Slotcall: Damage control

De AEX sluit weliswaar 0,1% in het rood maar mentaal voelt het aan als een stijging. Het leek in de loop van de middag namelijk een hele lelijke dag te worden. Op een gegeven moment noteerden we in Amsterdam ruim 1% in het rood en stond de 700-puntengrens zelfs ter discussie.

Uiteindelijk valt de schade hartstikke mee. Dit komt vermoedelijk doordat het sentiment in Chinese techaandelen verbetert. Alibaba opende op zijn tegenvallende derdekwartaalcijfers nog fors in het rood, maar ineens staat er een plus van 8,5% op het bord.

Ook JD.com (+5,4%) en TSMC (+2,5%) winnen op Wall Street. Afgelopen dinsdag schreef collega Arend Jan Kamp dat het wellicht een mooi moment is om een gokje te wagen met Chinese aandelen. Maar goed, zie die vooral niet als beleggingsadvies, want Chinese aandelen zijn bijzonder risicovol. En gokken is natuurlijk onverstandig op de beurs.

Vandaag is de brede lijn dat de uitslagen op het Damrak redelijk beperkt zijn. Veel bedrijfsnieuws is er niet en ook op het macrofront is het rustig. Alleen een tegenvallende Philadelphia Fed Manufacturing Index zorgde voor enige opwinding.

NN Group

Toch was het niet helemaal stil op het Damrak. Vandaag bracht de NN Group (-4,1%) zijn doelstellingen voor de middellange termijn naar buiten. Hierover kunnen we kort zijn: de genoemde doelstellingen vallen tegen.

De verzekeraar handhaaft zijn doelstelling om in 2023 voor €1,5 miljard aan kapitaal te genereren en in 2025 moet de kapitaalgeneratie uitkomen op €1,8 miljard. Op het eerste oog een aardige groei, maar de markt rekende er simpelweg op dat de verzekeraar volgend jaar circa €1,8 à €1,9 miljard aan kapitaal zou genereren.

Als we kijken naar de targets voor 2025, dan ging JPMorgan bijvoorbeeld uit van €2 miljard. De doelstelling van NN Group ligt hier 10% onder. Het is dus niet zo vreemd dat de markt negatief reageert. Of het aandeel op het huidige koersniveau koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

#NNGroup opent 5% in het rood en is daarmee met afstand de grootste daler van het Damrak. De doelstellingen die de verzekeraar voor 2023 en 2025 formuleerde zijn niet ambitieus genoeg en ook het aandeleninkoopprogramma valt tegen.



Hieronder mijn analysehttps://t.co/UzUNYg708V pic.twitter.com/ok3o5sKFGE — Niels Koerts (@KoertsNiels) November 17, 2022

Prosus

De Chinese techreus Tencent heeft zich herpakt in het derde kwartaal, zo blijkt uit de cijfers die het bedrijf gisteren presenteerde. Verder hebben de presidenten Biden en Xi elkaar zeer recent ontmoet en zijn er extra maatregelen vanuit de Chinese overheid om de economie te stimuleren.

Allemaal positieve ontwikkelingen voor de koers van Tencent en het sentiment rond Chinese techbedrijven. Een paar weken geleden zag het er nog een stuk grimmiger uit en was het hopen dat de soep niet zo heet werd gegeten als die werd opgediend na het congres van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Omdat Prosus (+1,4%) zo afhankelijk is van zijn belang in Tencent blijft de volatiliteit van het aandeel hoog. Deze maand is daarvan het voorbeeld. De beurskoers is de afgelopen drie weken met liefst 50% gestegen. Een ongekende beweging voor een AEX-fonds.

Of Prosus voor langetermijnbeleggers interessant is, leest u in het onderstaande artikel.

ForFarmers

ForFarmers (-0,8%) kwam vanochtend met het nieuws dat het zijn verwachtingen voor de middellange termijn heeft losgelaten.'Build to Grow' heette de strategie die ForFarmers in 2020 uitrolde voor de periode tot en met 2025.

Dit behelsde onder meer een onderliggende Ebitda van €125 tot €135 miljoen en expansie buiten de bestaande kernmarkten. Door alle tegenwind van hogere grondstof- en energiekosten en inkrimpende veestapels vanwege de stikstofuitstoot is dat onhaalbaar geworden.

Over dit jaar zal de onderliggende Ebitda niet verder komen dan naar onze schatting €75 miljoen. Een grote teleurstelling, maar desondanks blijft de koersdaling van vandaag binnen de perken. Dit is omdat het eigenlijk voor niemand als een verrassing komt.

Rentes

De rentes staan in de lift. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (+7 basispunten) loopt stevig op.

Brede markt

De AEX zakt 0,1% en daarmee presteren we een tikje slechter dan de Duitsers (+0,6%). Anderzijds blijven we de Fransen (-0,5%) voor.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 1,3% tot 24,4 punten.

Wall Street noteert circa 0,5% in het rood.

De euro zakt 0,5% en noteert 1,034 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-2,8%) vallen wat tegen.

Olie: WTI (-4,3%) en Brent (-2,4%) staan in de uitverkoop.

Bitcoin (+0,6%) houdt zich opvallend goed staande.

Het Damrak

Ahold (-1,1%) ligt er de laatste dagen slecht bij. Het lijkt een sentimentskwestie, want met de derdekwartaalcijfers was niet mis.

(-1,1%) ligt er de laatste dagen slecht bij. Het lijkt een sentimentskwestie, want met de derdekwartaalcijfers was niet mis. Een keurige outperformance van ASML (+1,1%) en Besi (+1,2%), al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven.

(+1,1%) en (+1,2%), al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven. Prosus (+1,4%) profiteert van het aantrekkende sentiment in Chinese techaandelen.

(+1,4%) profiteert van het aantrekkende sentiment in Chinese techaandelen. Philips (-2,8%) zakt weer als een pudding in elkaar. Het vertrouwen is volledig zoek. Het bedrijf kondigde dit jaar vier winstwaarschuwingen op rij aan en de onzekerheid over de schadeclaims in de VS werpt een schaduw over het aandeel.

(-2,8%) zakt weer als een pudding in elkaar. Het vertrouwen is volledig zoek. Het bedrijf kondigde dit jaar vier winstwaarschuwingen op rij aan en de onzekerheid over de schadeclaims in de VS werpt een schaduw over het aandeel. Afgezien van Philips en NN Group (-4,1%) vallen de uitslagen binnen de AEX redelijk mee.

(-4,1%) vallen de uitslagen binnen de AEX redelijk mee. Credit Suisse verlaagt zijn koersdoel voor Basic-Fit (-0,6%) met €8 tot €40, maar handhaaft het koopadvies voor de sportschoolketen.

(-0,6%) met €8 tot €40, maar handhaaft het koopadvies voor de sportschoolketen. Fugro (+1,4%) sluit op het hoogste niveau sinds de start van de coronapandemie. De bodemonderzoeker heeft echter nog een lange weg te gaan. Als we de claimemissie meenemen, noteerde de koers tien jaar geleden nog boven de €100.

(+1,4%) sluit op het hoogste niveau sinds de start van de coronapandemie. De bodemonderzoeker heeft echter nog een lange weg te gaan. Als we de claimemissie meenemen, noteerde de koers tien jaar geleden nog boven de €100. Het is mij een raadsel waarom ASR (+1,5%) er zo goed bij ligt. Misschien stappen er een aantal partijen over van NN Group.

(+1,5%) er zo goed bij ligt. Misschien stappen er een aantal partijen over van NN Group. Vivoryon (+11,3%) gaat als de brandweer. Maar goed, morgen kan het aandeel ook zomaar weer -10% gaan. U kunt er dus helemaal niets mee.

(+11,3%) gaat als de brandweer. Maar goed, morgen kan het aandeel ook zomaar weer -10% gaan. U kunt er dus helemaal niets mee. Lokaal ligt Bever (+9,3%) er goed bij. Het handelsvolume van 100 stukjes nemen we echter niet serieus.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Basic-Fit: naar €40 van €48 en kopen - Credit Suisse

Prosus: naar €75 en kopen - ING

UMG: naar €30 van €31 en Kopen - Bank of America

Agenda: Vrijdag 18 november