De beste private bank vinden: zó doet u dat

Een private bank is niet voor iedereen weggelegd. Maar wie beschikt over een half miljoen euro of meer aan vrij belegbaar vermogen, kan hier aankloppen. Kán, want niet iedere welgestelde heeft er behoefte aan. Wat is de meerwaarde van een private bank ten opzichte van een vermogensbeheerder? En hoe kiest u de beste partij?

Het aantal Nederlandse miljonairs (uitgedrukt in Amerikaanse dollars) is het afgelopen jaar gestegen met 9,4% gestegen naar 327.600, zo blijkt uit onderzoek van Capgemini.



Veel vermogenden kiezen ervoor het beheer van hun beleggingen over te laten aan een professional. Maar wie circa €500.000 vrij belegbaar vermogen heeft, kan ook gebruik maken van de diensten van een private bank.

U kunt daar behalve voor vermogensbeheer ook terecht voor een keur aan andere financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan fiscaal advies, algemene bankzaken (zoals het verkrijgen van een lening of hypotheek), hulp bij de overdracht van vermogen aan kinderen (estate planning) en ondersteuning bij filantropie.

Ferrarisyndroom

Sommige partijen staan u ook terzijde bij het voorbereiden van de jongere generatie op het erven van een groot vermogen, om het beruchte Ferrarisyndroom te voorkomen: zoon of dochter jaagt de zuurverdiende centen er in rap tempo doorheen door bijvoorbeeld een peperdure sportauto te kopen.



Veel private banks afficheren zich ook als sparring partner voor ondernemers met bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en advies over bedrijfsoverdracht, duurzaam ondernemen of strategische beslissingen.

Verder nodigen veel private banks hun klanten uit voor inspirerende evenementen, zoals lezingen, diners, borrels, golfclinics en bijeenkomsten waarbij vermogende ondernemers worden gekoppeld aan jonge bedrijven voor investeringen.

Een private bank helpt u dus met uw vermogen in de breedste zin van het woord. En dat gebeurt, zoals de term 'private' al suggereert, met een persoonlijke benadering. Uw contactpersoon kent de namen van uw kinderen en stuurt u een mooie fles wijn met Kerstmis. Daarmee onderscheiden private banks zich van grootbanken, die een wat meer one size fits all-benadering hebben.

Beperkt aanbod

Het aanbod aan private banks in ons land is beperkt, mede door een reeks fusies en overnames: vergelijkingssite Finner onderscheidt er slechts negen. Sommige banken opereren volledig zelfstandig, terwijl andere onderdeel zijn van een grote bank. Sommige partijen hebben een lange, rijke historie van soms enkele honderden jaren.

Het speelveld is dus beperkt. Toch valt er wel degelijk wat te kiezen, want elke private bank profileert zich weer op een andere manier. Hoe vindt u nu de partij die het best bij u past?

Een handig startpunt is het rijtje met vijf private banks die door consumenten zijn uitgeroepen tot Beste Keuze en die meedingen naar de IEX Gouden Stier Award en de titel Private Bank van het Jaar 2022.

1. Heb ik die aanvullende diensten wel nodig?

De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is of u die extraatjes eigenlijk wel nodig heeft. Voor het inventariseren van uw financiële doelen, de omvang van het belegd vermogen en vaststellen met welke beleggingen de kans het grootst is om uw doelen te halen, kunt u ook terecht bij een klassieke vermogensbeheerder.



Heeft u geen aanvullende diensten nodig, of laat u zich al naar volle tevredenheid bijstaan door een fiscaal adviseur of financieel planner, dan is het de vraag hoe groot de toegevoegde waarde van een private bank eigenlijk is.

2. Welke diensten biedt de bank?

De volgende stap is kijken welke bank qua dienstenpakket het best aansluit bij uw behoeften.

Informeer ook op welke manier de communicatie verloopt. Hoe en hoe frequent wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van de toestand van uw beleggingen? Kunt u gebruik maken van een app waarmee u uw portefeuille op een eenvoudige manier kunt monitoren? Komt uw contactpersoon ook bij u thuis? En is de klantenservice uitsluitend op werkdagen van 9 tot 5 bereikbaar, of ook in het weekend?

3. Kies ik voor beheer of advies?

Verder moet u beslissen wie uw vermogen gaat beheren. Heeft u voldoende tijd om zelf een portefeuille samen te stellen en te beheren? En beschikt u over voldoende kennis? Dan kunt u overwegen om het zelf te doen; eventueel in combinatie met advies van een beleggingsexpert.

Maar u kunt ook kiezen voor beheer. U heeft er dan geen omkijken naar.

4. Waarin belegt de private bank?

Wie denkt dat een private bank altijd een individuele beleggingsportefeuille samenstelt op basis van maatwerk, komt bedrogen uit. In de regel werken banken met modelportefeuilles, waarbij de vermogens van meerdere klanten tegelijk worden beheerd, volgens een vastgesteld beleggingsprofiel dat uiteen kan lopen van defensief tot offensief. Het aantal profielen wisselt per aanbieder.

Om te zorgen voor een goede spreiding, kiezen de meeste banken voor beleggingsfondsen en/of indextrackers (ETF’s). Bij sommige partijen is het ook mogelijk om in individuele aandelen of obligaties te beleggen.



Soms is ook maatwerk mogelijk, al geldt hiervoor meestal wel een substantieel hogere vermogensdrempel.

De mate van maatwerk loopt bovendien nogal uiteen. Bij sommige aanbieders kunt u een volledig eigen portefeuille samenstellen, ook met individuele aandelen en obligaties, terwijl u elders enkel wat do's en don'ts kunt aangeven (bijvoorbeeld dat u uitsluitend in ETF's wil beleggen en niet in actief beheerde beleggingsfondsen).

Het is interessant om het productassortiment te vergelijken. Belegt de bank uitsluitend in eigen fondsen of (ook) in producten van andere fondshuizen? En biedt zij ook toegang tot markten en producten die normaal gesproken voor particuliere beleggers ontoegankelijk zijn, zoals aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven of beleggingen in duurzame landbouw?

5. Kan ik ook duurzaam beleggen?

Hecht u aan duurzaam beleggen, kijk dan hoe de bank dit vormgeeft. Is alleen sprake van uitsluiting van de slechtst presterende bedrijven op het gebied van ESG (milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur)? Of kiezen ze de beste jongetjes uit de klas? En hoe (en hoe grondig) vindt de selectie plaats?

6. Geldt er een minimuminleg?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een private bank, moet u een groot vermogen meebrengen. Daardoor vallen sommige private banks misschien buiten uw bereik.

De meeste banken hanteren een minimum van €500.000 aan belegbaar vermogen. Maar er zijn ook aanbieders met een hogere drempel. Eén partij – Delen – hanteert geen ondergrens, maar kijkt naar 'het potentieel' van uw vermogen.

7. Wat zijn de kosten?

Omdat de kosten een deel van uw rendement afsnoepen, is ook van belang hoeveel de bank in rekening brengt voor de verleende diensten. Dit bedrag hangt onder andere af van de omvang van het belegd vermogen, de geboden diensten en het beleggingsprofiel.

Het kan om een vast bedrag per jaar gaan, maar meestal worden de kosten berekend als een percentage van het beheerd vermogen. Hoe hoger het beheerd vermogen, hoe lager dit percentage meestal is.

Daarnaast kunnen nog andere kosten in rekening worden gebracht, voor bijvoorbeeld advies of extra diensten. Informeer goed wat bij de prijs is inbegrepen. Vallen bijvoorbeeld transactie- en administratieve kosten onder de beheervergoeding of moet u daar nog apart voor betalen?

8. … en wat is het rendement?

'Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst'. Deze zin, die u waarschijnlijk kunt dromen, geldt ook voor private banks. Toch is het wel interessant om te kijken naar die prestaties in het verleden. Mooie rendementen behalen in een bullmarkt is niet zo ingewikkeld, maar hoe heeft het beleggingsteam het gedaan in slechte beursjaren, zoals 2022?

Met zoveel persoonlijke aandacht zouden de rendementen van private banks bovengemiddeld hoog moeten liggen, zou je zeggen. Toch stemt een vergelijking van de rendementen van dit jaar op de website van vergelijkingssite Finner niet vrolijk. Niet een van de negen private banks die ons land rijk is, heeft de voeten droog gehouden. Overal zien we dubbelcijferige verliezen; zelfs in de defensieve portefeuilles. Mogelijk spelen de relatief hoge kosten een rol.

Nu zegt één beleggingsjaar - en zeker een jaar met zoveel extremen als 2022 - niet zo heel veel. Kijk dus ook naar de prestaties op langere termijn. En kies niet blind voor de partij met het hoogste rendement, maar kijk naar het totaalplaatje. Welke extra diensten krijgt u? Onderschat bijvoorbeeld niet de impact van goed fiscaal advies op uw vermogen.

9. Wat is het risicobeleid?

Bovengemiddelde rendementen gaan vaak gepaard met extra risico's. Vraag dus ook hoe de bank hiermee omgaat. Verwacht u bijvoorbeeld in een neutraal profiel terecht te komen, informeer dan naar de procentuele verdeling over aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën. Dat verschilt per aanbieder.

Hoe zit het met de afbouw van risico's als uw financiële doelen dichterbij komen? En welke maatregelen neemt de bank om de risico's zoveel mogelijk te beperken?

10. Is er een klik?

Bij private banking staat of valt alles met vertrouwen. Misschien wel het belangrijkste criterium bij de zoektocht naar een geschikte bank is de vraag: is er een klik? Het is dan ook verstandig om met een aantal verschillende partijen te praten, voordat u een keuze maakt. Hoe transparant is de bank over het beleggingsbeleid en de kosten? Luistert de bank goed naar mijn wensen? En bovenal, heb ik het gevoel dat mijn vermogen daar in goede handen is?

Welke private banks worden het best beoordeeld door de consument?



De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. Vijf private banks mogen zich IEX Beste Keuze noemen en maken bovendien kans op de IEX Gouden Stier Award en de titel Private Bank van het Jaar 2022.

Deze banken zijn door consumenten het best beoordeeld op grond van hun expertise, online mogelijkheden, de kwaliteit van de dienstverlening, informatievoorziening, behaalde rendementen en prijs/kwaliteit.

Hier kunt u lezen welke dat zijn - en waaróm zij dit predicaat verdienen