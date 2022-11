IEX Magazine is nu IEX Expert

Deze week is ons magazine vernieuwd! Met gepaste trots stel ik IEX Expert aan u voor. Premium-abonnees kennen - en waarderen - het IEX Magazine al ruim vijf jaar, maar met ingang van deze week valt er een sterk veranderd en, al zeg ik het zelf, verbeterd beleggersblad op de deurmat. De inhoud zal onze vaste lezers grotendeels bekend voorkomen: de grondige aandelenanalyses van de IEX Beleggersdesk, de belangrijkste ontwikkelingen op binnen- en buitenlandse beurzen, bijzondere interviews en achtergrondverhalen die uw beleggersinzicht verder vergroten. Maar IEX Expert brengt meer: Niet 24, maar 44 pagina’s vol beleggersinformatie

pagina’s vol beleggersinformatie Van kranten- naar handzaam magazineformaat

Maar liefst 10 pagina’s koersen, cijfers en ratio’s van honderden Nederlandse en internationale aandelen

Nieuwe rubrieken zoals Optiestrategieën, ‘Versus’ (welke van twee sectorgenoten is het beste aandeel?) en Beleggen als Warren Buffett MAMAA's lievelingetje In de eerste IEX Expert - magazine nr. 22 van dit jaar - nemen we het flink afgestrafte Big Tech - kortweg MAMAA (Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon en Apple) - onder de loep. Eén van deze aandelen is onze uitgesproken favoriet. Verder in dit nummer: Twee kanten op met opties Just Eat Takeaway

Een profiel van Warren Buffetts Berkshire Hathaway

Een nek-aan-nek-race tussen Shell en TotalEnergies

Technische Analyse: is er bodemvorming in de markt?

Update van de modelportfeuilles

Black Friday-korting Nu 3 maanden IEX Premium van €41,85 voor slechts €19,95 Met IEX Premium blijft u ook in deze onzekere beurstijden op de hoogte van het laatste beursnieuws en ontvangt u grondige aandelenanalyses en concrete kooptips.

