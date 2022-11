IEX BeleggersPodcast: AEX weer boven de 700 punten!

Het verbaast mij, dat 0,3% inflatie verwachting verschil, tot zo een doorgeslagen koerswinsten polonaise is gekomen. Kennelijk doet het overvloedige drukpersgeld zijn dienst, waarbij wellicht fors verkochte crypto-s, i.v.m. de negatieve berichtgeving ook een duit in het zakje. Inmiddels staat de kapitaalmarktrente op ongeveer 5%, waarbij begin dit jaar 2% normaal was. Is het verwachtte dividend rendement dan zoveel gestegen? De (Petro) $ begint weer te zakken, hetgeen de olieboeren tot tegenactie dwingt.Voor bijna alle productie is energie nodig en dat aanbod is er niet in voldoende mate. De vraag is ook hoe het tot nu toe zonnige, maar droge weer, het graan/voedsel aanbod, mede gelet op het stikstof gedoe, gaat bepalen.Dat is de achilleshiel voor de uitgaven van de grote volksmassa. Mij lijkt de ruimte tot een verder stijgende AEX index zeer beperkt, zeker als door massaal terugtrekken van spaarders bij de grote banken, welke een veel te schamele rentevergoeding geven, hun vette winst opbrengsten in deze, in gevaar komen. Het pep verhaal van een lichte recessie is onvoldoende onderbouwd.