgesloten Vopak (+ 0,4%) heeft een intentieverklaring getekend met Petronas voor een CO2-project, zonder overigens financiële details te disclosen

(+ 0,4%) heeft een intentieverklaring getekend met Petronas voor een CO2-project, zonder overigens financiële details te disclosen Ebusco (+ 6,1%) kreeg een koopadvies met koersdoel €26 opgeplakt van een Belgische zakenbank

(+ 6,1%) kreeg een koopadvies met koersdoel €26 opgeplakt van een Belgische zakenbank Sligro (+ 3,0%) aast op een logische verdere expansie op de Belgische markt

(+ 3,0%) aast op een logische verdere expansie op de Belgische markt Op de lokale markt weet Ajax (- 2,6%) al geruime tijd koersmatig geen potten meer te breken



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €745 van €732 en kopen - Credit Suisse

Prosus: naar €87,40 van €83,50 en kopen - JPMorgan

Vopak: naar €31 van €24,60 en houden - Morgan Stanley

Ebusco: initial coverage kopen met koersdoel €26 - Petercam

Alphabet: naar $135 van $150 en kopen - Goldman Sachs

Alibaba: naar $124 van $141 en kopen - HSBC

Alibaba: naar $155 vaan $160 en kopen - Mizuho Securities

Agenda 15 november

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Oktober (NL)

09:00 Lucas Bols - Ex-dividend

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (Chi)

16:00 Consumentenvertrouwen - November vlpg (eur)