Slotcall: AEX en rente bijten elkaar en forse dalingen usual suspects

Het is vandaag een beetje anders dan anders. Opgelet dus.

Geklokt op het Amsterdamse slot, de brede markt doet vandaag een tikkie lager. Op zich niks bijzonders.

Op het Damrak is het vandaag vooral defensief tegen cyclisch en groei, dat is op zich ook niks om over naar huis te schrijven. Het wordt echter anders als u de vreselijke scores in de rechterrijtjes ziet. En zoals zo vaak dit jaar, zoekt u bij de meeste fondsen niet naar nieuws. Het is er gewoon niet.

Nu komt het, gelet op de fors dalende rentes zouden aandelen andersom moeten bewegen - de meest risicovolle voorop. Niet dus. En hóe vooral, gezien die enorme aandelenkoersendalingen en deze rentesprongen.

Deze grafiek met onze oranje AEX en paarse tienjaarsrente kent u intussen, maar vandaag gaan rentes een aandelen gelijk op. Het wordt nu wel spannend. Zet de aandelenmarkt door en gaan we een nieuwe bull market in, of is de opgang sinds een maand weer een dead cat bounce, sucker of bear market rally?

Het antwoord is pas bekend als alles op het bord en in de boeken staat en daarmee risico, kans, winst en verlies weg zijn.

Aandelen en rentes, zo gaat het al het hele jaar? Totdat het niet meer zo gaat en zo gaat het altijd op beurs. Er is een soort van wetmatigheid (buy the dip! is ook een voorbeeld), totdat die er niet meer is. Dat is al vaak een dure gebleken. Want u dacht dat u het begreep, stak er steeds meer geld in en toen viel het mes.

Ik weet niet waarom aandelen en rentes elkaar bijten - tot mijn verbazing zeggen de networks er niks over - maar het kan zijn dat de markten vanaf nu minder gevoelig voor inflatie en rentes worden en meer naar de omzetten en winsten van bedrijven gaan kijken. Het is maar een idee, maar ook hier gaat nooit een bel.

Want kijk, aan het rentefront wordt het beeld steeds helderder waar we naar toe gaan en waar dit gaat eindigen. En dat kan echt betekenen dat de markt weer met andere ogen naar alle mogelijk assets gaat kijken en de beurs van aard verandert. Hoeft niet, kan wel.

GOLDMAN:We add another 25bp Fed rate hike to our forecast. We continue to expect a 50bp hike in Dec, 25bp hikes in February & March, and we now add a 25bp hike in May. This raises our forecast of peak Fed Funds rate to 5-5.25% (vs. 4.75-5% previously & a 4.9% peak in mkt pricing) — econhedge (@econhedge) November 16, 2022

Nog iets, zet de dollar daling door? Woelig aan dit front, EUR/USD beweegt vandaag tussen 1,0329 en 1,0438 (!). De AEX-bedrijven zien hun resultaten dit jaar soms regelrecht gered door het dollarwindje, maar die blaast nu tegen. Ahold Delhaize, RELX, Unilever en Heineken zijn wat dat betreft de grootste usual suspects.

Over mes en usual suspects gesproken. Intussen gaat de crypto exodus door met vandaag Genesis. Wordt vast vervolgd.

Genesis Trading suspends redemptions and new loans in wake of FTX https://t.co/HkG7QaIqSh by @DsHollers — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 16, 2022

Zomaar even een gedachte: eindigt dit hele verhaal er niet mee dat Binance in feite monopolist wordt in dit wereldje? Ze is al de grootste broker en als ze dan ook nog soort van centrale bank wordt... Hopen en bidden maar dat deze tent wel kosher is. En immuun voor besmetting.

Binance CEO says crypto 'will be fine' and announces industry recovery fund https://t.co/FKoDVhJF9f — CNBC (@CNBC) November 16, 2022

Gelukkig zijn er ook nog leuke plaatjes, Fugro zet vandaag een nieuwe jaartop neer op een Deense opdracht zonder bedragen te noemen.

Prosus reageert positief op de Q3-cijfers van Tencent nabeurs Hong Kong, die beter zijn dan verwacht, maar niet om over naar huis zijn te schrijven. Het redt groeier Prosus, want Just Eat Takeaway, Adyen, ASMI, ASML en Besi zijn de slechtste fondsen vandaag.

Kan ook gewoon een correctie zijn, deze fondsen zijn ook zo hard gestegen sinds de brede marktbodem op 13 oktober. Het wil alleen maar niet het jaar van ASMI worden.

Gelukkig loopt het Poolse rakettenverhaal van gisteravond met een sisser af. Wellicht had de beurs dat ook als eerste door, want de spike naar beneden stond nog niet op het bord, of liep er al weer uit. Anders had deze beroemde Duitse kanonnenbouwer - de fameuze 88mm uit WOII - wel hoger gestaan: Rheinmetall.

Nog één ding, het wordt hartstikke koud dit weekend volgens de weerboeren en daarom nog een blik op onze gas future TTF. Die doet lager vandaag, maar de vlammen slaan er nog altijd vanaf.

Beursplein 5

Grote koersuitslagen, weinig te doen in Amsterdam vandaag. Wat heeft onze beleggersdesk? IMCD presteert uitstekend, maar onze analist Martin Crum heeft moeite met de waardering.

Pas op de plaats met IMCD #IMCD https://t.co/z5dEkg9TV3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 15, 2022

Een activistische aandeelhouder bij Alphabet! Hedge fund TCI, dat ooit aan de wieg stond van de verkoop van ABN Amro en waar ene Rishi Sunak ooit werkte. Het fonds ergert zich aan de hoge salarissen, notoire bleeder Other Bets en wil meer aandeleninkoop. Crum gaat hier gedeeltelijk in mee:

En u nu ook!

Hoeveel winstwaarschuwingen en outlook verhogingen heeft Walmart dit jaar gegeven? Uit mijn hoofd twee om twee. Onze analist Peter Schutte maakt u wegwijs in dit doolhof.

Niels Koerst praat u nog bij over Sanofi...

... en Bayer.

Significante onderwaardering Bayer kent geen quick fix #BAYERAGNAO.N. https://t.co/yE7dj2coJZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 16, 2022

En wat voor kluiven werpen de banken ons toe? Niet zo heel veel en er zitten geen brandbommen tussen. Klik op het plaatje voor details.

Verder nog iets op het Damrak? Defensief tegen cyclisch en groei dus en verder valt er weinig te duiden, ondanks de vele grote uitslagen.