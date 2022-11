"Dit is wel degelijk sensationeel"

In verband met onze agenda's hebben we de IEX-BeleggersPodcast al vandaag voor u in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Dit keer is Paul Weeteling te gast. Hij is de techanalist van de IEX Beleggersdesk. We bespreken de volgende onderwerpen:

Omvallende cryptobrokers

Het belang dat Buffett neemt in TSMC en de mogelijke gevolgen voor ASML

Een activistische aandeelhouder die opstaat bij Alphabet

Nvidia

Bedrijven die profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence

Het belang van dividend bij het selecteren van een aandeel

Is Vopak een turnaroundkandidaat?

Waarom de koers van Tesla zo onder druk staat

De tegenvallende investor update van NN group

Het debacle Air France-KLM

Prosus