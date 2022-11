Het herstel op de Europese beurzen krijgt vorm

De aandelenbeurzen hebben afgelopen week een mooie opleving laten zien. Na een matige start veerden de beurzen donderdagmiddag hard op na meevallende cijfers over de Amerikaanse inflatie.

Het herstel, waar al enkele weken langzaam aan wordt gebouwd, kreeg hiermee een overtuigende impuls. Bij de meeste beurzen betreft deze opleving vooralsnog slechts een herstel binnen de dalende trend.

Voor enkele indices heeft het herstel echter dusdanig vorm gekregen dat de dalende fase van het afgelopen jaar is verlaten en een duidelijke draai omhoog zichtbaar is geworden.

Verdeeld beeld

In Europa is het beeld ook erg verdeeld. De langetermijntrend van de grote DAX-index is inmiddels helemaal gedraaid en het herstel heeft serieuze vormen aangenomen. Bij onder andere de Belgische beurs daarentegen is er nog altijd sprake van een duidelijke dalende fase en levert de recente opleving slechts een adempauze binnen de neerwaartse trend op.

Na de sterke periode van de afgelopen weken zou het niet gek zijn als we op korte termijn even wat gas zouden terugnemen in het herstel. Dan zal moeten blijken of het slechts om een tijdelijk herstel ging of dat er een nieuwe hogere bodem kan worden gevormd en de eindejaarsrally serieuze vormen kan gaan aannemen.

Zeker de kracht in de grootste beurs van Europa, de DAX, zou beleggers hoopvol moeten stemmen voor het verloop van de rest van het jaar.

AEX-index test bovenkant dalende trend

De Nederlandse beurs is de afgelopen week sterk opgeveerd en is hiermee door het 200-daags gemiddelde gebroken. Dit is een positief signaal.

Vooralsnog is er per saldo sprake van een meer neutraal koersverloop boven de steunzone rond 632 punten en onder weerstand 743 punten. De uitbraak uit deze bandbreedte lijkt de nieuwe richting te gaan bepalen.





Bel 20-index blijft in dalende trend

De Belgische beurs vormt sinds eind vorig jaar een patroon van lagere toppen en bodems. Dit wijst op aanhoudende verkoopdruk.

Nu de Bel 20-index echter weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt op korte termijn wat afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel intact. Enkel boven de weerstand rond 3.890,61 punten (gevormd op 19 augustus) klaart het beeld op. De steun ligt rond 2.998,54 punten (de bodem van 30 oktober 2020).

CAC40-index test de weerstand

De Franse beurs (CAC40 in Parijs) heeft een serie met lagere toppen afgebroken, waardoor de CAC40-index er wat beter bij komt te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 6.593,15 punten (gevormd op 10 juni) noodzakelijk.

Na een doorbraak zal er ruimte vrijkomen voor een groter herstel richting de oude top van begin dit jaar rond 7.384 punten.

Voorlopig is er sprake van een meer neutraal koersverloop onder de weerstand en boven de steun rond 5.306 punten.

DAX-index breekt uit

De Duitse beurs (DAX in Frankfurt) is technisch bezien flink verbeterd. Door de recente opleving is niet alleen de dalende trend afgebroken, maar is de index ook boven de weerstand van de laatste top gebroken.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrijgemaakt voor een stijging richting de weerstand op 14.983,83 punten (gevormd op 1 oktober 2021). Steun ligt rond 11.450,08 punten (de bodem van 30 oktober 2020).