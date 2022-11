Sterke instroom van vers kapitaal richting aandelen

Nog niet zo lang geleden gaf ik hier aan dat aandelenbeurzen gingen voorsorteren op een eindejaarsrally. Ik meende dat we dit belabberde beursjaar toch nog redelijk gingen afsluiten.

Meer signalen op groen

Inderdaad springen er steeds meer technische signalen op groen. Bovendien gaan we statistisch de beste beleggingsperiode van het jaar in; lees daarover ook dit.

Een van de groene signalen is de moneyflow-indicator, die mooi opwaarts krult. Dit signaleert dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse aandelenmarkt toeneemt.

De fraaie ontwikkeling van deze geldstroomindicator matcht prima met het mooie technische profiel van de AEX. Die is inmiddels ook door de lijn van het 200-daags gemiddelde gebroken; mijn TA-collega Wouter Slot schreef hier maandag al over.

Signaal van kracht

So far, so good. zullen we maar zeggen. Wat mij verder opvalt is dat de AEX haar koerswinst van de afgelopen weken uitermate goed weet vast te houden, ondanks de hevige overbought-conditie van dit moment.

Hoewel dit een signaal van kracht is, is er ook reden om een tussentijdse correctie niet helemaal uit te sluiten. Zolang dergelijke correcties hogere bodems achterlaten, is er echter geen reden tot zorg. Ik kom hier nog op terug.

Vandaag bekijk ik de AEX en de moneyflow-indicator.

AEX-index veert op vanaf onderkant stijgend trendkanaal

De Nederlandse beurs ligt er technisch bezien positief bij. Hogere toppen en bodems op de grafiek van de AEX-index signaleren koopkrachtige vraag onder beleggers.

De hogere bodem van 3 november op 654,83 punten valideert de opmars van de Nederlandse beurs. Zolang dit patroon wordt voortgezet, blijft de uptrend geldig. Aan de bovenkant heeft de AEX-index weerstand rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

Steun zien we rond 654,83 punten.

Sterke moneyflow signaleert sterke geldstromen

De moneyflow-indicator laat een flinke opleving zien. Dit signaleert dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse beurs toeneemt.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Verdere uitleg kunt u onder de grafiek vinden.

Wat houdt moneyflow - of geldstroom - in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken, is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (als de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgehaald.