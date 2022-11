Fantasievolle start, Prosus, en Buffett duikt in de chips

De AEX-indicatie is +0,6% na een doodgewone min-dag gisteren op Wall Street en een kneitergroen Azië nu, vooral China.

Europese futures openen 0,1% à 0,5% hoger

De Amerikaanse staan 0,3% à 0,7% hoger, technologie lijkt goed te liggen

In Azië staat de Hang Seng Tech 6,8% hoger en Tencent zelfs +9,7%. Ik weet niet waarom, soepeler Covid- en vastgoedmaatregelen wellicht. In Taiwan staat TSMC +7,2% en zo meer hierover! Big news

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +5,4% op 23,7

De dollar zakt 0,2% naar 1,034

Goud ligt vlak, olie stijgt 0,3% à 0,5% en crypto staat ruim 2% hoger

De Duitse tienjaars rente en de Amerikaanse bevestigen heel voorzichtig de aandelenstijging.



Boem! TSMC staat +7,1% in Taiwan en wellicht dreunt dat door tot in Veldhoven. Warren Buffett in chippers, dat is echt wel nieuws hoor.



Het begint nu wel spannend te worden, want nu moet duidelijk worden of de AEX (oranje) uit de neergaande trend van exact een jaar breekt, of dat het weer een dead cat bounce, sucker of bear market rally is. Is daarvoor ook een zijwaartse (tienjaars) rente (paars) voldoende, of is echt een daling nodig?

En let wel, de winstverwachtingen dalen. Dat betekent duurdere aandelen.



In Hongkong gaat het er helemaal heet aan toe, hier de Hang Seng (oranje) en Hang Seng Tech Index.



Minstens zo interessant is wat de euro en dollar doen, durft er al iemand de bodem te bellen? Want gisteren waren er wat havikse Fed-quotes van diverse bobo's, maar u ziet het: de euro houdt stand. Al eerder opgemerkt: als de dollar inderdaad daalt, gevoegd bij inflatie en economie, is goud misschien een idee.



Wat hebben we vannacht allemaal gemist? Het valt mee. U kan trouwens bieden op het penthouse van gewezen FTX-CEO Sam Bankman-Fried van $40 miljoen op de Bahama's, het staat te koop. Ontluisterend hoe deze man in dagen tijd van tycoon van $16 miljard in blut en mogelijke verdachte is veranderd.

WATCH: https://t.co/mb7OllIo38 says the balance sheet of the firm is strong, and the Singapore-based exchange is not in trouble https://t.co/XqMkcakae3 pic.twitter.com/u2gEw6znqI — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022



Binance is al verreweg de grootse crypto-broker en opteert in feite voor een soort van centralebank-functie in dit wereldje? Klinkt als een monopolie. Dat zou in de gewone wereld wel wat herrie geven, maar in cryptoland is alles best, als het maar goed is voor de koers, heb ik al jaren de indruk.

Cryptocurrencies rise as investors await more details about an industry recovery fund promised by the Binance CEO https://t.co/DeZou elders wel wat reuring geven, ze gmaar, 8SQTua9 — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2022



Zo staan bitcoin (oranje) en ethereum erbij. Ja, deze crisis laat zeker sporen na, maar stuk is crypto allerminst. Het is alleen de vraag wat de gewone financiële wereld met deze markt gaat doen: links laten liggen, of gewoon door? Hangt ook af van hoeveel strafbare feiten de FTX-zaak al dan niet oplevert.

Als het in de categorie Enron valt, zoals her en der al klinkt - de grootse fraude- en criminilateitszaak uit het dotcom tijdperk - moet ik het allemaal nog zien.



Op het Damrak is weer bitter wenig te doen, maar wel is er het aloude Twentsche Kabel met Q3's. Dat heeft het cijferseizoen tot dusverre goed aangekeken en snapt waar het om draait. Outlook gehandhaafd, staat er dan ook boven het persbericht. De cijfers lijken gewoon goed.



ForFarmers heeft een nieuwe CEO en dit is een grote naam in dit wereldje, lijkt me. Het is de voormalige topman van het het reusachtige Fonterra uit Nieuw-Zeeland. En Ebusco meldt weer een Zweedse order.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Berkshire Hathaway neemt belang in TSMC

08:09 Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASML met 100 euro

08:08 Britse werkloosheid omlaag

08:03 AEX probeert opmars verder vorm te geven

07:48 Sterke omzetgroei TKH

07:46 Ebusco ontvangt weer Zweedse order

07:39 Berenberg zet koopaanbeveling op Azerion

07:24 ForFarmers draagt Theo Spierings voor als CEO voor één jaar

07:15 Europese beurzen openen naar verwachting licht positief

07:06 Chinese detailhandelsverkopen onverwacht gedaald

07:02 Chinese industrie produceert weer meer

06:59 Japanse industrie produceert meer

06:57 Japanse economie moet veer laten

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

14 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

14 nov Wall Street lager gesloten

14 nov CSC heeft 99,4 procent van aandelen Intertrust in bezit

14 nov Olieprijs lager gesloten

14 nov Amazon gaat duizenden werknemers ontslaan

14 nov Wall Street koerst af op hoger slot

14 nov Europese beurzen hoger gesloten

Analistenadvies:

Azerion: starten met volgen met buy en €8,60 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en wat een waslijst:



Hier zijn de meeste meldingen, een kijkje bij Basic-Fit:



De agenda met niet veel, maar wel grote bedrijfnamen, ons BBP en dat van de EU, en de eerste cijfers over november - de Duitze ZEW-vertrouwensindex en de New York Fed of Empire State Manufacturing Index.

07:30 TKH - Cijfers derde kwartaal



07:00 Infineon - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Jap)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

06:30 Industriële productie - September def. (Jap)

08:00 Werkloosheid - September (VK)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)

De Japanse en Chinese data van vannacht vallen tegen:

En dan nog even dit

Die arme Fed, ruim geld was niet goed en krap geld ook niet :-)

Watch: U.S. stocks fell on Monday after a choppy session, as investors digested comments from Federal Reserve officials about plans for more interest rate hikes https://t.co/Q1NsgIeA49 pic.twitter.com/lJsUeXZeBw — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022



Ze hebben drie uur gesproken, beide presidenten veel wijsheid toegwenst:

President Biden says he had an "open and candid" conversation with China's President Xi Jinping, discussing Taiwan and the war in Ukraine. https://t.co/W1DNtDokEI pic.twitter.com/pCgZjUg8rJ — CNBC (@CNBC) November 14, 2022



Er is heel veel Amazon-nieuws, dit klinkt heel veel, maar het is op een personeelsbestand van 1,6 miljoen:

Amazon is set to lay off thousands of corporate workers as part of a broad cost-cutting review, a person familiar with the matter said https://t.co/Qzf0CmQE1n — The Wall Street Journal (@WSJ) November 14, 2022



De bezem gaat er zeker door:

Amazon launched a cost-cutting review and will look closely at its Alexa unit, which had recent annual losses of $5 billion, people familiar with the matter say https://t.co/E9tum3a3Uw — The Wall Street Journal (@WSJ) November 10, 2022



Oeps:

Amazon faces a $1 billion lawsuit in Britain alleging it has broken U.K. and European competition law, the latest legal challenge to the e-commerce giant in Europe https://t.co/Bb1CHoQJlp — The Wall Street Journal (@WSJ) November 14, 2022



Lucht voor een geplaagde sector:

WATCH: Chinese property stocks and bonds soared as the market cheered Beijing's support measures aimed at boosting liquidity in the sector in its latest attempt to stabilize a key pillar for the world's second-largest economy https://t.co/vBSw8xnlOe pic.twitter.com/YVeDKMA26S — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022



Een auto ontwerpen is één, massaproductie is twee:

Watch: Quarterly reports from electric-vehicle makers, like Lucid and Rivian, from the past two weeks show them struggling to hit delivery targets and rapidly burning through cash https://t.co/hGojg5tHwx pic.twitter.com/yeLfENOikv — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022



Veel plezier en succes vandaag.