Waarom de AEX zich niks aantrekt van ons BBP-cijfer

Niets ontsnapt aan de tick-by-tick grafiek van de AEX, maar er is niets te zien om 09:30 uur, om precies te zijn.

Dit is ons BBP Q3. We zitten al halverwege Q4. Voor de beurs is dit dan ook een oud cijfer is daarom niet interessant. De AEX reageert dan ook niet (dat doet ze trouwens nooit op Nederlandse data). Gelet op de gestaag zakkende (nieuwe orders!) maandelijkse voorlopende Nevi inkoopmanagersindex zitten we nu wel in een recessie.

Daar is formeel pas sprake van bij twee kwartalen op rij krimp, maar dat horen we pas halverwege februari volgend jaar van het CBS. In die tijd zijn we al weer drie inkoopmanagersindices verder en dan weten we het al lang en breed.

Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat komt doordat er minder is geïnvesteerd.https://t.co/vX2KivmbeF pic.twitter.com/uSZf4MDnkD — CBS (@statistiekcbs) November 15, 2022

De oranje leeuwbank heeft haar tanden er al in gezet. ABN Amro en Rabobank volgen welllicht nog vandaag.