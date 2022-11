Raken de aandelenbeurzen vermoeid?

Ik heb diepe bewondering voor de actievoerders bij de klimaattop in Sharm al Sheikh. Grote klasse!!!!! We moeten naar een volledig vleesloze wereld voor 2030. Lukt dit niet dan hebben we in 2030 geen planeet aarde meer en dus ook geen IEX.nl meer want dan bestaan aandelenbeurzen ook niet meer.



We gaan het klimaat samen redden en we gaan helemaal stoppen met vleeseten voor 2030. Als het kan EN HET KAN, dan stoppen we al met vleeseten voor 2025.



Het gaat gewoon goed en dat mogen, nee moeten we vieren. De economie draait dankzij het beleid van het kabinet (Rutte en Kaag grote klasse!!!) als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten!!.



We leven in de mooiste tijd ooit en dat is echt een reden voor een feestje!!!