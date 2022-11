Vlakke start, één jaar bear market en doet AEX het, of doet ze het niet

Er beweegt amper iets. Het is zeker voor 2022-begrippen vlak en lusteloos voorbeurs en er is niet veel nieuws en input. De AEX-indicatie is +0,1%

Europese futures open +0,2% à +0,5%

De Amerikaanse staat net 0,1% hoger

In Azië kleurt alles net rood, op Hongkong en Seoul na die 1% zakken

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -1,8% op 24,1

Nog een gevalletje vlak: de dollar ligt onveranderd op 1,039

Goud daalt 0,3%, olie ook en zelfs crypto doet het met een nul voor de komma, of het nou rood of groen is

Gisteren ging deze vlieger opvallend genoeg bepaald niet op, maar de dalende rentes nu lijken de voorzichtige aandelenstijging te bevestigen.



Doet ze het wel, of doet ze het niet?

Het is echt spannend nu, want breekt de AEX uit en zet ze de eindejaarsrally, die dit jaar al zo vroeg valt, door, of gaan we weer een lagere bodem in de neergaande trend neerzetten? De bear market blaast vandaag trouwens een kaarsje uit. Een jaar gelden verscheen all-time high slotkoers 827,57 op het bord.

Morgen is het weer een jaar geleden dat intradag-all-time high 829,66 opdook. Daar staan we nu 13,5% onder. Dat valt wel mee gezien wat er dit jaar allemaal gebeurt, toch?



Hier zijn de Q3's van Lucas Bols, een aandeel waar maar geen leven in te krijgen is. Proost, misschien nu dan?



NN heeft een strategie-update, maar helaas: er komt vooralsnog geen extra aandeelhouders-return onze hebberige kant uit. Niet dat we daarover te klagen hebben bij de verzekeraar, maar van meer is nog nooit iemand minder geworden, toch? Mid single digit growth klinkt niet al te sexy.



ForFarmers heeft ook een nieuwe strategie - die de nieuwe CEO blijkbaar onderschrijft - en dit is de financiële paragraaf. Want het is een heel verhaal. De boeren beloven 10% aandeelhoudersreturn, mits er geen onverwachte gebeurtenissen zijn. Zijn die er echter niet zowat permanent in Nederland...?



Nvidia had gisteren nabeurs nog Q3's, waarvoor het al had gewaarschuwd. Ze vielen iets mee en de koers deed +2,3% after hours. Is er nu nog iemand die twijfelt of chips nog cyclisch zijn? Nvidia, wie wil ze niet, is nog altijd gehalveerd dit jaar, maar doet nog steeds een whopping 48 keer de verwachte winst.

Nvidia reports Q3 revenue down 17% YoY to $5.93B, vs. $5.77B est., including Data Center revenue up 31% YoY to $3.83B and Gaming revenue down 51% YoY to $1.57B, Nvidia said it expected about $6 billion in sales in the fourth quarter, lower than consensus of $6.09 billion.

Nvidia revenue falls 17% but data center growth remains strong https://t.co/vJqMnbLTtI — CNBC International (@CNBCi) November 16, 2022



En gelukkig hebben we de outlookverhoging van Cisco nog, +4,2% nabeurs. Het aandeel staat ook maar 30% onder de top.

Cisco shares pop on earnings beat and increased 2023 forecast https://t.co/iGX40lCuu9 — CNBC (@CNBC) November 16, 2022

Meteen deze maar even, hebben we dat ook weer gehad. Krimpende economie en 3,7% werkloosheid, dat is ook wel eens anders geweest.

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen #werkloos, dat is 3,7 procent van de #beroepsbevolking. Hiermee was het #werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent). https://t.co/bXjYAYUlSh pic.twitter.com/kb4tySin9W — CBS (@statistiekcbs) November 17, 2022



De AFM meldt deze shorts en lang geleden dat het er zoveel waren. Op- en aflopend, vooral Unibail, maar er is geen grote gemene deler:



Het is opvallend hoe verschillend retail presteert dit Q3-rondje, Target -13,1%.

U.S. stocks fell on Wednesday as Target's dour sales forecast, due to changing shopping patterns amid rising prices, unleashed fresh worries for retailers heading into the crucial holiday season https://t.co/bEvMxJmumM $TGT pic.twitter.com/lXTRYunayV — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



Zo dus en het Black Friday-seizoen (want dat is het intussen) komt eraan:

WATCH: The shares of several U.S. retailers slid after a grim outlook from Target for the crucial holiday quarter https://t.co/mLxZI2FMxE pic.twitter.com/NBVtHABPd6 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



Wisselende geluiden, dan maar:

U.S. retail sales increased a better-than-expected 1.3% in October, raising cautious optimism that the economy could avoid an anticipated recession next year. Read more https://t.co/15aBPnyca7 pic.twitter.com/q6EzIrbef4 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



Prosus dus:

From @Breakingviews: Naspers has long traded at a discount to its stake in Tencent, currently worth $100 billion. That gap has narrowed since it started selling shares to fund buybacks. But a big factor is Tencent's plunging value, says @mak_robyn https://t.co/eIT6GTlVSy pic.twitter.com/JRewGp1Oko — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



Een supercyclisch staatbedrijf in een recessie... Het zijn rare tijden.

Thyssenkrupp proposes first dividend in four years https://t.co/QsQeVSwIiu pic.twitter.com/9oCMbAll4R — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



AMG-aandeelhouders lezen mee:

The world’s No. 2 lithium producer, SQM, says it expects prices for the battery material to stay high into 2023, in remarks that may allay fears over a possible cooling-off of China’s two-year buying frenzy https://t.co/0EDtIIgxSI — Bloomberg Markets (@markets) November 17, 2022



Dat geldt ook voor Prosus-aandeelhouders, Tencent staat +0,1,% in Hongkong

Tencent's decision to distribute $20 billion of its Meituan stock to shareholders is a sign of broader changes in the China tech market. Investors are freaking out. But there's an argument this is a positive step for the industry. @pingroma https://t.co/nvZha89w6A — Peter Elstrom (@pelstrom) November 17, 2022



Iets met haastige spoed?

Electric vehicles were rated among the least reliable vehicles in the United States, according to Consumer Reports magazine's annual reliability survey. Asian brands dominated overall rankings. Read more https://t.co/zXhrQlWlEX pic.twitter.com/WKE7GKzJZP — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2022



Bizar:

“Born in the Wrong Time,” “No Tears Left to Cry” — these are some of the catch lines being used on home listing ads, underscoring the desperation of property agents in Hong Kong to attract potential buyers during the city’s worst housing slump in years https://t.co/GNjk8mwY3t — Bloomberg (@business) November 17, 2022



Lehman Brothers:

FTX may have created liquidity crises. https://t.co/E8EdlH2ynq — Bloomberg Markets (@markets) November 17, 2022



Veel plezier en succes vandaag.