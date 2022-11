Het herstel op de Europese beurzen krijgt vorm

En terecht! China is weer open. De oorlog in Oekraine is voorbij. De inflatie in de VS staat al weer op 2% en dus hier eigenlijk ook wel. (eigenlijk is dat inflatiecijfer hier ook totaal verkeerd berekend) En Europa zit weer volledig in zijn energievoorziening. Verder zie ik ook geen risico's. Bovendien zijn verwachtingen van de winsten sky-high.