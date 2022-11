Slotcall: PostNL +11%, maar er is één aandeel dat nog harder stijgt

Een sterke opening van de AEX (+0,3%) vandaag. De Nederlandse hoofdindex klom richting de 710 punten, maar liet het gedurende de middag toch afweten.

Het over het algemeen defensieve RELX (-6,5%) staat vandaag ferm in de min. Daartegenover staan echter PostNL (+11,5%), Prosus (+6) en de absolute winnaar van vandaag Vopak (+15,3%), die trots bovenaan het Damrak schittert.

Reden voor de koerswinst van tankopslagbedrijf Vopak is de verhoogde outlook. Het concern ziet de toekomst wat zonniger in en stelt nu een Ebitda in het vooruitzicht van €890 miljoen, tegen eerder een Ebitda tussen de €830 en €850 miljoen. Onze analist Martin Crum noemt deze koerssprong volkomen terecht, zo is te lezen in zijn analyse van Vopak.

Vopak is net als PostNL eerder hard afgestraft en beleggers lijken daar nu een beetje van terug te komen. Het feit dat zowel Wolters Kluwer (-4,4%) als RELX dalen laat mooi zien dat er een sectorrotatie plaatsvindt. De risicovollere aandelen verschijnen weer meer in portefeuilles.

Zeldzame blunder van ASML

Dan was er uiteraard ook de Investors Day van ASML (+1,3%), al verliep die niet heel soepeltjes. "Voor een van de honderd grootste bedrijven ter wereld is het een zeldzame miskleun: de (fraaie) nieuwe langetermijnoutlook van ASML, die het bedrijf vandaag zou presenteren, moest gistermiddag in grote paniek vervroegd publiek worden gemaakt", schreef hoofdredacteur Pieter Kort over deze blunder.

"Slordig, want het voltallige ASML-minnende beleggerspubliek had de wekker vanochtend op 7:00 uur staan, het tijdstip waarop het persbericht zou worden uitgestuurd. Gistermiddag kreeg een journalist van IEX-nieuwspartner ABM Financial News echter een seintje van een handelaar: had hij al gezien dat er een ASML-persbericht op de website van de Amerikaanse toezichthouder SEC stond?"

Toen ASML dit doorkreeg werd er halsoverkop een persbericht uitgestuurd. Maar inmiddels was er al enkele uren sprake van ongelijkheid van informatie. ASML heeft aangegeven onderzoek te gaan doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik sluit niet uit dat ook de AFM hier nog wel het een en ander over wil weten.

Het is jammer dat het zo gegaan is, want het nieuws an sich was natuurlijk prachtig. De groeidoelen zijn naar boven bijgesteld en de chipper heeft aangegeven voor €12 miljard aan eigen aandelen in te zullen kopen. Maar om de komende jaren zo te groeien, moet ASML volgens IEX-analist Paul Weeteling nu wel gas gaan geven, zo leest u in zijn analyse van ASML.

FTX failliet

Bij ASML zal men balen van die blunder, maar bij cryptobroker FTX baalt men nog harder. Het bedrijf wordt namelijk opgedoekt. Erik Mauritz heeft in het liveblog wat uitleg gegeven: "Na vruchteloze pogingen om een koper of geld te vinden om FTX overeind te houden, gooit Sam Bankman-Fried (SBF) de handdoek nu in de ring."

"Voor FTX en Alameda is faillissement aangevraagd. Naar verluidt was SBF op zoek naar $9,4 miljard. Nadat Binance eerder was afgehaakt, kon er dus niemand gevonden worden die bereid of in staat was om dit bedrag op te hoesten en alle risico's op zich te nemen."

"De komende tijd zal blijken welke bedrijven hier financieel door geraakt worden en wat de verliezen zijn voor FTX-klanten. CNBC becijferde vandaag ook nog even dat de waarde van alle crypto's sinds de piek vorig jaar met $2,1 biljoen (12 nullen) is afgenomen. Het is voorlopig nog hartje winter in cryptoland."

De weeklijstjes

AEX deze week: +4,6%

AEX deze maand: +10,5%

AEX dit jaar: -11,9%

De AEX

De Amsterdamse hoofdindex wist deze week bijna 5% te klimmen. Zoals wel vaker staat het volatiele Adyen dan bovenaan, maar een plus van bijna 25% is wel héél fors. Ondanks het koersverlies van RELX vandaag, staat het bedrijf niet helemaal onderaan deze week. Shell deed het nog slechter met een verlies van 6,5%.

De AMX

Na vandaag staat PostNL met een weekwinst van bijna 24% bovenaan bij de midkappers. Er was echter niet veel noemenswaardigs te melden dat de koersstijging van PostNL kan verklaren. Wel werd er vandaag erg veel in gehandeld. De volumes lagen vandaag ruim drie keer zo hoog als gemiddeld.

De AScX

Dat het weer risk-on is en de rentes dalen bewijst CM.com dat deze week zo'n 29% is gestegen. Exact een week geleden was CEO Jeroen van Glabbeek nog te gast is de IEX BeleggersPodcast. Die aflevering luistert u hier terug, de aflevering van vandaag vindt u hier.

Dan rest mij enkel nog u een fantastisch weekend te wensen!