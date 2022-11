Slotcall: Prosus lift mee op sterk stijgende Tencent

De AEX (+1,4%) weet alweer een stapje naar boven te zetten. Een flinke koerssprong van Chinese techgigant Tencent (+10,5%) maakt dat ook Prosus (+7,1%), dat een groot belang in Tencent heeft, groen kleurt. Tencent staat net als veel andere Chinese internetaandelen fors in de plus door de positieve ontmoeting tussen Xi en Biden. In de midkap is het Alfen (+4%) dat het hardst stijgt. Gisteren werd het aandeel door Berenberg voorzien van een koopadvies.

Meevallende producentenprijzen

De Amerikaanse producentenprijzen zijn weliswaar gestegen in oktober, maar minder sterk dan verwacht. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,2%, na een toename van eveneens 0,2% in september. Een meevallertje dus, want experts gingen uit van een stijging van 0,4%.

Dat is niet het enige meevallende macronieuws van vandaag. Bij onze oosterburen verscheen de ZEW-index. Hoewel de index nog altijd onder nul staat, is deze in de maand november flink gestegen. Vorige maand stond de index nog op -59,2 en de verwachting was dat deze zou stijgen tot -50. In werkelijkheid steeg de index veel harder, tot -36,7.

Warren Buffett stapt in TSMC

TSMC (+7,9%) opende vandaag fors hoger aangezien niemand minder dan beleggingslegende Warren Buffett aan boord is gekomen. De 92-jarige Buffett kocht met zijn Berkshire Hathaway voor $60 miljoen aan aandelen van de Taiwanese chipper.

"Het verbaast ons niet dat Buffett waarde ziet in de chipmaker op het huidige niveau; zeker nu Apple (42% van Buffetts portfolio) duidelijke avances maakt naar TSMC voor een tweede fabriek in de VS verbetert het risicoprofiel", schrijft analist Paul Weeteling erover in zijn analyse van TSMC.

Air France-KLM

Het derde kwartaal voor Air France-KLM (+0,4%) viel zowaar mee. "De coronapandemie is over zijn hoogtepunt heen, dus kwamen er bij Air France-KLM utopische groeicijfers uit de bus", schreef analist Niels Koerts. "Zo steeg de omzet in het derde kwartaal met 78% op jaarbasis tot €8,1 miljard. Ondanks dat Air France-KLM hinder ondervindt van de problemen op Schiphol en de brandstofkosten de pan uit rijzen, wist de luchtvaartmaatschappij er een winst van €460 miljoen uit de persen." Dit lijkt allemaal leuk en aardig, maar vergeet niet dat het vakantieseizoen voornamelijk in Q3 valt en dit kwartaal altijd met afstand het beste is voor de luchtvaartmaatschappij.

Daarnaast benoemt Koerts nog een groot risico voor Air France-KLM: een nieuwe pandemie. Dit hoeft niet eens om corona te gaan. Onderzoeker William Pan stelt dat de kans op nieuwe ziekten de komende decennia verdrievoudigt. Wetenschappers schatten de kans op 2% per jaar dat zich een pandemie voordoet die vergelijkbaar is met de coronapandemie. Het is bekend dat Koerts niet de grootste fan is van Air France-KLM als belegging, dus zijn advies laat zich raden. Maar voor zijn koersdoel en alle argumenten zult u toch echt zijn uitgebreide analyse van Air France-KLM moeten lezen.

Nieuwe pandemie blijft een belangrijk risico voor Air France-KLM https://t.co/WvguykemLr #IEX — IEX.nl (@IEXnl) November 15, 2022

Rentes

Aandelen stijgen vandaag, dus dat de rentes dan dalen mag geen verrassing zijn. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met zes basispunten tot 2,37%.

Brede markt

De AEX (+1,4%) presteert beter dan de Duitse DAX (+0,7%) en de Franse CAC 40 (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 23,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,5%), Dow 30 (+0,7%) en de Nasdaq (+2,5%).

De euro stijgt met 0,5% tot 1,038 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft liggen terwijk zilver (-2%) daalt.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1%) stijgen beide.

Bitcoin (+2,9%) koerst in de plus.

Het Damrak

Chipmachinebouwer ASML (+2,5%) overweegt overnames te doen om te kunnen voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Dit zou CEO Peter Wennink dinsdag gezegd hebben in een interview met persbureau Bloomberg.

(+2,5%) overweegt overnames te doen om te kunnen voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Dit zou CEO Peter Wennink dinsdag gezegd hebben in een interview met persbureau Bloomberg. IMCD (-0,9%), specialist op het gebied van de distributie van speciale chemicaliën en ingrediënten, weet vooralsnog een hoge groeivoet vast te houden. Een knappe prestatie in een wereld waar supply chain-disrupties nog altijd aan de orde van de dag zijn. Toch ziet IEX-analist Martin Crum enkele haarscheurtjes ontstaan in het groeimodel, zo is te lezen in zijn analyse van IMCD.

(-0,9%), specialist op het gebied van de distributie van speciale chemicaliën en ingrediënten, weet vooralsnog een hoge groeivoet vast te houden. Een knappe prestatie in een wereld waar supply chain-disrupties nog altijd aan de orde van de dag zijn. Toch ziet IEX-analist Martin Crum enkele haarscheurtjes ontstaan in het groeimodel, zo is te lezen in zijn analyse van IMCD. TKH (-0,4%) wordt momenteel flink gehinderd door componentschaarste, wat vooral de voor de groep belangrijke afdeling bandenbouwmachines treft. Over de eerste jaarhelft ging het daar juist nog zo voorspoedig. CEO Alexander van der Lof denkt dat het ook nog wel enkele kwartalen moeizaak zal blijven. Tegelijkertijd zegt de topman dat TKH goed op schema ligt bij de uitvoering van het ambitieuze groeiprogramma 'Accelerate 2025'. Lees er alles over in deze analyse van TKH.

(-0,4%) wordt momenteel flink gehinderd door componentschaarste, wat vooral de voor de groep belangrijke afdeling bandenbouwmachines treft. Over de eerste jaarhelft ging het daar juist nog zo voorspoedig. CEO Alexander van der Lof denkt dat het ook nog wel enkele kwartalen moeizaak zal blijven. Tegelijkertijd zegt de topman dat TKH goed op schema ligt bij de uitvoering van het ambitieuze groeiprogramma 'Accelerate 2025'. Lees er alles over in deze analyse van TKH. Ebusco (-3,7%) heeft weer een Zweedse order binnengesleept. Ditmaal gaat het om dertien 3.0-bussen. Beleggers lijken er gezien de koers niet heel erg van onder de indruk.

(-3,7%) heeft weer een Zweedse order binnengesleept. Ditmaal gaat het om dertien 3.0-bussen. Beleggers lijken er gezien de koers niet heel erg van onder de indruk. ForFarmers (+2,6%) heeft Theo Spierings voorgedragen als nieuwe CEO. Het idee is dat hij vanaf 1 januari 2023 één jaar lang ForFarmers zal leiden.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

NN Group: naar €50 van €47 en houden - JPMorgan Research

Azerion: koopadvies met een koersdoel van €8,60 - Berenberg

Vopak: naar €34 van €23 en verhoogd naar kopen - ABN Amro Oddo

ING: naar €16,25 van €15 en kopen - Goldman Sachs

Heineken: naar €95 van €96 en houden - Morgan Stanley

ASML: naar €823 van €600 en verhoogd naar kopen - Susquehanna Financial

ASML: naar €634 van €527 en kopen - Wells Fargo

ASML: naar €650 van €550 en kopen - Deutsche Bank.

Fagron: naar €18,50 van €19,50 en kopen - KBC Securities

Agenda woensdag 16 november

00:00 Tencent - Cijfers derde kwartaal (Chi)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober (Fra)

13:00 Kohl's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaak (VS)