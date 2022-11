Misschien is dit het moment om China te dobbelen, of te beleggen

Deze meneer is van Sky News in Beijing, en hij hoopt op een versoepeling van de tot dusver strenge Chinese Covid-politiek.

China now at a pivotal moment. Will it fall back on hard lockdowns or allow Covid to start spreading through a population with no natural immunity. https://t.co/DSpaBVvtKG — Leo Lord-Jones (@leolordjones) November 15, 2022



Er is nog niets officieel. Afwachten. Intussen is er meer goed nieuws uit het land en uit Bali, waar China en tal van westerse landen op iets ontspannener voet met elkaar lijken om te gaan dan werd gevreesd.

En dat blijft allemaal nit onopgemerkt. De Chinese beurzen liggen goed na ook al een beroerd jaar, en dat met name in Hongkong. De Hang Seng (oranje) en de Hang Seng Tech zijn aan een flinke rebound bezig.



Speculatief en risicovol, maar voor koerswinst moet u misschien meehoppen op vooral die Covid-geruchten en mogelijke verlichting in aangeslagen vastgoedland. En dan vinger aan de knop houden, want misschien moet u er net zo snel weer uit, als... Inderdaad, dit kan typisch een gevalletje buy the rumor and sell the fact zijn.

De waardering van de Hang Seng - en dat is beslist geen Mickey Mouse-index - valt nog reuze nietwaar, én dan lopen ook nog de winstverwachtingen op! Dat is misschien nog de grootste verrassing.



Of misschien moet u toch eens aan long denken in al die op papier mooie Chinese techs, die zo goedkoop ogen en waar zoveel van de koers af is. Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com. Pinduoduo, Xpeng, Nio, de lijst namen is eindeloos. Alibaba en Tencent hebben de komende dagen trouwens Q3's.

Zie ik dit goed? Ja, bij Alibaba lopen de winstverwachtingen eindelijk weer op.



Dat wil niet zeggen dat ze bij Tencent ook gaan oplopen, maar wie weet. Kortom, of u nu een ritje voor koerswinst wil, of een langeretermijn-aandelenbelegging zoekt, dit is misschien een moment om in China te shoppen. Ik zou zelf de Hang Seng en Alibaba wel durven kopen, maar voor mij even geen China als belegger.

De staat heeft namelijk ook het laatste woord bij bedrijven. Dat is des China's en daar heb ik geen mening over, maar ik vind het als belegger een te moeilijk in te schatten risico. En daar baal ik eigenlijk best van, want dit lijkt op een kans. Garantie is er nooit, maar no guts, no glory.