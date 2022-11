Halfgeleiders trekken de kar

quote: andre68 schreef op 17 november 2022 08:29: [...]Inderdaad. Gisteren bijna -5%. Daarna weer vrolijk omhoog? Ik moet het ook nog zien.

[...]Inderdaad. Gisteren bijna -5%. Daarna weer vrolijk omhoog? Ik moet het ook nog zien.

het kan natuurlijk nog wel, zal wellicht geen toeval zijn dat bereiken weerstandsniveau samenvalt met expiweek. Kan dus op en neer vogelen worden rond dat niveau, dan erop/erover, dan pullback enz enz. Of nu meteen al een stap of 2 terug, is koffiedik.Maar Royce had er wel ff wat over kunnen zeggen, imho